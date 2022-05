Especial para Infobae de The New York Times.

Se podría decir que mi camino hacia pasar dos semanas como voluntario ayudando a los refugiados ucranianos en Cracovia, Polonia, empezó hace casi tres años, cuando fui a Kiev, la capital ucraniana, con el fin de escribir un artículo de viajes para The New York Times. Los numerosos ucranianos que conocí fueron amables, generosos y se desvivieron por ayudarme. Dejé el país con un lugar especial en mi corazón para sus habitantes. Por eso, cuando estalló la guerra en febrero, quise ayudar.

Recluté a mi novia, la artista y fotógrafa española Ivana Larrosa, y buscamos una organización que aceptara voluntarios para ayudar a los refugiados en un país vecino a Ucrania. Fue más difícil de lo que esperaba. En Polonia hay muchas grandes organizaciones de asistencia humanitaria, sobre todo en la región fronteriza —CARE, Save the Children, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados—, pero se valen más que nada de profesionales pagados y de pocos voluntarios. Además, hay muchos grupos locales informales e improvisados que se han formado para ayudar a los refugiados; los extranjeros pueden unirse a ellos, pero los grupos son tan informales que lo mejor es simplemente presentarse.

Como parte de una iniciativa de voluntariado anterior en 2017, pasé un mes como voluntario para un grupo llamado A Drop in the Ocean en un campo de refugiados en la isla griega de Quíos, donde había sobre todo refugiados sirios e iraquíes que huían de la guerra civil y de la amenaza del grupo del Estado Islámico. A Drop in the Ocean comenzó en 2015 cuando Trude Jacobsen, nacida en Noruega y residente a tiempo parcial en Grecia, escuchó en la radio de su país la afluencia de refugiados que aparecían en las islas griegas.

“Para comprender mejor y ver cómo podía ayudar, tomé unos días libres de mi trabajo en Noruega y viajé a Lesbos. Al final no volví a mi trabajo”, relató Jacobsen.

Meses más tarde fundó A Drop in the Ocean y empezó a enviar voluntarios a Lesbos y otros lugares de Grecia para servir comida, ayudar con donaciones de ropa o lo que fuera necesario.

Me puse en contacto con A Drop in the Ocean a principios de marzo y, en efecto, tenían presencia en Cracovia. Ivana y yo llenamos solicitudes. Un par de días después, cada uno de nosotros tuvo una entrevista telefónica con un coordinador de voluntarios que nos preguntó sobre nuestros compromisos de tiempo (aceptan compromisos de tan solo una semana) y nos informó sobre lo que haríamos en Cracovia, en este caso, trabajar en una “tienda gratuita” dentro de un centro comercial abandonado que distribuye ropa donada a los refugiados. Un día después, recibimos correos electrónicos en los que nos daban la bienvenida oficial como voluntarios.

Una semana y media después de ser aceptados, Ivana y yo subimos a un avión con destino a Cracovia en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Un día después de eso, nos registramos en nuestro hotel de Cracovia, Hampton by Hilton, a casi 60 metros de donde seríamos voluntarios.

Las cifras van en aumento, pero según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hasta la primera semana de mayo, al menos doce millones de ucranianos habían sido desplazados. Casi seis millones han huido a países vecinos, y poco más de la mitad de ese número busca refugio en Polonia. Hay centros de recepción de refugiados e instalaciones médicas a lo largo de la frontera de más de 483 kilómetros que Polonia comparte con Ucrania, pero las ciudades más pequeñas a lo largo de la frontera no están equipadas para la gran afluencia de humanidad, por lo que muchos refugiados están siendo transportados a ciudades más grandes, como Cracovia y Varsovia, donde se han establecido centros y asentamientos para albergar, alimentar y vestir a los recién llegados.

Encontrando la organización adecuada

Estas vacaciones no fueron relajantes, pero sí significativas. Uno de los desafíos fue encontrar la organización adecuada.

En Grecia, había un sitio web que enumeraba todas las organizaciones que buscaban voluntarios, pero en Polonia no ha sido tan fácil.

