¿Qué es la niebla cerebral y cómo puedo tratarla?

Especial para Infobae de The New York Times.

P: Me cuesta recordar cosas y a menudo me siento agotado, como si no pudiera despejar mi cabeza. ¿Es niebla cerebral? ¿hay algo que pueda hacer para solucionarlo?

El espacio en blanco en tu mente, cuando aparece, puede ser confuso. ¿Qué estabas diciendo? ¿Tenías que recoger pollo y zanahorias de camino a casa, o era solo el pollo? ¿Por qué de repente es tan difícil prestar atención a lo que estás haciendo y por qué parece que tu cerebro es de repente 30 años más viejo que tú?

Si te sientes lento y olvidadizo, te distraes con facilidad o te sientes completamente abrumado por las tareas cotidianas, puedes estar experimentando un fenómeno común conocido como niebla cerebral. Aunque no se trata de un diagnóstico clínico oficial que aparezca en un historial médico, la niebla cerebral puede surgir después de varias noches de insomnio, cuando se toman ciertos medicamentos como los antihistamínicos, o como resultado del jet lag, entre otras muchas situaciones. Algunas personas experimentan una forma de niebla cerebral después de una comida abundante, durante periodos especialmente estresantes de la vida o cuando se producen grandes cambios hormonales, como durante el embarazo o la menopausia.

La niebla cerebral también puede ser un síntoma de enfermedad; puede ocurrir con la enfermedad de Lyme, el lupus y la esclerosis múltiple, después del tratamiento del cáncer o incluso durante un resfriado especialmente fuerte.

En los últimos años, el término también se ha asociado estrechamente con el deterioro cognitivo que muchas personas experimentan durante o después de luchar contra la COVID-19. Aproximadamente entre el 20 y el 30 por ciento de los pacientes de covid tienen alguna niebla cerebral que persiste o se desarrolla durante los tres meses posteriores a su infección inicial, y más del 65 por ciento de los que tienen covid persistente informan también de síntomas neurológicos. “Se está convirtiendo en una crisis de salud neurológica”, afirma Michelle Monje, neuróloga de la Universidad de Stanford que ha estudiado el deterioro cognitivo relacionado con la quimioterapia y el coronavirus.

¿Cuándo debes ir al médico?

Independientemente de cuándo o cómo se produzca, la niebla cerebral puede ser frustrante y preocupante. Los problemas cognitivos pueden aparecer y desaparecer, tanto en el caso de la niebla cerebral relacionada con la covid como en otros tipos, indicó Jacqueline Becker, neuropsicóloga clínica del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Pero si los síntomas persisten durante varias semanas o dificultan la vida angustiosamente, hay que buscar una evaluación médica.

“Hay algunas personas que son capaces de seguir con sus trabajos y su vida habitual, pero es posible que necesiten descansos más frecuentes entre las tareas”, dijo Becker. “Y luego hay otras personas que simplemente están completamente incapacitadas por esto”.

¿Cómo se diagnostica?

Aunque la niebla cerebral suena a una condición vaga y temporal, como un mal tiempo que se despeja con el paso de las horas, las investigaciones empiezan a demostrar que puede afectar a algunas personas durante meses y apoderarse de muchos aspectos de la vida, a diferencia de la pereza u olvido corrientes. La niebla cerebral tiende a afectar a la función ejecutiva, un conjunto de habilidades esenciales para la planificación, la organización de la información, el seguimiento de instrucciones y la multitarea, entre otras cosas. “Cuando la función ejecutiva está deteriorada, suele afectar a varios ámbitos de la capacidad cognitiva”, afirma Becker.

Muchos médicos prefieren utilizar el término “deterioro cognitivo” para dar más legitimidad médica a lo que padecen los pacientes, e inician el proceso de diagnóstico con exámenes cognitivos que se emplean para medir la función ejecutiva en enfermedades graves como la demencia, añadió Becker. La diferencia clave es que la niebla cerebral no empeora progresivamente como sucede con las capacidades mentales en la demencia. Es posible que algunos días sean peores que otros, pero la niebla cerebral tiende a afectar la función cognitiva en la misma medida cada vez.

Diversos análisis de sangre también pueden ayudar a identificar algunas causas de deterioro cognitivo, como la apnea del sueño, la deficiencia de vitamina B u otros problemas hormonales y tiroideos, afirma Joanna Hellmuth, neuróloga de la Universidad de California en San Francisco. Pero como la niebla cerebral puede presentarse de tantas formas diferentes, y como tiene tantas causas distintas, las pruebas de diagnóstico tienen sus limitaciones, añadió.

