Estos grupos quieren protestas desestabilizadoras contra el cambio climático y cuentan con financiamiento de los herederos de grandes capitales petroleros

Especial para Infobae de The New York Times.

Llevaron martillos a las gasolineras; también se fijaron con pegamento a obras maestras de museos y a carreteras muy transitadas. Se encadenaron a bancos, entraron a una pista de la Fórmula 1 y se amarraron a los postes de las porterías mientras eran abucheados por decenas de miles de aficionados del fútbol inglés.

Los activistas que llevaron a cabo estos actos provocadores a nivel mundial en el transcurso del año pasado explicaron que les urgía dar a conocer el apremio de la crisis climática y que la manera más eficaz de hacerlo era en público mediante bloqueos en terminales petroleras y trastornos a las actividades normales.

Estos activistas también comparten un sustento económico inesperado: los herederos de dos familias estadounidenses que se volvieron muy acaudaladas con el petróleo.

Dos organizaciones sin fines de lucro relativamente nuevas, fundadas con la ayuda de los herederos petroleros, financian a docenas de grupos de manifestantes que se dedican a interrumpir las operaciones normales de los negocios mediante la desobediencia civil, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa. Aunque desde hace mucho tiempo los voluntarios de grupos ambientalistas ya establecidos, como Greenpeace International, han usado tácticas provocadoras para llamar la atención hacia las amenazas a la ecología, las nuevas organizaciones están financiando a activistas comunitarios.

El Fondo para la Emergencia Climática, con sede en California, fue fundado en 2019 con la filosofía de que la resistencia civil es fundamental para lograr los cambios políticos y sociales rápidos y generalizados que se necesitan para combatir la crisis del cambio climático.

Margaret Klein Salamon, directora ejecutiva del fondo, hizo referencia a movimientos sociales del pasado —sufragistas, activistas por los derechos civiles y los derechos de los homosexuales— que tuvieron éxito después de que los manifestantes llevaron a cabo manifestaciones no violentas en las calles.

“Las acciones tienen efecto sobre la opinión pública y la cobertura de los medios, e intervienen en el ámbito de lo que es posible a nivel político”, comentó Salamon. “Los sistemas habituales han fracasado. Ya es hora de que todos se den cuenta de que tenemos que encararlo”.

Hasta ahora, el fondo ha repartido más de siete millones de dólares con el propósito de hacer que la sociedad acuda a la emergencia, comentó. Aunque Estados Unidos está a punto de promulgar una ley trascendental sobre el cambio climático, el proyecto de ley autoriza un mayor incremento de gas y petróleo, el cual, según los científicos, debe detenerse de inmediato para evitar una catástrofe en el planeta.

Equation Campaign, una organización fundada en 2020 que brinda apoyo económico y defensa jurídica a las personas que viven cerca de los oleoductos y las refinerías, y que están tratando de detener el aumento de los combustibles fósiles mediante métodos que incluyen la desobediencia civil, comparte estos objetivos con el Fondo para la Emergencia Climática.

Sorpresivamente, ambas organizaciones estén respaldadas por las familias que hicieron su fortuna gracias al petróleo y cuyos descendientes sienten la responsabilidad de revertir el daño causado por los combustibles fósiles. Aileen Getty, cuyo abuelo constituyó Getty Oil, ayudó a fundar el Fondo para la Emergencia Climática y, hasta ahora, ha otorgado un millón de dólares. La organización Equation Campaign inició sus labores en 2020 con 30 millones de dólares proporcionados por dos integrantes de la familia Rockefeller, Rebecca Rockefeller Lambert y Peter Gill Case. John D. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870 y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos.

“Ya es hora de revertir el daño que se hizo”, escribió Case en un correo electrónico. “Tengo la obligación moral de hacer mi parte, ¿ustedes no la tendrían?”.

La confianza en el poder transformador de la desobediencia civil extrema no es universal y ciertas acciones de algunos grupos, sobre todo los respaldados por el Fondo para la Emergencia Climática, han enfadado a la población.

Encolerizados, algunos usuarios del transporte suburbano han arrastrado a los manifestantes, les han gritado, los han amenazado y los han etiquetado como fanáticos de la ecología. Las investigaciones de la Universidad de Toronto y de la Universidad de Stanford también revelaron que, aunque las protestas más provocadoras generaban una mayor publicidad, también podían afectar la credibilidad del movimiento y ahuyentar al potencial apoyo que pudieran conseguir.

Pero Salamon y los activistas respaldados por el Fondo para la Emergencia Climática señalaron que el rechazo era inevitable. Hicieron referencia a Martin Luther King, hijo, cuyo índice de desaprobación en los años previos a su muerte era del 63 por ciento, según una encuesta de Gallup.

