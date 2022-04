Especial para Infobae de The New York Times.

En 1861, Jay Cooke, un financista menor que esperaba poder ayudar al Ejército de la Unión, convenció al gobierno de Abraham Lincoln para que hiciera accesible la inversión a más estadounidenses. En 1972, Bill Gross, destinado a ganarse el apodo de “el rey de los bonos”, entendió que se le podía exprimir mayor valor a los productos que Cooke quería vender —bonos del gobierno— si los negociaban expertos. Y en 2021, un usuario de Reddit llamado Roaring Kitty lideró a una pandilla de tipos comunes en una cruzada contra los ingenieros financieros de la calaña de Gross.

Ese arco de la historia económica de Estados Unidos ayuda a explicar por qué hubo gente en internet calificándome de “títere”.

Al menos así es como llegué a entenderlo. Al principio, lo único que sabía es que me enfrentaba a una intensa reacción negativa de Roaring Kitty y compañía luego de haber escrito sobre la evolución de lo que ellos, y otros inversores minoristas más pequeños, creían: una teoría sin fundamento de que varias entidades poderosas estaban cazándolos y desplomando sus acciones.

Mientras recibía el diluvio de sus malas vibras, también estuve leyendo dos libros nuevos: “The Bond King”, de la presentadora de NPR Mary Childs, y “Bonds of War”, del historiador David K. Thomson.

Entendí que existe un fuerte vínculo entre la campaña de la era de la guerra de Secesión para venderle bonos a la clase trabajadora y el movimiento de acaparamiento de acciones por parte de una masa sin experiencia financiera conectada en internet.

Se llama populismo financiero.

Durante el último siglo y medio, las finanzas en Estados Unidos se han caracterizado por un flujo y reflujo de quienes sienten que Wall Street es para ellos, y quienes se sienten (o son) excluidos.

Comprender cómo llegamos a la situación actual es una forma de desmitificar la revolución de las inversiones generada en Reddit, la cual está impulsada por una teoría de la conspiración junto con un profundo resentimiento hacia la manera en que el poder y la riqueza reales parecen estar tan fuera del alcance de la mayoría de las personas en la actualidad.

Hablemos sobre la teoría conspirativa: tras un año de pandemia, un grupo de médicos, trabajadores de fábricas, vendedores, dentistas y otros inversionistas aficionados salieron en defensa de empresas que estaban en peligro de desaparecer: una cadena de salas de cine vacías y una tienda de videojuegos de segunda mano. Los fondos de cobertura, dirigidos por personas superricas y cada vez más poderosas, estaban haciendo ventas en corto de las acciones de esas compañías. Los inversionistas más pequeños lucharon contra eso.

Se reunieron en un foro de Reddit llamado r/WallStreetBets, donde los miembros del grupo se animaron entre ellos para comprar más y más acciones de estas compañías —GameStop y AMC Entertainment— y prometieron conservarlas “con manos de diamante”. Las acciones (“stocks” en inglés) se convirtieron en “stonks”, bromas imbuidas de la divisa de los memes de internet. Las compras solo se detuvieron cuando un puñado de casas de bolsa cortaron el acceso al mercado del mismo modo que un cantinero deja de servirle tragos a un borracho caótico.

Los precios de las acciones se desplomaron y los mayores fanáticos salieron de r/WallStreetBets y se mudaron a un nuevo foro de Reddit, r/Superstonk, donde comenzaron a publicar ensayos de muchas miles de palabras a los que llamaron “dds” (abreviatura en inglés de “trámites obligatorios”), para explicar lo que había sucedido.

Al parecer, estos fueron informes de investigación basados, quizás, en publicaciones de analistas financieros profesionales. Hicieron la afirmación infundada de que los reguladores de valores, las casas de bolsa y las personas a cargo del funcionamiento diario del mercado se habían unido y habían acordado crear acciones falsas de los valores, que en secreto pasaban a los fondos de cobertura, los cuales se preparaban para venderlos en corto de nuevo.

Para luchar contra este supuesto complot, los usuarios de Reddit se comprometieron a comprar la mayor cantidad posible de acciones de GameStop y AMC para lograr “el mayor estrangulamiento de posiciones cortas” (MOASS, por su sigla en inglés), en el que quienes vendían en corto se verían obligados a pagar cualquier precio que pidieran los usuarios de Reddit —quizás incluso hasta 1 millón de dólares por acción— para cubrir sus apuestas.

Esta es la realidad: no existe ninguna conspiración gigante, ni acciones falsas; no habrá MOASS. El estrangulamiento de posiciones cortas de enero de 2021 sí causó crisis en el mercado de valores, la más dramática ocurrió en las casas de bolsa que al final cerraron la negociación de esos valores, no por un asunto de autoridad moral, sino porque estuvieron a punto de quedarse sin dinero para cubrir las operaciones fallidas.

Sin embargo, los usuarios de Reddit lograron algo real. Al igual que Jay Cooke, quien señaló lo difícil que era para la mayoría de las personas acceder a productos de inversión en 1861, la pandilla de Reddit dejó en evidencia los problemas estructurales en el mercado de valores y presionó a los reguladores para que intentaran solucionarlos. Desde entonces, la Comisión de Bolsa y Valores ha propuesto varios cambios a las operaciones del mercado de valores para hacerlas más visibles, más rápidas y más fáciles de entender.