A veces, la niebla cerebral puede ser difícil de diagnosticar porque está causada por varios factores diferentes, incluso en el caso de un paciente que padece una enfermedad general. Una persona con lupus o esclerosis múltiple, por ejemplo, puede experimentar un deterioro cognitivo debido a un daño directo en sus células cerebrales, pero también puede no estar durmiendo lo suficiente, tener una gran fatiga o estar tomando medicamentos que contribuyen a la niebla cerebral.

A diferencia del lupus y la esclerosis múltiple, el daño directo a las células cerebrales es mucho más raro en la COVID-19. Pero los cerebros de algunos pacientes muestran una desregulación en sus células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos del cerebro. Esto puede dar lugar a una barrera hematoencefálica más permeable, que permite el paso de sustancias nocivas al cerebro y modifica la función cognitiva, explica Hellmuth.

Los investigadores están descubriendo que una causa más común de la niebla cerebral en los pacientes de covid, así como en los infectados por otros virus como el VIH y el ébola, e incluso en las personas que se someten a quimioterapia para el cáncer, es la inflamación —un aumento brusco e injustificado de la actividad de las células inmunitarias que puede causar estragos— en el cerebro y el cuerpo. Los estudios demuestran que los pacientes con deterioro cognitivo persistente después de la COVID-19 tienen altos niveles de marcadores inflamatorios en la sangre y el líquido cefalorraquídeo. “Solo estamos viendo un nuevo virus que crea el mismo problema de siempre”, afirma Avindra Nath, director clínico del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

¿Cómo se elimina la niebla cerebral?

Incluso si los médicos no hallan una causa física para la niebla cerebral, hay medidas que se pueden tomar para manejarla, dijo Hellmuth. Comienza con estrategias de adaptación a corto plazo para gestionar las tareas cotidianas. Escribe notas y programa alarmas para no faltar a tus citas. Tómate descansos regulares durante los proyectos largos para poder mantener la concentración y terminar las tareas. También puedes probar a hacer un seguimiento de tus actividades diarias, utilizando una aplicación en tu teléfono o simplemente un cuaderno para averiguar en qué momentos del día te sientes con más energía y lucidez. A continuación, reserva ese tiempo para realizar tareas más difíciles o complicadas.

El médico también puede sugerirte que hagas cambios en tu estilo de vida para mejorar tu salud y energía en general. “Intentamos fomentar el ejercicio cardiovascular, una buena dieta, el sueño y las actividades sociales que se sabe que son beneficiosas para el cerebro”, dice Hellmuth.

La actividad física puede ayudar a mejorar la capacidad de concentración, así como a aumentar la conectividad neuronal y la formación de la memoria en el cerebro. Si no sientes ganas de hacer entrenamientos rigurosos, prueba a hacerlos en pequeños intervalos para ir aumentando poco a poco tu capacidad aeróbica. Asegúrate de mantenerte hidratado y de comer una variedad de alimentos ricos en vitaminas y antioxidantes. Y acude a tus amigos y familiares para que te apoyen. Los estudios han demostrado que mantener una rica red social no solamente ayuda a reducir el estrés en los momentos difíciles, sino que también puede aumentar la estimulación intelectual y mejorar tu salud cerebral.

También querrás descansar mejor, lo que, por supuesto, es más fácil de decir que de hacer para los pacientes con covid persistente, los que se someten a quimioterapia o los que experimentan cambios vitales como el embarazo o la menopausia. Toma medidas para relajar tu mente por la noche. Desenchufa los aparatos electrónicos y crea un entorno de descanso.

Monje dijo que algunos pacientes también han encontrado alivio tomando medicamentos utilizados para tratar el TDAH y otros problemas de atención. Y los ensayos clínicos que se están llevando a cabo actualmente para medicamentos que ayudan con los trastornos cognitivos relacionados con la quimioterapia pueden proporcionar nuevos tratamientos en el futuro.

El equipo de Becker en Mount Sinai dirige un ensayo clínico de un programa de rehabilitación cognitiva con la esperanza de poder enseñar al cerebro a reconectarse y reducir los síntomas de la niebla cerebral. La rehabilitación consiste en aprender y practicar habilidades para mejorar la memoria y la atención, así como en entrenar la regulación de las emociones para ayudar a los pacientes, dijo.

“El cerebro es extremadamente maleable”, afirma Becker. “Hay pruebas sustanciales de que el cerebro puede recuperarse después de lesiones cerebrales traumáticas y después de accidentes cerebrovasculares, y eso me da la esperanza de que la recuperación después de la niebla cerebral es posible”.