“No intentamos ser populares”, afirmó Zain Haq, cofundador del grupo canadiense Save OId Growth, que bloquea carreteras para impedir la tala de los bosques milenarios en la Columbia Británica y recibió 170.000 dólares del Fondo para la Emergencia Climática. “La desobediencia civil es, históricamente, una manera de cuestionar algún estilo de vida”.

Existen algunas pruebas de que los nuevos grupos de manifestantes contra el cambio climático han tomado impulso. Los investigadores revelaron que tanto Extinction Rebellion como Sunrise Movement habían tenido una gran participación en la concientización y el impulso de las políticas para combatir el cambio climático. En términos de la relación costo-eficacia, estos grupos de manifestantes casi siempre superaron a los tradicionales grupos ambientalistas sin fines de lucro más conocidos, en ayudar en la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, de acuerdo con los resultados.

Para Equation Campaign, frenar todavía más el aumento de gas y petróleo tiene un impacto cuantificable. Según una evaluación, la cancelación de una ampliación del oleoducto Keystone XL, después de años de resistencia de las tribus, los agricultores y los ganaderos locales, evitó que fueran lanzadas a la atmósfera 180 millones de toneladas de emisiones de gases con efecto invernadero al año. Equation Campaign está financiando campañas contra muchos otros proyectos de combustibles fósiles y presta ayuda a los activistas que con frecuencia se ven afectados por lo que la directora ejecutiva del grupo, Katie Redford, calificó como acusaciones exageradas y arrestos injustificados.

“Para que el clima y, literalmente, la humanidad triunfen, necesitamos que ellos ganen y que la industria deje de construir más cosas que lanzan gases de efecto invernadero al medioambiente”, comentó Redford.

Los activistas contra el cambio climático reciben mucho menos financiamiento que la mayoría de los grupos ambientalistas, sobre todo de intereses filantrópicos, los cuales solo destinan una mínima parte de su gasto a problemas climáticos en todo el mundo. De acuerdo con la ClimateWorks Foundation, en 2020, menos del dos por ciento de los fondos filantrópicos del mundo se destinaron a mitigar el cambio climático (aunque ese porcentaje está aumentando), una parte del cual se encauzó a la actividad comunitaria y a la creación de movimientos.

Tanto Redford como Salamon explicaron que sus grupos solo habían financiado actividades lícitas, como capacitación, formación, viajes, publicaciones y costos de reclutamiento. Los beneficiarios de las subvenciones deben confirmar que el dinero no ha sido gastado en actividades que prohíba la ley.

También rebatieron cualquier insinuación de que el hecho de pagarles a los activistas hacía que sus acciones fueran menos auténticas cuando señalaron que los beneficiarios ya habían trabajado sin parar como voluntarios, lo que con frecuencia había afectado considerablemente su situación financiera. “Para ellos, es su pasión”, aseveró Salamon.

“No es justo que sigamos pidiéndoles a los pueblos indígenas ni a las personas negras, latinas y pobres que habitan en el frente de batalla contra el cambio climático que hagan este trabajo sin cobrar nada solo porque lo han estado haciendo en su ‘tiempo libre’”, añadió Redford.

Los activistas que reciben este dinero lo consideran una bendición. Algunas personas, impulsadas por un sentido de apremio y deber moral, han abandonado sus estudios para dedicarse de tiempo completo al activismo contra el cambio climático. Otras se las han arreglado con muchos empleos para pagar las cuentas.

Miranda Whelehan, del grupo británico Just Stop Oil, mencionó que sus miembros habían estado agobiados por el trabajo y estresados hasta que el Fondo para la Emergencia Climática les dio cerca de un millón de dólares con lo cual les ayudó a pagar el salario de 40 organizadores y activistas.

“Es evidente que, como voluntarios, no se puede hacer mucho. Las grandes empresas petroleras cuentan con millones, si no es que miles de millones”, comentó Whelehan.

En repetidas ocasiones, los activistas dijeron que no querían participar en acciones de desobediencia civil, pero que las iniciativas más tradicionales no estaban evitando el desastre climático generalizado. “Hemos intentado todo lo demás”, afirmó Louis McKechnie, un integrante de Just Stop Oil que ha sido arrestado unas 20 veces.

McKechnie mencionó que lo habían expulsado de la Universidad de Bournemouth por su activismo contra el cambio climático. En marzo, participó en la que tal vez haya sido hasta ahora su acción más pública cuando usó una banda de sujeción enhebrada con metal para amarrarse al poste de una portería durante un partido de fútbol de la Liga Premier. Relató haber sentido que toda la multitud lo “odiaba y amenazaba” y que había sido pateado y embestido mientras era escoltado a la salida. McKechnie fue arrestado y afirmó que había recibido tantas amenazas de muerte, que tuvo que cerrar sus cuentas en las redes sociales.

No obstante, se mantuvo firme en su determinación. “Aunque solo el uno por ciento de la multitud hubiera respetado lo que somos y lo que estamos haciendo, habría sido un triunfo masivo”, aseveró.