Desde Rusia con sentimientos encontrados

Hace diecisiete años, mi marido y yo vivimos durante un tiempo en Rostov del Don, Rusia, que por aquel entonces se encontraba a poca distancia en auto desde Mariúpol, Ucrania, la ciudad que ahora es atacada por las fuerzas rusas.

La cerveza se vendía en carros en la calle, cerca de nuestro edificio, y muchas tardes, mientras esperaba a que mi marido llegara a casa del trabajo, me asomaba al balcón de nuestro undécimo piso y gritaba “Svinya” (cerdo) a los hombres de abajo. No a todos los hombres, por supuesto, solo a los ruidosos y borrachos que se alejaban de la multitud para hacer sus necesidades en la pared del edificio de al lado.

Vivíamos en una calle muy bien cuidada, con árboles maduros, césped bien cortado y pasarelas de piedra donde la gente se reunía al anochecer para socializar, beber y pasear. Mi marido, Neal, y yo planeamos vivir allí durante cinco años mientras él ponía en práctica un modelo estadounidense de venta minorista dentro de una gran empresa rusa.

También fue el lugar donde pasé de ser una mujer independiente a alguien que vigilaba que la gente no se orinara en público mientras esperaba a un hombre.

Seis meses antes, el anterior empleador de Neal en Estados Unidos, donde era un alto ejecutivo, había eliminado su puesto. Él estaba aturdido por no tener trabajo y ser responsable de la matrícula universitaria de los dos hijos de su primer matrimonio, de los pagos de la pensión alimenticia y de la deuda del divorcio, además de mí, una nueva esposa recientemente desempleada. Yo también estaba aturdida, pues acababa de vender mi casa, dejar mi trabajo y trasladarme de una costa a otra para estar con él. Habíamos vivido separados durante los dos primeros años de nuestra relación.

Cuando Neal me describió la oferta de trabajo, hizo hincapié en la gran recompensa monetaria al final, diciendo: “Estaremos listos para comenzar nuestra vida”.

Rusia no era un lugar en el que yo imaginara el comienzo de mi matrimonio, pero comprendí que la necesidad de Neal de trabajar era doble: su carrera había sido la validación de su valor, y además teníamos cuentas que se acumulaban.

Nuestro avión aterrizó cerca de la medianoche y, a la mañana siguiente, Neal empezó a trabajar como si tuviera que demostrar algo. Las jornadas de doce a catorce horas, siete días a la semana, se convirtieron en su rutina, mientras yo empezaba a explorar Rostov del Don en solitario. Pocos lugareños hablaban inglés, y yo hablaba mal algunas palabras en ruso, por lo que probablemente los cajeros me miraban con extrañeza cuando preguntaba “Skolka” (cuánto), mientras les entregaba un cuaderno y un bolígrafo para que anotaran la cantidad de rublos. El alfabeto cirílico era desalentador, pero los números eran los mismos.

En los dos primeros meses leí los quince libros que llevé a Rusia en mi maleta y habría saboreado cada página si hubiera sabido que apenas había libros en inglés y que el acceso a internet en nuestro edificio era esporádico. Al principio me obligaba a salir de la cama cada mañana para moverme por nuestro silencioso departamento limpiando las cosas que había limpiado el día anterior.

A los pocos meses, ya no me molesté.

Una tarde fui al supermercado, olvidé mi cuaderno y volví a buscarlo. Allí descubrí a la administradora del edificio en nuestro departamento, revisando los cajones de la cómoda. A pesar de su expresión inicial de asombro, se puso a gritar mientras me explicaba que se trataba de una inspección rutinaria del departamento. Mientras le describía furiosamente el incidente a Neal esa noche, él apoyó el codo en la mesa de la cocina, apoyó la palma de la mano bajo la barbilla y se quedó dormido.

Solitaria, aislada y sin rumbo, ansiaba la compañía, pero nuestras conversaciones durante la cena se convirtieron rápidamente en mis monólogos.

“Lo siento, amor, pero me paso el día hablando”, dijo Neal mientras jugaba sin entusiasmo con su plato favorito de pollo asado. Un ave dorada al horno era lo único productivo que había hecho ese día, y le dije que su falta de apetito era sádica.

La administradora del edificio sugirió que debía sentirme honrada porque nuestro nuevo vecino de al lado era el jefe de los cosacos. Tenía muchas preguntas, pero supuso que los uniformes habían sido actualizados. Le di a Neal actualizaciones periódicas. Le describí la frecuencia con la que el vecino estaba en casa, la columna de humo acre que su cigarrillo dejaba en nuestro vestíbulo compartido y la forma en que entraba y salía de su departamento como un fantasma. Cuando pasaron las semanas y no lo había visto más que a través de la mirilla, le dije a Neal que nuestro vecino me evitaba.

“Pasas demasiado tiempo sola. Demasiado, demasiado”, dijo en el mismo tono tranquilizador que una vez utilizó para convencer a nuestro gato, Emmitt, de que volviera a entrar en casa después de haber escapado de las ataduras de la vida interior.

“Vamos a casa”, le dije.

