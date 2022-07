Las mejores carreras para ver en el Campeonato Mundial de Atletismo

Especial para Infobae de The New York Times.

El Campeonato Mundial de Atletismo inicia el viernes en Eugene, Oregón, la ciudad universitaria que se llama a sí misma TrackTown, USA (La ciudad de la pista, Estados Unidos).

Es la primera vez que el evento más importante de pista y campo después de las Olimpiadas se llevará a cabo en Estados Unidos y no faltarán estrellas estadounidenses que celebren frente a los aficionados locales en el estadio Hayward Field.

Noah Lyles y Erriyon Knighton deberían brillar en las carreras cortas. Sydney McLaughlin es la mejor corredora de 400 metros vallas en la historia. Galen Rupp, quien creció en Portland, Oregón, y estudió la universidad en Eugene en la Universidad de Oregón, buscará el título varonil de maratón como un favorito local.

Sin embargo, la verdad es que es un campeonato mundial. ¿Alguien podrá terminar con el dominio de Jamaica en los esprints femeniles? Noruega, famosa por producir a los mejores esquiadores de campo traviesa en el mundo, de pronto tiene a dos estrellas de pista en Karsten Warholm y Jakob Ingebrigtsen.

World Athletics, el órgano rector internacional del atletismo, ha prohibido la participación de los rusos y los bielorrusos en el evento debido a la invasión de Rusia a Ucrania, pero todos los demás vendrán, entre ellos Allyson Felix, la atleta olímpica estadounidense más condecorada en la historia de las competencias de pista y campo, quien contenderá en su último campeonato mundial.

Son diez días de correr, saltar, lanzar jabalinas y balas que casi nunca decepcionan.

Las carreras cortas

— 100 metros varoniles: Los estadounidenses podrían barrer con este evento por primera vez desde 1991. Fred Kerley y Trayvon Bromell tiene los dos mejores tiempos en el mundo este año y los 9,85 segundos de Marvin Bracy están empatados en tercero. Kerley, otrora especialista de 400 metros, es el único hombre que ha corrido en menos de 9,80 segundos en 2022.

Christian Coleman, otro estadounidense y campeón mundial defensor, está de regreso tras una suspensión por no comunicar su paradero y también será uno de los favoritos para ganar esta carrera, aunque todavía no ha llegado a su nivel de 2019.

— 100 metros femeniles: La principal pregunta para este evento es la siguiente: ¿cómo terminarán las tres mejores jamaiquinas? Parece inevitable que Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah y Shericka Jackson arrasen con el medallero. Fraser Pryce, de 35 años, ha dominado los 100 metros esta temporada: es la única mujer en correrlos en menos de 10,70 y la única atleta en ganar este evento cuatro veces.

— 200 metros varoniles: Lyles sacó la lengua y le apuntó a Knighton a manera de celebración cuando ganó los 200 metros en el campeonato estadounidense el mes pasado, con lo cual detonó una feroz entrevista posterior a la carrera. Lyles es el campeón mundial reinante y ganó bronce en las Olimpiadas de Tokio, pero su mejor tiempo personal es más lento que el de Knighton.

El 30 de abril, Knighton, de 18 años, corrió los 200 metros en 19,49 segundos, el cuarto tiempo más veloz de la historia, con lo cual rompió por casi medio segundo el récord que Usain Bolt obtuvo a la misma edad. Lyles está apenas detrás de Knighton en la lista de todos los tiempos con su mejor marca personal en 19,50, pero el foco de esta carrera será cómo terminarán estos dos y, de manera más importante, cuán rápido correrán.

— 200 metros femeniles: Jackson de Jamaica es la favorita en este evento. Superó a Thompson-Herah, la campeona olímpica reinante, y a Fraser-Pryce en el campeonato nacional jamaiquino tras correr los 200 metros en 21,55 segundos, el tercer tiempo más veloz de la historia. Su tiempo estuvo apenas detrás de los 21,35 segundos que Thompson-Herah logró en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado y, aunque Thompson-Herah aún no ha alcanzado su nivel olímpico esta temporada, suele correr más rápido en justas de campeonato, así que no se le puede descartar.

Eventos de media distancia

— 400 metros varoniles: Se podría decir que Michael Norman, de 24 años, es uno de los velocistas más talentosos en la historia de esta distancia, pero no tiene ninguna medalla olímpica ni de campeonatos mundiales para demostrarlo. Su mejor marca en los 400 metros es de 43,45 segundos, empatada en el cuarto mejor lugar de la historia, pero Norman no ha podido descifrar cómo triunfar en justas importantes como profesional. Esta temporada, Norman ha mostrado su mejor versión desde que corrió 43,45 segundos en 2019, pues ha tenido varios tiempos menores a 44 segundos. Se dio a la fuga en el campeonato estadounidense, con una victoria en 43,56 segundos. Si está sano, Norman debería ser el primer campeón del mundo de Estados Unidos en los 400 metros desde LaShawn Merritt en 2013.

