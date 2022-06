Especial para Infobae de The New York Times.

Cuando Iman Vellani se ve a sí misma como la protagonista de “Ms. Marvel”, no puede evitar experimentar cierta sensación de incredulidad. Antes que esta serie de Disney+ llegara a su vida, Vellani era una estudiante del último año de bachillerato con un sueño aparentemente imposible: participar en un proyecto de Marvel. Hoy interpreta a una de sus poderosos campeones, como algunos de los actores a los que ha idolatrado durante toda su vida.

Vellani aseguró que en ocasiones le fue difícil conectar su yo actual con la persona que ve en la serie. “Me veo tan joven”, afirmó recientemente. “Me siento diferente ahora. Siento que he madurado 20 años”.

Para aclarar, Vellani cumplió 18 años cuando filmó “Ms. Marvel” y en la actualidad tiene 19 años.

A pesar de toda la experiencia que Vellani ha adquirido con la serie, sabe que aún será subestimada por su edad y su condición de recién llegada, cuyas mayores preocupaciones, hasta hace poco tiempo, eran presentar trabajos finales en el bachillerato y postularse a universidades.

Sin embargo, nada de eso ha disuadido a Marvel de colocarla en el centro de su aventura de superhéroes más reciente.

“Ms. Marvel”, basada en la saga de cómics, cuenta la historia de Kamala Khan, una estudiante de bachillerato de Jersey City que admira a los superhéroes de Marvel desde la distancia, hasta que misteriosamente obtiene poderes que le permiten luchar junto a ellos.

Cuando el personaje recibió su propio cómic en 2014, Khan fue una parte crucial del esfuerzo de Marvel por diversificar su línea editorial: era una protagonista nada común, musulmana y paquistaní-estadounidense. Ahora, “Ms. Marvel” ofrece un potencial similar de representación más amplia en ese titán en constante expansión que es el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su sigla en inglés).

A mediados de mayo, Vellani conversó en una entrevista en video desde Los Ángeles, como parte de su primerísima gira de promoción en los medios. Apenas dos años antes, Vellani estudiaba el bachillerato en Markham, Ontario, donde su familia había emigrado de Karachi cuando tenía aproximadamente un año.

Aunque solo tenía 5 años cuando se estrenó la primera película del MCU, “Iron Man: El hombre de hierro”, Vellani creció hasta convertirse en el tipo de ferviente devota de Marvel que confiesa alegremente que sus tres personas favoritas en el mundo son Robert Downey Jr., Billy Joel y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Cuando se presentó a las audiciones para el grupo de teatro de su escuela secundaria a los 13 años, Vellani afirmó en ese momento que el papel de sus sueños sería cualquiera en el MCU. Pocos años después, fue a la escuela en Halloween con un disfraz de Ms. Marvel que había creado junto a su abuela.

“Nadie sabía de quién estaba disfrazada”, contó Vellani. “Todos pensaron que era Flash. Así que tuve que comprar un cómic y llevarlo conmigo”.

En cierto punto de sus estudios, a la precoz adolescente dejó de ilusionarle el prospecto de convertirse en actriz profesional. “El peor lugar donde puedes estar es en un salón con chicos de 15 años que se creen Daniel Day-Lewis”, sentenció. “Eso te hará odiar la actuación de inmediato”.

Sin embargo, su curiosidad se reavivó cuando se enteró de la oportunidad de presentarse a una audición para “Ms. Marvel”. “Mi tía abrió un chat grupal que nunca revisaba y alguien había renviado esa convocatoria de audición a través de WhatsApp que luego ella me envió a mí”, explicó Vellani. “Fue sin duda la forma más paquistaní en que esto pudo haber sucedido”.

En comparación con los héroes tradicionales de Marvel como Capitán América (quien fue creado antes del ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial) o el Hombre Araña (publicado por primera vez en 1962), Kamala Khan es apenas una novata.

Fue creada hace menos de una década por un equipo que incluía a Sana Amanat, quien fue editora de publicaciones de Marvel antes de convertirse en ejecutiva de producción y desarrollo en el estudio y productora ejecutiva de “Ms. Marvel”.

