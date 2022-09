La reina está en todas partes, ¿cuánto costará el cambio de imagen real?

Especial para Infobae de The New York Times.

La imagen de la reina Isabel II es omnipresente. Su rostro está en la moneda británica: los billetes azules de 5 libras, la moneda de bronce de 1 libra; en los buzones y en las estampillas. La realeza está presente en el empaque de condimentos y las chamarras. Desde su muerte este mes, hemos visto la cara de Isabel sin parar en las noticias. Pero en poco tiempo, el rostro del rey Carlos III sustituirá al de su madre en los cargos oficiales y extraoficiales.

Muchas cosas van a cambiar; sin embargo, este cambio de imagen real tiene su lado bueno.

“Dentro de poco, el rostro del rey Carlos III sustituirá al de su madre en las cuestiones oficiales y extraoficiales, lo que es significativo, viene acompañado de los continuos costos que deberían calcularse, lo cual no se ha hecho”, declaró Norman Baker, exministro del gobierno y autor del libro “... And What Do You Do? What the Royal Family Don't Want You to Know”.

En otras palabras, todo es ya tan caro que sustituir a un miembro de la realeza por otro no es una gran inversión.

Buzones

Es bastante habitual encontrarse con buzones de correo decorados con la insignia de monarcas que sirvieron mucho antes de Isabel. Existen alrededor de 115.500 buzones en todo el Reino Unido y el 61,4 por ciento de esos buzones, que pueden remontarse incluso a la época de la reina Victoria, llevan la insignia real de Isabel, según el Royal Mail Group. Todos los buzones y los que ya están en producción con las iniciales de Isabel permanecerán intactos, dice el sitio web del servicio.

Sin embargo, cuando se diseñe un nuevo buzón, tendrá la insignia de Carlos, según Baker, quien señaló que las personas envían menos cartas que antes. La insignia de Carlos acabará por estar presente en los buzones del país. Solo que serán pocos buzones.

“El costo de un buzón no tiene que ver con el cambio de un monarca”, explicó Baker. “El costo de que Carlos esté en el buzón en lugar de la reina, es mínimo, no es nada”.

Estampillas

El Royal Mail Group todavía no anuncia el plan para las estampillas del rey Carlos, pero, por supuesto, las estampillas que tienen la imagen de la reina Isabel seguirán siendo válidas. Un cambio que no tiene nada que ver con su alteza real: el Royal Mail está en proceso de añadir códigos de barras a las estampillas, una estrategia que consideran que mejorará la seguridad y le permitirá a la gente acceder a videos a través de la aplicación de Royal Mail. Las estampillas con código de barras —en las que aparece la reina— no serán válidas sino hasta principios del año próximo.

“Supongo que, de repente, las estampillas comunes se han convertido en un objeto de colección y eso es muy interesante”, dijo Laura Clancy, profesora de Medios de Comunicación en la Universidad de Lancaster. “Cambia el significado del objeto, ¿no? De un objeto cotidiano a algo más especial”.

Billetes

Hay más de 4700 millones de billetes del Banco de Inglaterra en circulación, que suman unos 82.000 millones de libras (cerca de 93.500 millones de dólares). Isabel fue la primera monarca que apareció en los billetes del Banco de Inglaterra en 1960, por lo que no hay precedentes de lo que ocurrirá durante un cambio de monarquía.

El costo de crear nuevos moldes para incluir a Carlos sería “relativamente insignificante”, afirmó Mauro F. Guillén, decano de la Cambridge Judge Business School, quien estimó que la eliminación de la moneda donde aparece la reina Isabel será un proceso de dos a cuatro años.

El ascenso de Carlos se produce mientras el Banco de Inglaterra sigue sustituyendo los billetes de papel por otros de polímero para evitar el fraude y reducir la transmisión de gérmenes. En 2016, el banco introdujo un billete de polímero de 5 libras en el que aparecían Isabel y Winston Churchill, el antiguo primer ministro.

Otro factor que influye en lo referente al billete de Carlos, según Baker: el rey tiene que aprobar la imagen.

Monedas

Hay 29.000 millones de monedas británicas en circulación con el rostro de Isabel y en todas se muestra el perfil derecho de la otrora reina. Desde el reinado de Carlos II en el siglo XVII, los nuevos reyes y reinas han mirado en las monedas en la dirección opuesta a sus predecesores, a excepción de Eduardo VIII, que prefirió mirar hacia la izquierda. A menos que el nuevo rey exprese una preferencia diferente, estará orientado hacia la izquierda.

Guillén dijo que las monedas son más caras de producir que los billetes, ya que son más duraderas. No quiso dar una cifra de lo que podría costar la producción de las nuevas monedas —se calcula que costaría alrededor de 600 millones de dólares—, pero señaló que se necesitarían varios años para eliminar las monedas más antiguas y que el costo total podría fluctuar de manera considerable.

Condimentos

Empresas tan diversas como Heinz y Burberry utilizan el escudo de armas de Isabel en las botellas de salsa de tomate y en los abrigos, pero eso va a cambiar. Para poder utilizar el escudo real, una empresa debe haber suministrado productos y servicios a la familia real durante al menos cinco de los últimos siete años. Más de 600 empresas, entre las que se encuentran Barbour, Command Pest Control y Swarovski, tienen actualmente garantías concedidas por Isabel, según la Royal Warrant Holders Association.

Ahora que Isabel murió, empresas como Heinz, que recibieron garantías de la reina, pueden seguir usando el escudo de armas durante dos años más. Después de ese periodo, Heinz tendrá que actualizar las botellas de salsa de tomate que circulan en el Reino Unido, aunque puede que esto no represente un costo importante.

“No estamos hablando de cambiar el kétchup”, afirmó Guillén. “Se trata de cambiar una parte diminuta del empaque”.

Otros productos no oficiales también están viendo el efecto comercial de la muerte de la reina. Por ejemplo, Silk Road Bazaar fabrica adornos de fieltro que vende en Etsy y a clientes mayoristas, dirigidos a anglófilos. Sus diseños incluyen a Isabel, un perro corgi naranja y blanco, el Big Ben y, ahora, Carlos y Camila, la reina consorte.

En agosto, Silk Road Bazaar solo vendió tres adornos de Isabel en Etsy y uno del entonces príncipe Carlos, dijo Andrew Kuschner, fundador de la empresa. Sin embargo, en lo que va de mes, ha vendido 60 adornos de Isabel y 8 del rey Carlos.