En lugar de eso, me propuso trabajar con él, encargándome de las tareas de recursos humanos, principalmente. El trabajo me mantenía ocupada, pero había una ansiedad palpable que irradiaban los empleados, y no necesitaba un traductor para entender por qué.

El propietario de la empresa tenía un estilo de dirección que, según algunos, creaba un ambiente de trabajo tóxico. Por ejemplo, tras recibir un informe desfavorable durante una reunión, se puso de pie a gritar obscenidades y lanzó su computadora portátil a través de la ventana de cristal de la sala de conferencias del segundo piso.

Volví a hablar con Neal sobre un plan para irnos de ahí. Él quería aguantar.

Cuando mi marido empezó a hacerse cargo de las operaciones diarias, el propietario desplazado me llamaba a menudo a su oficina para iniciar nuevos proyectos. A veces cambiaba la conversación mientras se preguntaba en voz alta por qué yo elegía trabajar cuando podía viajar por el país o pasar el tiempo como hacía su mujer, disfrutando de los numerosos sanatorios cercanos (que, en los antiguos Estados soviéticos, son como balnearios con tratamientos médicos).

De vez en cuando él insinuaba que yo tenía una opinión desfavorable de su empresa y de él. Ambas cosas eran ciertas, pero nunca se lo había dicho a nadie, excepto a mi marido, en privado, en casa.

Fue el invierno más frío en décadas en lo que supimos era una de las zonas más cálidas del país. Las tuberías de nuestro edificio se congelaron y reventaron sobre el ascensor, dejándolo inutilizable. Cada noche subíamos a duras penas once tramos de escaleras de cemento helado hasta nuestro departamento, a menudo llevando agua embotellada que nos habían aconsejado beber y cocinar.

Podíamos ver nuestro aliento en el interior mientras nos acurrucábamos en el sofá bajo capas de cobijas. La sala brillaba con el color naranja de los cuatro calentadores eléctricos portátiles que compré cuando nuestros radiadores dejaron de funcionar. Veíamos el único canal que teníamos en inglés: Animal Planet. “La casa de las suricatas” fue nuestra gran noche.

Justo antes de irnos a la cama, nos bañábamos juntos, pues nuestro calentador de agua solo tenía capacidad para un baño. Neal salía primero, con el vapor emanando de su cuerpo, y se ponía ropa interior térmica. Abría una toalla y yo me metía en ella y me secaba enérgicamente. Mientras yo me ponía los pantalones de franela, él sostenía la sábana de baño sobre mis hombros, y mientras yo abrochaba la parte superior, él tomaba los zapatos y me los ponía en los pies.

Para dormir, teníamos almohadillas térmicas bajo las sábanas, dos edredones de plumas y tres mantas de lana. Siempre decía lo mismo cuando envolvía su cuerpo alrededor del mío justo antes de quedarse dormido: “Te quiero”, y luego: “Tenemos que irnos de aquí”.

Llevábamos más de un año allí cuando el dueño de la empresa volvió a mencionar mi mala opinión sobre él. Solo que en esta ocasión me repitió exactamente lo que yo había dicho: “Crees que soy cruel, inseguro y que estoy celoso de Neal”.

Mientras él sonreía y asentía, yo sentí una oleada de adrenalina cuando mi cerebro registró la alarma por su capacidad de citarme con precisión. Neal también se convenció de que el departamento que le proporcionaba su empresa había sido intervenido por la propia empresa después de que el propietario repitiera exactamente las palabras despectivas que Neal me había dicho sobre él mientras estábamos solos en casa.

Esa fue la gota que derramó el vaso. Por fin estábamos de acuerdo: era el momento de cortar con todo e irnos.

Volamos de Rusia a Nueva York para lo que llamamos vacaciones, pero Neal había programado dos entrevistas de trabajo. La primera parada en Estados Unidos fue una cita con su traumatólogo por una ciática relacionada con el estrés que a menudo reaparecía, pero que esta vez no había remitido.

Después de muchas pruebas, incluyendo un escaneo P.E.T., tuvimos un diagnóstico que hizo que todo lo demás fuera insignificante. Se trataba de un cáncer que había hecho metástasis en los huesos de la parte baja de la espalda. Neal comenzó el tratamiento, pero rápidamente se extendió al hígado y a los pulmones.

Murió cuatro meses después.

Desde el momento en que vi a Neal por primera vez en un bar del aeropuerto de Pittsburgh, tuve la certeza de que pasaría mi vida con él. Con la misma certeza, creía que nuestro tiempo en Rusia se reduciría a ser solo un parpadeo en nuestra vida juntos, un mal recuerdo en el espejo retrovisor. Imaginaba brindis y risas en las fiestas de aniversario por un matrimonio que había sobrevivido a nuestros duros comienzos.

En cambio, esos recuerdos que anhelaba disminuir representan la mayor parte de nuestra historia. Aquella ciudad que por aquel entonces se desmoronaba y que quería abandonar desesperadamente, en un país que ahora es paria del mundo, se ha convertido para mí en un lugar de añoranza, de poder pasar ahí un día, una hora o incluso un momento más con Neal.