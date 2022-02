Los Oscar 2022: todo lo que sabemos sobre los posibles nominados

Especial para Infobae de The New York Times.

La lista se divulgará el 8 de febrero. Las predicciones de nuestros expertos se basan en las nominaciones ya conocidas de otros premios y en los rumores de la industria. Pero, en un año inusual, se esperan sorpresas.

Las nominaciones a los Oscar de este año, que se anunciarán el 8 de febrero, se antojan inusitadamente azarosas: con los escándalos de los Globos de Oro y los Critics Choice Awards retrasados hasta marzo por la variante ómicron, ninguna premiación transmitida por televisión ha tenido la oportunidad de dominar el periodo previo a estas selecciones por lo que los votantes de los Oscar podrían gravitar hacia algunas elecciones sorprendentes.

Al menos, eso espero. Aunque soy tu Proyeccionista y tengo el deber de ofrecerte las mejores predicciones de los Oscar, una pequeña parte de mí se alegra cuando mis conjeturas se equivocan, porque significa que ha ocurrido algo inesperado. Con eso en mente, aquí están mis proyecciones sobre quién y qué será nominado en las seis principales carreras de los Oscar, basados en los rumores de la industria, así como por las recientes nominaciones a los SAG (otorgado por el Gremio de Actores), los PGA (entregado por el Gremio de Productores) y los DGA (del Gremio de Directores).

Y espero que mis equivocaciones sean sorpresas muy agradables.

Mejor película

Belfast

CODA

No miren arriba

Duna

Rey Richard: una familia ganadora

Licorice Pizza

El poder del perro

Tick, Tick … Boom!

La tragedia de Macbeth

Amor sin barreras

Empecemos por lo seguro. Las cinco películas nominadas por el Directors Guild of America —Belfast, Duna, Licorice Pizza, El poder del perro y Amor sin barreras — deberían considerarse como las favoritas; de hecho, en los años transcurridos desde que la academia amplió su lista de mejores películas, solo una nominada a los premios DGA (La chica del dragón tatuado de David Fincher) no consiguió entrar en la carrera por los Oscar. CODA, Rey Richard: una familia ganadora y No miren arriba han sido nominadas en la categoría de mejor reparto por el gremio de actores, además de tener nominaciones a los premios PGA, por lo que estas tres películas también se encuentran en una buena posición.

Los dos puestos restantes estarán muy disputados. El elenco de La casa Gucci fue nominado a los SAG pero no a los PGA; en su lugar, los productores postularon a las historias del mundo del espectáculo como Todo sobre los Ricardo y Tick, Tick … Boom! Éxitos de taquilla como Spider-Man: sin camino a casa y Sin tiempo para morir han presentado sus candidaturas a la mejor película, pero si el populista Gremio de Productores no las nominó, no espero que los votantes más exigentes de los Oscar lo hagan.

A medida que la academia se expande para incluir más votantes internacionales, hemos tenido más nominaciones a la mejor película en un idioma distinto al inglés, y hay un sólido grupo de contendientes internacionales este año que incluye

Drive My Car

y

Un héroe

. Y ni siquiera he hablado de La tragedia de Macbeth y La hija oscura, adaptaciones artísticas que podrían gustar más a los miembros de la Academia que a los votantes del gremio.

Al final, pronostico nominaciones para Tick, Tick … Boom! y La tragedia de Macbeth, ya que suele haber una fuerte correlación entre la lista de mejor película y la competencia de mejor actor. Sin embargo, este es el primer año en el que la categoría tiene diez nominados garantizados, así que esperemos que ese listado más amplio traiga sorpresas.

Mejor director

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, El poder del perro

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Denis Villeneuve, Duna

Resulta tentador decantarse por la alineación de los premios DGA, formada por Anderson, Branagh, Campion, Spielberg y Villeneuve, pero los Oscar rara vez los igualan de cinco en cinco. Entonces, ¿quién será la sorpresa?

En los últimos años, la rama de directores de la academia ha mostrado su disposición a nominar a cineastas internacionales como Paweł Pawlikowski (Guerra fría) y Thomas Vinterberg (Otra ronda), cuyos filmes ni siquiera entraron en la lista de mejor película. Por lo tanto, aquí es donde espero un mayor reconocimiento para Drive My Car, el reflexivo drama de Hamaguchi que ya ha obtenido premios a la mejor película del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y la Sociedad Nacional de Críticos de Cine.

Y aquí también es donde creo que podríamos tener el desaire del año: la nominación de Spielberg luce vulnerable después del modesto rendimiento de Amor sin barreras en la taquilla y las escasas recomendaciones entre los votantes del SAG. Además, se perdió las nominaciones clave de los gremios de montaje y directores de fotografía de Hollywood. ¿Hamaguchi podrá desbancar al mayor cineasta del grupo? Cuenta con la rama de directores para lograr algo inesperado.

Mejor actor

Javier Bardem, Todo sobre los Ricardo

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

Will Smith, Rey Richard: una familia ganadora

Denzel Washington, La tragedia de Macbeth

Smith no ha sido nominado al Oscar desde hace 15 años, pero es seguro que será reconocido por su dominante interpretación en Rey Richard: una familia ganadora. Cumberbatch lidera una de las películas más premiadas de la temporada, por lo que también está adentro. Además, Garfield y Washington hacen gala de dos talentos especiales —para el canto y para Shakespeare, respectivamente— que serán un regalo para los votantes de los Oscar.