El gobierno polaco lanzó hace poco #PomagamUkrainie, un portal de información dirigido a los refugiados y a las organizaciones que buscan voluntarios. Sin embargo, muchas de las organizaciones solo tenían páginas web en polaco o eran ambiguas hasta el punto de confundir. Entre los listados más fáciles de comprender se encuentra la Fundacja Ocalenie, que busca voluntarios para trabajar en su Centro de Ayuda de Varsovia que ayuda a distribuir ropa, cosméticos y productos de higiene; busca sobre todo voluntarios que puedan comprometerse durante algunos meses. En el sitio web del gobierno también aparece (y fue recomendada por más de un voluntario que conocí en Cracovia) Internationaler Bund Polska, una organización alemana que busca voluntarios para llevar a cabo un trabajo similar en centros de donación de Cracovia con compromisos de tiempo menores que la Fundacja Ocalenie. Otras opciones son unirse a los grupos de Facebook “Volunteer in Krakow” y “Wolontariusze Ukraina CW Krakow”, en los que se enumeran oportunidades que incluyen centros culturales que buscan ayuda de voluntarios y otras iniciativas más improvisadas, como preparar y servir sopa a los ucranianos que llegan a la estación de tren principal de Cracovia.

Un amigo me recomendó que me pusiera en contacto con Jonathan Ornstein, director del Centro Comunitario Judío (JCC, por su sigla en inglés) de Cracovia. Me dijo que recibe varios correos electrónicos al día de estadounidenses y otros extranjeros que preguntan sobre oportunidades de voluntariado ahí. “Si anunciáramos que buscamos voluntarios, tendríamos cientos de ofertas al día, y no tenemos capacidad para eso”, aseguró. Entonces me escribió en un correo electrónico que el JCC está aceptando voluntarios para ayudar a gestionar, organizar y distribuir donaciones; hacer terapia artística con niños; ayudar con las necesidades de transporte; entrevistar a los refugiados para documentar su experiencia; y ayudar a alimentar a la gente.

World Central Kitchen, la organización del chef español José Andrés, que parece surgir donde sea que haya hambruna, guerra o desastres naturales, tiene una gran presencia en Polonia. Cuenta con operativos de menor tamaño en Varsovia, Cracovia y otras ciudades polacas, pero la mayor parte de la iniciativa de la organización se dedica a alimentar a los refugiados en la ciudad fronteriza polaca de Przemyśl. Al principio nos inscribimos en World Central Kitchen por internet y nos encontramos con un sitio web que mostraba una lista de los próximos turnos a los que podíamos apuntarnos. Por desgracia, todos estaban ocupados para la semana siguiente. Temía que llegáramos a Polonia y que no hubiera turnos para trabajar. El sitio web de la organización señala que es difícil encontrar alojamiento en Przemyśl y recomienda alojarse en la ciudad de Rzeszów, a una hora de distancia, lo que convierte el voluntariado en World Central Kitchen en un reto. (Una búsqueda rápida en Airbnb enumeró algunos departamentos y habitaciones en Przemyśl por alrededor de 35 dólares la noche).

Finalmente, decidimos pasar dos semanas en Cracovia con A Drop in the Ocean. Los voluntarios con los que trabajamos procedían de Noruega, Italia, la República de Georgia, Alemania, España, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y Polonia. Al grupo actualmente le faltan voluntarios y necesita ayuda de manera desesperada.

Cuando ‘se necesita ayuda, el volunturismo responde’

El turismo de voluntariado puede parecer un fenómeno bastante nuevo, pero sus raíces se remontan a la era posterior a la Segunda Guerra Mundial con la fundación de la organización Voluntary Service Overseas en el Reino Unido en 1958 y el presidente John F. Kennedy con la fundación del Cuerpo de Paz en 1961. Desde entonces, la popularidad del volunturismo ha seguido creciendo con organizaciones como Hábitat para la Humanidad que crean conciencia al respecto. Sin embargo, como Benjamin Lough, investigador voluntario global y profesor de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, me escribió en un correo electrónico: “Las tendencias en el volunturismo, como en los viajes en general, tienden a seguir patrones esperados que se basan en los cambios en la economía, así como cuestiones sociales y políticas”. Agregó: “Anticipo que el volunturismo en cualquier lugar cercano a Ucrania quizá aumentó varias veces en últimas fechas. Cuando los medios de comunicación señalan que se necesita ayuda, el volunturismo responde”.

Ese parece ser el caso en Polonia. Al igual que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que buscan voluntarios en Polonia, A Drop in the Ocean no paga el viaje, la comida ni el alojamiento. Sin embargo, ayuda a recomendar alojamientos, y negoció una tarifa más barata de casi 58 dólares por una habitación doble por noche, con desayuno incluido, para los voluntarios en el Hampton by Hilton cerca de ahí.

En un día normal hay casi veinte voluntarios extranjeros ayudando en la tienda gratuita, donde más de mil personas reciben cerca de 9000 artículos en un solo día. Jacobsen me dijo que su organización se ha comprometido a permanecer en Cracovia hasta el otoño.

“Pero si la guerra continúa, estamos preparados para quedarnos más tiempo”, aseguró.