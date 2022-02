Wordle: los mejores trucos y consejos para jugar

wordle NYT

En el diccionario de la lengua inglesa hay miles de palabras de cinco letras. Pero solo hace falta una para ganar en Wordle.

Ya sea que seas un jugador novato o uno experimentado que juega a la medianoche cuando se estrena una nueva palabra, estos consejos te ayudarán a crear una estrategia o a mejorar la que ya tienes. Manos a la obra.

Cómo se juega Wordle

1. Ve a la página de Wordle.

2. Tienes seis oportunidades para adivinar la palabra Wordle del día, un vocablo de cinco letras.

3. Teclea la palabra que creas que es y presiona “enter” en el teclado de Wordle.

4. El color de los mosaicos cambiará al enviar tu palabra. Un cuadro amarillo indica que elegiste la letra adecuada pero está en el lugar equivocado. Uno verde indica que elegiste la letra correcta en la ubicación correcta. Un cuadro gris indica que la letra elegida no forma parte de la palabra.

5. Continúa hasta resolver el Wordle o agotar las oportunidades de adivinar. ¡Buena suerte!

<b>Trucos y consejos de </b><i><b>Wordlers</b></i>

Empieza siempre con la misma palabra

Aunque el éxito no está garantizado, empezar siempre con la misma palabra puede ser una estrategia de apertura para cada juego. Al final, podrías elegir la palabra adecuada en el primer intento. Hay usuarios de Reddit, TikTok y YouTube que han hecho análisis estadísticos sobre la frecuencia de las letras y puedes usar sus datos como recurso.

O, empieza siempre con una palabra distinta

Varía e intenta algo nuevo en cada partida. Esta es la estrategia del escritor John Green. “Mi estrategia de Wordle es empezar cada acertijo con una palabra que no haya usado antes”, dijo por correo electrónico Green. “Sé que no es la estrategia ideal o siquiera una buena estrategia, pero me gusta”, añadió. “Casi siempre lo logro en cuatro, lo cual es perfecto para mí porque el estrés del quinto y el sexto intento es casi insoportable”.

Empieza con una palabra que tenga muchas vocales

Algunos jugadores de Wordle han encontrado el éxito al comenzar con una palabra que tenga varias vocales. Por ejemplo “adieu”, “audio” o “canoe” pueden ser buenas alternativas porque al menos tres de sus cinco letras son vocales.

Elige dos palabras muy distintas para las primeras dos líneas

Seguir tu primer intento con una palabra que contenga letras completamente diferentes puede ayudarte a tener éxito en Wordle porque parte del juego es el proceso de eliminación.

Usa una base de datos de palabras de cinco letras

Aunque hay quien diría que esto es hacer trampa, para otros es solo una ayudita. Si te atoras y no se te ocurre una buena palabra de cinco letras, puedes recurrir a una base de datos como Best Word List para ayudarte a tener ideas.

Atento a letras que se repiten

Solo porque te haya aparecido un mosaico verde en una ubicación no significa que no aparecerá en otro lado. “Recuerdo que hubo mucha molestia cuando la palabra fue knoll”, dijo Dan Sanderson de Seattle. “Es uno de los pocos aspectos de dificultad de variedad que nos da la elección de palabras de Wordle —incluso si son palabras relativamente comunes. Una letra repetida sí hace que tu suposición sea menos eficiente porque te esconde información”.

Hazlo a la antigüita y saca papel y lápiz

O, vuelve a lo esencial. “Si me siento atorada, en lugar de mirar la interfaz, tomo un pedazo de papel y escribo la palabra con los espacios vacíos, que son las letras que me falta adivinar”, dijo Paola Tamma, una reportera de 29 años que vive en Bruselas. En lugar de reutilizar las letras que ya sabes que salieron en gris, intenta dar un paso atrás y coloca una letra de relleno, como “X” en el mosaico en blanco. Nunca sabes qué palabra puede saltar de pronto a la vista.

Emplea tus estadísticas para moldear tu estrategia

Echa un vistazo a sus estadísticas después de terminar una partida y usa los datos para mejorar tu estrategia de Wordle. Tu tablero de estadísticas mostrará la cantidad de juegos que has jugado, tu porcentaje de victorias, tu racha actual y tu racha más larga. Concéntrate en la distribución de aciertos. Si comienzas siempre con la misma palabra y no está funcionando, comienza el Wordle de mañana con otra palabra. Además, la práctica hace al maestro.

Intenta el “modo difícil” si buscas un reto adicional

La función difícil de Wordle añade una regla al juego que lo dificulta ligeramente. Una vez que un jugador ha hallado una letra correcta –amarilla o verde— debe utilizarla en sus intentos subsiguientes. “Eso de hecho restringe tu capacidad de buscar más información”, dijo Sanderson. Aunque esto puede ayudarte a resolver el juego en menos intentos, reduce significativamente la lista de palabras a tu disposición.

Sanderson agregó que el modo difícil es de hecho más complicado, pero te obliga a mirar el teclado por más tiempo y a no volver a las letras que ya usaste. Y cuando compartes tus victorias, tu puntaje en el modo difícil viene con un asterisco para demostrar que te esforzaste más.

Presume compartiendo tu resultado en redes sociales o en un chat grupal

Una vez que diste con la palabra del día, no te avergüences de compartir tu puntaje en las redes sociales, con tus amigos en chats grupales o en cualquier otro lugar que quieras alardear. Haz clic en “Share”, el botón para compartir luego de terminar de jugar y copia y pega tus cuadrados verdes y amarillos en la plataforma de tu preferencia. Los mosaicos que aparecen son los de tus intentos en Wordle ese día.

¿Lo mejor? No le arruinas la respuesta a los demás.

