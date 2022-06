Protege tu rostro del sol

Especial para Infobae de The New York Times.

Ahora que se acerca el verano, llegó el momento de reabastecerte de protector solar y, como siempre, hay muchos productos nuevos. Al analizar las opciones, seguro que te surgen preguntas: ¿El producto va antes o después de la crema hidratante? ¿Es más eficaz el protector solar mineral (y por qué suele ser blanquecino)? ¿Por qué algunos productos dejan una capa blanca en la piel y cómo se puede evitar?

A continuación, presentamos las respuestas a todas esas preguntas y algunas más.

¿Qué factor de protección solar debo utilizar?

“Lo que recomendamos es un factor de protección solar (FPS) 30 y volver a aplicar cada dos horas”, señaló Silvia Mancebo, dermatóloga de Weill Cornell Medicine y New York-Presbyterian en Nueva York. Se necesita una onza de protector solar para cubrir todo el cuerpo, dijo, lo que significa llevar el producto contigo si vas a salir durante varias horas.

Muchos productos nuevos en tamaños prácticos se prestan para eso, como Ace the Day Face Lotion SPF 30 de EleVen de Venus Williams, una línea de protección solar de la estrella del tenis que también incluye una crema corporal con FPS que se introdujo al mercado recientemente, y Cocokind Silk SPF, cuya fórmula tiene flor de plátano hidratante.

Si te quemas con facilidad, usar un protector solar con un FPS más elevado puede parecer sensato; sin embargo, lo más probable es que incluso un FPS muy alto no te proteja contra el daño solar tanto como crees.

De acuerdo con Carla Burns, directora de ciencia cosmética del Grupo de Trabajo Ambiental, una organización de investigación y defensa sin fines de lucro, la diferencia real en la cantidad de protección añadida que suelen proporcionar los FPS muy altos es mínima. El FPS 30 protege contra alrededor del 97 por ciento de los rayos UVB, que causan las quemaduras solares, mientras que el FPS 50 proporciona alrededor del 98 por ciento de protección, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.

¿Los protectores solares minerales son mejores que los químicos?

Los protectores solares minerales, con ingredientes como el óxido de zinc, son eficaces y suaves, aunque nos traigan a la mente las narices de los socorristas untadas de residuos blancos. Hace varias décadas, el óxido de zinc manchaba de blanco y era de difícil absorción, pero las fórmulas de los protectores solares han avanzado mucho. “Hay una gran variedad de productos a base de óxido de zinc en el mercado que se aplican sin dejar rayas ni manchas blancas”, explicó Burns.

Por ejemplo, el protector solar Mario Badescu Mineral Sunscreen SPF 30, mezcla el óxido de zinc con ácido hialurónico humectante y glicerina y se aplica con facilidad sobre la piel.

¿Los protectores solares en aerosol tienen la misma eficacia?

Los protectores solares en aerosol son muy populares, pero es difícil garantizar que cubran toda la piel. (Un método confiable es rociar los productos en las manos y luego frotarlos). No obstante, son atractivos, en especial para los padres. Como dice Shontay Lundy, creadora y fundadora de Black Girl Sunscreen, “tal vez tus hijos no se estén quietos y es fácil de usar”. Su empresa presentó hace poco BGS Kids Spray & Play, que tiene un FPS de 50 y se seca rápidamente al aplicarlo. Dijo que lo crearon por la demanda de los clientes. También hay una versión para adultos, Make It Glow, que tiene un FPS 30.

Otra opción es Classic Spray SPF 30, presentado en abril por la marca solar Vacation. Su aroma, con coco y plátano, sugiere un coctel junto a la piscina con una sombrillita de papel durante un día caluroso.

¿Y qué hay de los aceites con FPS?

Los protectores solares en aceite tienen un tacto sofisticado y dejan un brillo tenue en la piel. “Proporcionan una hidratación agradable”, comentó Penny Coy, vicepresidenta de comercialización de Ulta Beauty. “Suelen tener un destello hermoso. ¿Quién no quiere tenerlo en sus brazos y piernas?”.

Una nueva opción digna de mención es Isle Body Oil SPF 30 de Cay Skin, una colección de cuidado solar presentada en fechas recientes y fundada por la modelo Winnie Harlow. (Harlow tiene vitíligo, una enfermedad que hace que ciertas zonas de la piel pierdan pigmentación; su línea promete adaptarse a todos los tonos de piel y a la piel sensible). El aceite es agradable y ligero al tacto, y su fórmula tiene hidratantes como los aceites de argán y coco.

¿Es necesario usar protector solar si estoy en el interior trabajando cerca de una ventana?

“Desde una ventana sigues exponiéndote a los rayos ultravioleta, así que en definitiva insto a todos mis pacientes que trabajan desde casa a que se pongan protección solar”, señaló Jasmine Onyeka Obioha, dermatóloga del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Es importante usar protector solar en un día nublado, añadió Obioha, ya que uno sigue exponiéndose a los rayos UV aunque no haya mucho sol.

¿El protector solar va antes o después de la base de maquillaje y la crema hidratante?

Lo ideal es que el protector solar sea el último paso de tu rutina matutina, aseveró Mancebo, pero está bien colocarlo entre la crema hidratante y la base de maquillaje. Varias fórmulas líquidas nuevas, como el Silk Sunscreen Hydrating Mineral Shield de Tatcha, se prestan a la aplicación en capas sin que se sientan demasiado pesadas. Esta también contiene niaminicida para ayudar a reducir el enrojecimiento y uniformar el tono de la piel.

Mi piel es sensible, ¿qué tipo de protector solar debo usar?

Algunos protectores solares pueden ocasionar reacciones como la dermatitis en pieles sensibles. Los protectores solares de base mineral suelen ser los más seguros: es lo que recomiendan la mayoría de los dermatólogos. “Es mejor optar por un producto que tenga una lista de ingredientes más reducida”, dijo Mancebo. “Debes buscar algo que esté formulado para la piel sensible, y luego darle la vuelta a ese frasco o tubo y asegurarte de que no tiene fragancia ni colorantes”.

¿Hay algún ingrediente que deba evitar?

Muchos clientes prefieren los protectores solares sin ingredientes como el octinoxato y la oxibenzona, que se ha demostrado que causan daños al medio ambiente. Están prohibidos en Cayo Hueso, Florida y Hawái por su efecto tóxico en los ecosistemas marinos. (Algunas investigaciones también los han relacionado con alteraciones hormonales).