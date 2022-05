El video del tirador de Búfalo ha aparecido en Facebook, a veces con anuncios publicitarios

Especial para Infobae de The New York Times.

Los usuarios que buscan en Facebook videos del tiroteo racista del sábado en Búfalo, Nueva York, pueden haber encontrado publicaciones con material del ataque o enlaces a sitios web que prometen mostrar el video completo del tirador. Esas personas también pueden haber visto una variedad de anuncios intercalados con esas publicaciones.

La red social a veces ha publicado anuncios junto a las publicaciones que ofrecían fragmentos del video, que el tirador transmitió en directo a través de la plataforma de video Twitch mientras mataba a diez personas. Durante los últimos seis días, las grabaciones de esa transmisión en directo han circulado por internet, incluso en Facebook, Twitter y en foros de discusión y sitios web marginales y extremistas, a pesar de los esfuerzos de algunas empresas por eliminar el contenido.

El ritmo con el que la transmisión en directo de un joven de 18 años se convirtió en una grabación permanente y de rápida proliferación es ejemplo de los desafíos a los que se enfrentan las grandes plataformas tecnológicas al vigilar sus sitios para evitar contenido violento.

Facebook y su empresa matriz, Meta, se basan en una combinación de inteligencia artificial, reportes de usuarios y moderadores humanos para rastrear y eliminar videos de tiroteos como el de Búfalo. Sin embargo, en algunos resultados de búsqueda, Facebook está mostrando el video violento o los enlaces a los sitios web que alojan el fragmento junto a los anuncios.

No está claro cuántas veces han aparecido anuncios junto a publicaciones con los videos. Las búsquedas de términos relacionados con las imágenes del tiroteo han ido acompañadas de anuncios de una película de terror, de empresas de ropa y de servicios de transmisión en continuo en pruebas que realizó The New York Times y el Tech Transparency Project, un grupo de vigilancia del sector. En algunos casos, Facebook recomendó ciertos términos de búsqueda sobre el video del tirador de Búfalo, señalando que eran “populares ahora” en la plataforma.

En una de las búsquedas, la plataforma hizo aparecer un anuncio de una empresa de videojuegos dos publicaciones por debajo de un video del tiroteo subido a Facebook que se describía como “muy gráfico [...] tirador de Búfalo”. El Times no revela los términos o frases exactos utilizados para la búsqueda en Facebook.

Augustine Fou, investigador de ciberseguridad y fraude publicitario, explicó que las grandes plataformas tecnológicas tienen la capacidad de desmonetizar las búsquedas en torno a eventos trágicos. “Es así de fácil técnicamente”, aseguró. “Si deciden hacerlo, una persona podría desmonetizar fácilmente esos términos”.

“Nuestro objetivo es proteger a las personas que utilizan nuestros servicios para que no vean esos contenidos horribles, aunque los malos actores estén decididos a llamar la atención al respecto”, comentó mediante un comunicado Andy Stone, portavoz de Meta. No se refirió a los anuncios de Facebook.

Facebook también tiene la capacidad de controlar las búsquedas en su plataforma. Las búsquedas de términos como “Estado Islámico” y “masacre” conducen a advertencias de contenido gráfico en las que los usuarios deben hacer clic antes de ver los resultados.

Aunque las búsquedas de términos similares sobre el video de Búfalo en Google no dieron lugar a ningún anuncio, Fou dijo que había una diferencia inherente entre la plataforma de búsqueda y Facebook. En Google, los anunciantes pueden elegir las palabras clave con las que quieren mostrar sus anuncios, aclaró. Facebook, en cambio, coloca los anuncios que considera relevantes para ese usuario en el canal de actualizaciones o en los resultados de las búsquedas, en función de sus intereses y su actividad en la red.

Michael Aciman, portavoz de Google, aseveró que la empresa había designado el tiroteo de Búfalo como un “evento sensible”, por lo que los anuncios no pueden ofrecerse según las búsquedas relacionadas. “No permitimos que se publiquen anuncios con palabras clave relacionadas”, señaló.

Facebook ha sido objeto de críticas en el pasado por mostrar anuncios junto a contenidos de extrema derecha. Tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, BuzzFeed News reveló que la plataforma mostraba anuncios de equipo militar y accesorios armamentísticos junto a publicaciones sobre la insurrección.

Después de ese informe, la compañía detuvo temporalmente los anuncios de accesorios para armas y equipo militar hasta la ceremonia de toma de posesión presidencial de ese mes.