— 800 metros femeniles: Athing Mu todavía no ha perdido como profesional en los 800 metros y en las Olimpiadas del año pasado usó la larga zancada que le permiten sus 1,77 metros para convertirse en la primera estadounidense en ganar el oro de la distancia desde 1968. Mu terminó la carrera con 1:55,21, para establecer un récord estadounidense con apenas 19 años. Mu es la gran favorita para llevarse el oro y sería la primera estadounidense en ser campeona del mundo de los 800 metros femeniles.

La única persona que en apariencia podría desafiar a Mu es Keely Hodgkinson, quien también tenía 19 años en los Juegos Olímpicos y terminó detrás de Mu para obtener un récord británico de 1:55,88.

— 800 metros varoniles: Una de las tramas más notorias de este evento es si Donavan Brazie volverá a tener su nivel de campeonato. Ganó en el campeonato mundial de 2019, tras establecer un récord nacional de 1:42,34 y convertirse en el primer atleta estadounidense en triunfar en el evento. Sin embargo, no ha regresado a ese nivel desde entonces. Brazier no logró ser parte del equipo olímpico de Estados Unidos y terminó en sexto lugar en su única carrera de 800 metros de 2022, en mayo. En una carrera en la que supuestamente corrían vientos de hasta 48 kilómetros por hora, los cuales ralentizaron a todos los atletas, Brazier nunca pudo meterse de verdad en la carrera y obtuvo un tiempo de 1:50,58.

Eventos de fondo y medio fondo

— 1500 metros varoniles: Todos los ojos estarán puestos en el fenómeno de Ingebrigtsen, actual campeón olímpico a la tierna edad de 21 años. Ingebrigtsen parece que sigue mejorando con cada mes que pasa. En febrero, estableció el récord mundial en los 1500 metros bajo techo. Luego, hace unas semanas, frente a una multitud cautivada en Oslo, corrió la milla más rápida en casi 21 años.

En Eugene, tendrá varios contendientes, entre ellos Timothy Cheruiyot de Kenia, el actual campeón mundial, quien terminó en segundo lugar en Tokio, detrás de Ingebrigtsen. Samuel Tefera de Etiopía venció a Ingebrigtsen en el Campeonato Mundial bajo techo de este año, pero no ha corrido mucho a últimas fechas. También se espera que Abel Kipsang de Kenia, Ollie Hoare de Australia y Jake Wightman del Reino Unido compitan por sitios en el podio.

— 1500 metros femeniles: Faith Kipyegon de Kenia, tal vez la mejor corredora de media distancia en la historia, buscará seguir la racha de sus títulos olímpicos consecutivos en la distancia. Su única mancha en años recientes fue un resultado de segundo lugar en el campeonato de 2019, pero en todo lo demás ha sido indomable. En la reunión Prefontaine Classic de mayo, demolió a un pelotón de alta calidad que incluía a Gudaf Tsegay de Etiopía.

— 1500 metros femeniles: La ausencia de Hellen Obiri de Kenia, la dos veces campeona mundial reinante en el evento, será notable en la pista, esto quiere decir que podría ser una carrera abierta para cualquiera, en especial por la incertidumbre que hay en torno a Sifan Hassan de los Países Bajos. Después de ganar tres medallas en las Olimpiadas de Tokio, entre ellas dos oros, Hassan apenas regresó a competir hace poco tras un largo descanso y no queda claro si incluso probará su suerte en los 5000 metros. Ejgayehu Taye de Etiopía ha corrido el tiempo más veloz en el mundo este año.

— 10.000 metros varoniles: Esta carrera podría ser extraordinaria. Joshua Cheptegei de Uganda, quien es poseedor de los récords mundiales en los 5000 y los 10.000 metros, tuvo que conformarse con el segundo lugar detrás de Selemon Barega de Etiopía en los 10.000 metros de las Olimpiadas de Tokio. En Eugene, su revancha será muy anticipada. Asimismo, no hay que perder de vista a Grant Fisher, quien terminó en quinto lugar en las Olimpiadas y estableció un récord estadounidense en marzo.

Carreras de vallas

— 400 metros vallas femeniles: Este evento debería ser una carrera entre McLaughlin y el reloj. McLaughlin rompió con facilidad su récord mundial en el campeonato estadounidense, tras obtener un impresionante tiempo de 51,41 segundos que la habría calificado a una final de los 400 metros sin vallas. El campeonato mundial no debería ser fácil, con su compatriota Dalilah Muhammad, la campeona mundial de 2019, y Femke Bol de los Países Bajos en la pista, pero lo más probable es que presionen a McLaughlin para correr todavía más rápido.

— 400 metros vallas varoniles: En las Olimpiadas del verano pasado, la final de 400 metros vallas fue una de las carreras más impresionantes en la historia olímpica. Warholm obtuvo el oro con 45,94 segundos, con lo cual venció su propio récord mundial, y Rai Benjamin de Estados Unidos llegó en segundo lugar con 46,17 segundos, una marca que también superó el récord mundial anterior de Warholm. Si gana la medalla de oro este año, Warholm sería la única persona en ganar tres títulos mundiales en los 400 metros vallas, pero, en la actualidad, luce poco probable. Warholm ha corrido tan solo una vez en 2022, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales al principio de la carrera el 5 de junio.

Relevos

— Relevos mixtos de 4x400 metros: Todos los ojos estarán puestos en Felix, la atleta de pista más condecorada en la historia de Estados Unidos, quien competirá en una de sus últimas carreras. Felix es la atleta más consumada en la historia de los Campeonatos Mundiales.

— Relevos varoniles de 4x100 metros: Los relevos de 4x100 son uno de los eventos más emocionantes del atletismo, pero para Estados Unidos acarrean la misma cantidad de preocupación. Estados Unidos a menudo alinea un equipo capaz de ganar una medalla en los campeonatos del mundo o en las Olimpiadas. Sin embargo, para los estadounidenses, la carrera de relevos se ha vuelto infame por las malas entregas de la estafeta, las caídas y otros problemas técnicos. Con cuatro de los diez hombres más rápidos del mundo, Estados Unidos debería ser el ganador absoluto del oro este año, pero, con estos relevos, siempre es difícil tener certeza.

— Relevos femeniles de 4x400 metros: En Estados Unidos abunda el talento, con algunas de las corredoras más veloces de los 400 metros en el mundo que no compiten en la carrera individual: Mu, McLaughlin, Muhammad y Abby Steiner, quienes han quebrado la marca de los 50 segundos en 400 metros. Por lo tanto, quien sea que salga a presumir en los relevos debería ganar con facilidad la tercera medalla de oro consecutiva para Estados Unidos. El récord mundial de 3:15,17, establecido por la Unión Soviética en 1988, podría estar en la mira.

Maratón

— Maratón femenil: Hay muchos factores para determinar quién ganará un maratón, pero el principal se reduce a quien decida llegar a la línea de salida. Las mejores maratonistas que no tienen por nombre Sara Hall por lo general corren tan solo dos maratones al año y muchas elegirán correr uno de los seis principales maratones del mundo, los cuales otorgan grandes sumas por presentarse.

Por lo tanto, no estará Brigid Kosgei de Kenia, la poseedora del récord mundial femenil, pero hay muchas de las mujeres más rápidas del mundo en el rubro, entre ellas Ruth Chepngetich de Kenia y Ashete Bekere de Etiopía, quienes esta temporada han corrido maratones por debajo de las 2 horas con 18 minutos. Sin embargo, una carrera de campeonato mundial es distinta a otros maratones. Se lleva a cabo en el verano en vez de la primavera o el otoño. Suele hacer más calor y en una ruta que pocos de los corredores han corrido. En otras palabras, es impredecible. E incluso podría ser el tipo de carrera en la que una estadounidense como Hall o Keira D’Amato, la poseedora del récord estadounidense, pueden correr al frente del pelotón principal con mujeres que tienen mejores tiempos.

— Maratón varonil: Esta carrera tiene una gran variable en la mezcla y se llama Galen Rupp.

Rupp no es el corredor más veloz en la carrera. Ese sería Mosinet Geremew de Etiopía, quien corrió el Maratón de Londres en 2019 en 2:02:55… y no ganó. El triunfador fue Eliud Kipchoge de Kenia y no está en esta prueba. Sin embargo, Rupp es el héroe local, creció en Portland, corrió para la Universidad de Oregón y se ha radicado en el estado. Rupp se ha puesto como meta esta carrera todo el año. Le urge ganar en casa. En el papel, es más lento por dos minutos o más que los mejores corredores en la carrera, pero Rupp ha demostrado que es un competidor impresionante y conoce el terreno y el clima mejor que nadie. Quiere ganar a toda costa.

Campo

— Salto de altura femenil: En este evento, habrá nueva campeona mundial por primera vez desde 2015, después de que Mariya Lasitskene de Rusia fue vetada para competir este año. Lasitskene escribió una carta abierta para expresar su frustración con la decisión y denunciar la invasión rusa a Ucrania. Lasitskene, quien ganó el oro en las pasadas Olimpiadas veraniegas, también estuvo vetada para competir en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 a causa del dopaje promovido por el Estado ruso.

Con Lasitskene fuera del panorama, hay que tener la mirada puesta en la campeona estadounidense Vashti Cunningham, la hija del exmariscal de campo Randall Cunningham y la campeona mundial bajo techo de 2016. También está Yaroslava Mahuchikh de Ucrania, la campeona mundial bajo techo.

— Salto con garrocha varonil: Mondo Duplantis de Suecia —quien pasó sus días como universitario en la Universidad Estatal de Luisiana— ha marcado la pauta de este evento. Es poseedor del récord mundial de 6,20 metros y ganó el oro olímpico el verano pasado. Es el gran favorito para llevarse el oro y podría romper su propio récord mundial.

— Lanzamiento de bala varonil: Ryan Crouser de Estados Unidos posee los récords bajo techo y al aire libre en el lanzamiento de bala y ha ganado las últimas dos medallas olímpicas de oro. Crouser buscará su primer título mundial. Terminó en segundo lugar en 2019 detrás del estadounidense Joe Kovacs, con quien se enfrentará de nuevo este año.