¿Leonardo DiCaprio podría tomar el quinto puesto por No miren arriba, una apuesta segura a mejor película? Tiene una gran escena de colapso, pero el SAG no nominó a ninguno de los actores individuales de la película. (Tal vez la cinta está tan llena de estrellas que nadie tenía espacio para emerger como el actor más valioso). Al final, preveo que el nominado a los SAG, Bardem, quedará por delante de DiCaprio y de aspirantes sorpresivos como Peter Dinklage (Cyrano), Simon Rex (Red Rocket) y Nicolas Cage (Pig). Pero estará muy reñido.

Mejor actriz

Olivia Colman, La hija oscura

Lady Gaga, La casa Gucci

Jennifer Hudson, Respect: la historia de Aretha Franklin

Nicole Kidman, Todo sobre los Ricardo

Kristen Stewart, Spencer

Pregúntame por la competencia a mejor actriz dentro de una hora, y es posible que tenga una alineación totalmente diferente para ti. Soy bastante optimista respecto a Kidman, Colman y Gaga, pero hay tantas candidatas viables compitiendo por esos dos últimos puestos que sigo rompiendo mis pronósticos y vuelvo a empezar.

Hudson y Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) fueron nominadas por el SAG, pero sus biopics no han demostrado mucho poder de permanencia. Alana Haim (Licorice Pizza) y Rachel Zegler (Amor sin barreras) encabezan películas más aclamadas, pero un invierno comprometido por el coronavirus no ha permitido que los votantes de los Oscar puedan dedicarle mucho tiempo a estas producciones. Y si por mí fuera, habría dos puestos seguros para Penélope Cruz (Madres paralelas) y Renate Reinsve (La peor persona del mundo), pero nunca lograron el impulso que necesitaban esta temporada.

La gente se sorprendió cuando Stewart fue desdeñada por el SAG, pero tengo la impresión de que, a pesar de eso, lo conseguirá: la actriz, de 31 años, debería ser nominada por primera vez, y se ha esforzado mucho, acudiendo a casi todas las entrevistas y a las sesiones de preguntas y respuestas de Spencer. De las restantes contendientes, voy a ir a lo seguro y apuesto por Hudson, la nominada al SAG que ofrece su interpretación más sofisticada hasta ahora en Respect: la historia de Aretha Franklin.

Mejor actor de reparto

Bradley Cooper, Licorice Pizza

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro

Jared Leto, La casa Gucci

La interpretación de Smit-McPhee como el astuto hijo de Kirsten Dunst es una apuesta segura, ya que hacia el final de El poder del perro se ha robado el papel de protagonista de la película. En La casa Gucci, un Leto cargado de prótesis encarna el tipo de transformación extrema que los votantes adoran, aunque los críticos se sientan tentados a burlarse. Y las tomas de reacción de Kotsur impulsan el emotivo tercer acto de CODA: su hija se aleja, pero ahora la entiende más que nunca.

Algunos pensaron que el papel de Cooper en Licorice Pizza, que consta de dos escenas, podría ser demasiado pequeño para el reconocimiento de los Oscar, pero fue incluido en la lista de los SAG y es un trabajo enormemente llamativo de un nominado frecuente. Ben Affleck también obtuvo una nominación en los SAG, pero fue por El bar de las grandes esperanzas, que no se considera una de las principales candidatas al Oscar. Yo dejaría de lado a Affleck por una actuación de reparto del nivel superior de los nominados a la mejor película, y de ese grupo —que incluye a Jesse Plemons (El poder del perro) así como a Hinds y Jamie Dornan (Belfast)— elijo a Hinds, un actor veterano que debería recibir su primera nominación.

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, Amor sin barreras

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, El poder del perro

Ruth Negga, Claroscuro

Dunst, DeBose, y Balfe han aparecido en todos los lugares en los que se las esperaba, consiguiendo nominaciones en los SAG, los Critics Choice Awards y los Globos de Oro. Negga se siente un poco más vulnerable: está sencillamente increíble en uno de los papeles más complicados del año, pero se quedó sin nominación en los Critics Choice y su película ha pasado casi desapercibida esta temporada. Sin embargo, no quiero imaginarme un mundo en el que no se elogie el mejor trabajo de la carrera de Negga, así que centrémonos en quién podría ser la quinta mujer de esta lista.

El SAG se decantó por Cate Blanchett en El callejón de las almas perdidas, una nominación que estoy seguro que ni siquiera Blanchett esperaba. Aunque Frances McDormand ha sido posicionada como candidata en la categoría de mejor actriz principal en los anuncios de promoción de La tragedia de Macbeth, su tiempo en pantalla, algo limitado, puede atraer más votos en este rubro. Aunjanue Ellis es muy buena en Rey Richard: una familia ganadora, pero el SAG la ignoró; lo mismo ocurre con Rita Moreno en Amor sin barreras, que tendría una formidable narrativa ganadora si lograra ser nominada.

Así que aquí está mi apuesta: si los votantes realmente aman Belfast, creo que Dench —la última cara que vemos en la película, y una muy conmovedora— puede entrar como última candidata.

Kyle Buchanan es un reportero de cultura pop que reside en Los Ángeles y escribe la columna The Projectionist. Anteriormente fue editor sénior en Vulture, el sitio web de entretenimiento de la New York Magazine, donde cubría la industria del cine. @kylebuchanan