El esfuerzo de la guerra popular

Wall Street se ha jactado durante mucho tiempo de que sus tatarabuelas empresas salvaron a la Unión durante el periodo más oscuro de la guerra de Secesión, al prestarle dinero de forma generosa al gobierno de Lincoln. Esta afirmación, que los titanes financieros repiten para dar a entender que su trabajo es moralmente bueno y que proviene de opositores a la esclavitud, está siendo vista en la actualidad desde otra perspectiva.

En “Bonds of War”, Thomson describe cómo, tras acordar un préstamo inicial de 50 millones de dólares a principios de 1861, los financistas de élite en Nueva York, Boston y Filadelfia básicamente le dijeron al secretario de Tesoro de Lincoln, un nativo de Ohio llamado Salmon P. Chase, que le deseaban la mejor de las suertes. Sintieron que era demasiado arriesgado seguir comprándole deuda a Estados Unidos, en especial porque varios estados individuales habían incumplido de forma regular con los pagos de su deuda durante el periodo previo a la guerra.

Jay Cooke, un financista de Filadelfia que quería llegar a la élite, persuadió a Chase para que facilitara la venta de notas y bonos del Departamento del Tesoro en denominaciones pequeñas, y luego comenzó a ir casa por casa convenciendo a las personas de que los compraran. Se dirigió en específico a los “suscriptores pequeños”, como les decía, quienes llegaban a aceptar realizar sus inversiones “casi con lágrimas en los ojos, exaltados ante la escena patriótica”.

Thomson, profesor asistente de Historia en la Universidad del Sagrado Corazón, narra cómo Cooke reunió a un ejército de vendedores y los envió por todo el país en busca de personas que hubieran ahorrado algo de dinero y quisieran mandar un mensaje al momento de gastarlo. La compra de bonos del Departamento del Tesoro les permitió a los simpatizantes de la Unión —incluidos antiguos esclavos, indígenas estadounidenses y residentes de las ciudades del sur— expresar su apoyo a la causa sin importar quiénes eran o dónde se encontraban. Hizo que los compradores se sintieran poderosos.

Por primera vez, los asalariados desempeñaron un papel crucial en el sistema financiero de Estados Unidos, y lo sabían. Así nació una nueva clase de participantes financieros.

De forma intermitente, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, prevaleció la imagen del inversor que Cooke ayudó a crear, en especial durante los periodos en los que Estados Unidos estuvo profundamente involucrado en guerras mundiales y apelaba una vez más al patriotismo en busca de apoyo financiero.

Si Cooke logró que los estadounidenses se sintieran valiosos, Gross — podría decirse que sin intención— les inculcó la idea opuesta.

El libro de Childs trata sobre la expansión de las finanzas en conjunto, relatada a través de la historia del trabajo al que Gross dedicó toda su vida como fundador de lo que con el tiempo se convertiría en el fondo de bonos más grande del mundo, PIMCO.

Gross, a quien Childs retrata como un decidido chico prodigio que buscaba demostrar su valía a sus padres y antiguos compañeros de clase, fue socavando la noción de que cualquiera podía ser un inversionista, al criticar la estrategia de compra y retención de bonos. Comenzó a estudiar tablas de emisión de bonos y a “ganar dinero comprando los mejores bonos y vendiendo los peores”. Esto les generó mucho dinero a grandes organizaciones, pero también hizo que todo fuera más complicado, generando así un dominio por parte de los expertos.

Con el tiempo, escribe Childs, Gross y sus aliados y competidores no solo se volvieron poderosos, sino también arrogantes. Parecían sentir que cualquier medio que pudieran concebir para servir a sus clientes, independientemente de sus consecuencias generales para la sociedad, estaba justificado. Así fue tomando forma la cultura contemporánea de Wall Street. Cada vez más, en todas las clases de activos, incluidas las acciones, las mayores ganancias iban a parar a los bolsillos de los inversores más grandes.

Iba por la mitad del libro de Childs cuando comencé a revisar publicaciones en r/Superstonk. Pronto noté un párrafo de un texto que parecía repetirse una y otra vez en una gran cantidad de entradas en el foro. Expresaba alegría por la derrota de los “petulantes multimillonarios de ‘clase alta’ coleccionistas de bellas artes” a manos de los usuarios de Reddit que eran “completamente inmunes a toda la guerra psicológica” que ha sido perpetrada contra los inversores minoristas “durante décadas”.

La diferencia entre el medio que los usuarios de Reddit eligieron para su rebelión y el área de especialidad de Gross es importante: a lo largo de su carrera, Gross por lo general vio el mercado de valores como un lugar donde se juntaban los “inversionistas tontos”. Nunca le vio sentido a participar en él. Los miembros de Reddit probablemente verían esto como esnobismo, pero la verdad es que el mercado de valores es más susceptible a la actividad populista que el mercado de bonos.

Aunque la publicación repetida con frecuencia no se refería en específico a Gross —quien no jugó ningún papel en la rebelión de Reddit—, fue claramente un grito de guerra para las personas como los “pequeños suscriptores” de Cooke contra los grandes financistas que le quitaron demasiado poder al pueblo estadounidense. Hoy, estas personas comunes están usando el internet para tratar de recuperarlo.