En conversaciones con su entonces colega Stephen Wacker, quien también ayudó a crear el personaje, Amanat contó que le había expresado su deseo por una heroína que, como ella, fuera musulmana e hija de inmigrantes paquistaníes. Amanat dijo que quería que sus historias reflejaran “algunas de las tribulaciones de ser una torpe adolescente de color: ir sola al baile de graduación, ayunar y jugar baloncesto o lacrosse, usar mallas debajo de los pantalones cortos en un clima de 32 grados Celsius”.

En sus primeros cómics, escritos por G. Willow Wilson e ilustrados por artistas como Adrian Alphona y Jamie McKelvie, Khan buscó deliberadamente parecerse a Capitana Marvel, el alter ego de superheroína de Carol Danvers.

Esa elección narrativa, dijo Amanat, buscaba ilustrar una dinámica de la vida real que había experimentado en su juventud.

“Cuando eres una persona de color y miras afuera, ¿quiénes son las personas a las que idolatras y a las que quisieras parecerte? No se parecen en nada a ti. Capitana Marvel es muy emblemática en ese sentido: es rubia, de ojos azules y alta. La historia giró a partir de ahí”, contó Amanat.

Bisha K. Ali, guionista principal y productora ejecutiva de “Ms. Marvel”, expresó haber enfrentado objetivos contrapuestos en su adaptación de los cómics: debía preservar las partes del personaje de Khan y su mundo que los lectores ya apreciaban y ayudar a los espectadores a establecer conexiones con ella para el momento en que haga más apariciones en el MCU, lo cual ya tiene programado en “The Marvels”, una nueva película cuyo estreno está previsto para 2023.

“El desafío fue en realidad, ¿qué elegimos?”, dijo Ali, quien también fue escritora de la serie de televisión “Loki”, de Marvel. “¿Qué elegimos que prepare a esta persona para su presencia en el MCU, para ser parte de este gigantesco fenómeno mediático global, pero que también se sienta íntimo, personal y vital?”.

Ali dijo que se enfocó en “Ms. Marvel” como la historia de una persona que descubre quién es, afirmó: “Todos los superhéroes tienen poderes”. “Pero si alguien en su corazón se conoce a sí mismo, eso genera mucho empoderamiento, en especial a alguien que proviene de un grupo históricamente marginado”.

Mientras Vellani cumplía con las diversas etapas de su proceso de audición a principios de 2020 —entregar una foto de rostro; presentar una audición grabada por ella misma; viajar a las oficinas de Marvel en Los Ángeles para una prueba de cámara— sus futuros colegas quedaron encantados con su entusiasmo y su inocencia. (“Iman no solo es un nuevo talento increíble”, escribió su héroe Feige en un correo electrónico, “sino que además es una gran admiradora del MCU que conoce y ama este personaje tanto como cualquiera en Marvel Studios”).



Ahora Vellani debe tener en cuenta no solo los beneficios de interpretar a una superheroína de Marvel, sino también los inconvenientes, entre los que se encuentra un subconjunto de miembros de la audiencia que consideran cualquier esfuerzo por representar diversidad como una infracción de las viejas tradiciones y que registran su indignación en las redes sociales.

Cuando se le preguntó si se había topado con este tipo de críticas durante su tiempo en Marvel, Amanat soltó una risita cómplice. Respondió: “Bueno, no busques mi nombre en YouTube, no es buena idea”.

Según Amanat, este tipo de reacciones negativas “es simplemente la naturaleza de la industria”. “No entiendo por qué el espacio para jugar es tan pequeño. No le quitaremos nada al Capitán América, solo estamos por acá haciendo lo nuestro. Eso me entristece y me frustra un poco”.

Sin embargo, Amanat afirma que proyectos como “Ms. Marvel” son importantes para una audiencia que no está acostumbrada a verse reflejada en las franquicias de entretenimiento.

“Pienso en mis sobrinas, en mis ahijadas y en las hijas de mis amigos”, afirmó. “Las imagino creciendo y teniendo a Iman Vellani en el mundo, vistiendo un traje de superhéroe, y eso me parece increíble. Nunca han tenido esto”.

Vellani fue más cautelosa al hablar sobre ese tipo de críticas al personaje de Ms. Marvel.

“No tengo redes sociales, así que no me he encontrado con nada directamente”, aseguró Vellani. “No puedes hacer felices a todos y en todo caso ese no es nuestro objetivo. Eso sería condenarte al fracaso”.

“Si voy a trabajar todos los días pensando: ‘Soy el primer superhéroe musulmán’, no concretaré nada”, agregó.