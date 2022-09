Apple, que criticaba los anuncios publicitarios, ahora les da la bienvenida

Especial para Infobae de The New York Times.

(On Tech)

Durante años, Apple ha criticado fuertemente a la publicidad en línea que se basa en acaparar la mayor cantidad de información posible sobre nosotros. Pero ahora, la compañía quiere convertirse en una mayor vendedora de anuncios en línea y afirma que puede hacerlo de una forma menos invasiva.

La pregunta es: ¿podrá Apple vender con éxito publicidades en línea sin acumular nuestros datos?

Esta será una prueba —con nosotros como los sujetos en el mundo real— que determinará si puede existir un futuro en la publicidad digital que consuma menos nuestra información o si el statu quo es demasiado poderoso como para ser modificado.

El objetivo de Apple es posible, según me dijeron varios expertos en publicidad, pero no será fácil.

Muchas compañías, entre ellas Google, Facebook e intermediarios de datos desconocidos, rastrean nuestros teléfonos donde sea que estemos, registran todos los sitios web y las aplicaciones que utilizamos y comparan fragmentos de detalles aparentemente pequeños, como la cantidad de carga de batería que queda en nuestros teléfonos.

Esto lo hacen principalmente para afinar los discursos de venta para piyamas con solapas traseras y otras cosas o para vender nuestros datos al por mayor, en formas que ni podemos imaginar.

El sistema de publicidad digital es grotesco pero lucrativo, en parte porque funciona. Apple se apoya mucho menos en estos métodos comunes de rastreo en línea, pero es posible que deba ceder ante esta realidad si quiere tener una mayor presencia en la industria de la publicidad. Además, la campaña de Apple para tomar medidas enérgicas contra los métodos publicitarios existentes y vender sus propios anuncios le genera críticas por tomar una postura hipócrita.

Permítanme explicar por qué Apple quiere incrementar los anuncios, de qué manera la compañía aborda la publicidad y cómo podrían cambiar nuestras experiencias digitales.

¿Por qué Apple quiere vender más anuncios?

Por el dinero.

Para Apple es increíblemente rentable vender anuncios cuando las personas, por ejemplo, buscan aplicaciones de entrenamiento físico en la App Store de iPhone o leen artículos en la aplicación Apple News.

Apple no hablará de esto el miércoles cuando presente los nuevos modelos de iPhone, pero la compañía desea más formas de obtener ingresos para seguir creciendo, ya que las ventas de teléfonos inteligentes se han ido estancando. Bloomberg News y The Financial Times informaron en días recientes que Apple planea expandir su negocio publicitario, en el que incluso podría mostrar anuncios en Apple Maps y otros sitios y aplicaciones.

Otras empresas que no han ganado dinero con los anuncios, como Amazon, DoorDash e Instacart, también están incursionando cada vez más en estas tretas publicitarias.

¿En qué se diferencian los anuncios de Apple?

Todo lo que cliqueamos, todos los sitios a los que vamos con nuestros teléfonos y muchos de nuestros datos personales se han convertido en la materia prima de la personalización de los anuncios que nos llegan.

Esto podría conducir a precios más bajos porque las empresas saben, por ejemplo, que es más probable que yo reaccione a un anuncio de unas vacaciones en bicicleta que mi vecino, a quien no le gusta tanto el ciclismo.

Sin embargo, cada vez más consumidores, legisladores, reguladores y compañías quieren ponerle límites a esta “carrera armamentista” de datos. A muchos de nosotros nos genera nervios el espionaje digital, pero en realidad no tenemos otra opción más que soportarlo.

Apple ofrece una alternativa, hasta cierto punto.

Un ejemplo hipotético: la compañía desarrolladora de un videojuego podría decirle a Apple que quiere mostrar anuncios en la tienda de aplicaciones a mujeres que utilizan tabletas iPad en San Francisco y que ya habían descargado una aplicación de la misma compañía.

A diferencia de muchas otras empresas, Apple no le permitirá a ese creador de aplicaciones enfocarse en las personas que visitaron recientemente el sitio web de un videojuego de la competencia o cuyas direcciones de correo electrónico estén registradas en la base de datos del desarrollador de la aplicación.

Además, Apple no permite anuncios que lleguen a menos de 5000 personas y adapta los anuncios a grupos de personas en lugar de individuos.

Apple también afirma que la gran mayoría de los anuncios en sus dispositivos se les muestran a las personas que eligieron la opción de no ver ningún anuncio personalizado. Esas personas siguen viendo publicidad, pero los anuncios no están adaptados a ellos.

Los límites del método de Apple.

Varios expertos en publicidad digital me dijeron que, si Apple quiere ser un jugador más importante entre los vendedores de anuncios hambrientos de datos, tendrá que competir en una realidad en la que es normal recolectar cualquier porción de nuestros datos si eso puede ayudar a vender calcetines.

Para atraer a los anunciantes, Apple podría verse presionada a ser más invasiva y hacer cosas como recomendar aplicaciones en función de las otras aplicaciones que utilizamos o lo que hacemos en esas aplicaciones.

Apple asegura que no hará esto y que sus anuncios no personalizados a los intereses de los usuarios no son menos efectivos.

Aun así, cuantos más anuncios venda Apple, más conflictos potenciales encontrará.

El año pasado, cuando Apple comenzó a darle a los propietarios de iPhone la opción de bloquear las aplicaciones que comparten la información de las personas con otras compañías, los vendedores de anuncios, incluidos Facebook y Snap, tuvieron que reconstruir sus sistemas de publicidad. Algunas empresas más pequeñas que muestran publicidad a los clientes en línea aseguraron que los cambios de Apple las perjudicaron. Pero tanto ese como otros cambios en la publicidad digital están empoderando a los vendedores de anuncios como Apple, Google y Amazon, que ya tienen una gran cantidad de datos sobre nosotros.

Dicho esto, los expertos con los que conversé afirmaron que Apple estaba siendo en su mayoría honesta sobre su compromiso de alejar la vida digital de la dependencia de recopilar la mayor cantidad de información posible. La gran pregunta es si Apple podrá apegarse a sus principios para proteger a las personas y aun así ganar todo el dinero que quiera.