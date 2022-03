Cómo los mercados energéticos están dando forma a la invasión de Putin, y al mundo

Imagen de archivo de las instalaciones de Gazprom en el yacimiento de gas de Bovanenkovo, en la península ártica de Yamal, Rusia. REUTERS/Maxim Shemetov

Casi todas las dimensiones del conflicto Ucrania-Rusia han sido moldeadas por los mercados energéticos.

Las exportaciones de petróleo y gas de Rusia han sido durante mucho tiempo la base de su economía y fortaleza geopolítica. La decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania, al igual que su anexión de Crimea en 2014, coincidió con los altos precios de la energía. Si bien las sanciones occidentales han asestado un duro golpe al sistema financiero de Rusia, las exenciones europeas para el petróleo y el gas rusos han hecho que cientos de millones de dólares fluyan a Moscú todos los días.

Como resultado, la política energética se ha convertido en política exterior. Los países europeos están redoblando sus compromisos de descarbonización para reducir su dependencia de la energía rusa lo más rápido posible. Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo y gas rusos y, a raíz del aumento de los precios de la gasolina, la administración Biden está buscando cualquier oportunidad para aumentar el suministro mundial de petróleo, incluida la posibilidad de normalizar las relaciones comerciales con países previamente incluidos en la lista negra, como Venezuela e Irán. .

Pero la intersección de la energía y la geopolítica se extiende mucho más allá de este conflicto. La energía es la base de la prosperidad económica, la fuerza militar y el poder geopolítico de las naciones. Lo que significa que los mercados energéticos moldean y remodelan constantemente la dinámica global. No puedes entender la forma en que funciona el mundo hoy si no entiendes el flujo global de energía.

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador en una refinería de Rosneft en la región rusa de Krasnoyarsk REUTERS/Ilya Naymushin

Hay pocas personas que hayan estudiado los mercados energéticos tan de cerca como lo ha hecho Daniel Yergin. Es un historiador económico y escritor que ha sido llamado “el experto en energía más influyente de Estados Unidos” en The New York Times. Y es autor de numerosos libros sobre la intersección de la energía y la geopolítica, incluido el ganador del premio Pulitzer " The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power " y, más recientemente, el éxito de ventas " The New Map: Energía, clima y choque de naciones“.

Discutimos cómo la invasión de Putin al otro lado del mundo hizo que los precios de la gasolina subieran en California; qué pasaría con las economías europeas si decidieran cortar el gas ruso; cómo la revolución del esquisto estadounidense ha transformado el panorama político mundial; por qué, cuando se trata de China y Rusia, Yergin cree que “una relación que una vez se basó en Marx y Lenin ahora se basa en el petróleo y el gas”; si Donald Trump tenía razón al mostrarse escéptico sobre Nord Stream 2; por qué la descarbonización no solo es beneficiosa para el clima sino también crucial para la seguridad nacional; si la respuesta de la administración Biden al aumento de los precios de la energía está poniendo en peligro su agenda climática; por qué Yergin cree que la energía del hidrógeno podría convertirse en un elemento central para combatir el cambio climático; y mucho más.

Seguir leyendo: