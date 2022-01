En ascenso: los Yankees eligen a una mujer como mánager de su equipo de ligas menores

Especial para Infobae de The New York Times.

Rachel Balkovec, una innovadora entrenadora de béisbol, será la mánager de un equipo del sistema de ligas menores de los Yankees de Nueva York, lo que la convertirá en la primera mujer en dirigir un equipo de béisbol profesional afiliado.

Balkovec, de 34 años, dirigirá a los Tarpons de Tampa, el equipo afiliado clase A de los Yankees, para la temporada 2022, que comienza en abril. Los Yankees la contrataron en noviembre de 2019 como entrenadora de bateo en sus ligas menores. Se cree que fue la primera mujer contratada como entrenadora de bateo a tiempo completo por un equipo de las grandes ligas.

La noticia del ascenso de Balkovec a mánager fue publicada previamente por The Athletic y confirmada por un directivo de los Yankees.

Balkovec comenzó a trabajar en el béisbol profesional en 2012, con un contrato temporal como entrenadora de fuerza y acondicionamiento para el equipo afiliado de las ligas menores de los Cardenales de San Luis, en Johnson City, Tennessee. Allí, ganó el premio de entrenadora de fuerza del año de la Liga de los Apalaches. Fue la coordinadora de fuerza y acondicionamiento de las ligas menores de los Cardenales en 2014 y 2015 y la primera mujer en ocupar un cargo de tiempo completo en ese campo en el béisbol afiliado a las grandes ligas.

En 2016, fue coordinadora de fuerza y acondicionamiento para América Latina de los Astros de Houston. Dos años más tarde, se convirtió en la entrenadora de fuerza y acondicionamiento del equipo Doble A de los Astros, los Hooks de Corpus Christi.

Balkovec jugó como receptora en los equipos de softbol de las universidades de Creighton y de Nuevo México. Tiene una maestría en kinesiología de la Universidad Estatal de Luisiana. Renunció a los Astros en 2018 para obtener su segunda maestría, en Ciencias del Movimiento Humano, en la Universidad Libre de Ámsterdam, en los Países Bajos. Mientras estuvo allí, también se desempeñó como entrenadora asistente de bateo de los programas de béisbol y softbol del país.

Balkovec aprendió español por su cuenta para ser una comunicadora más eficaz. Antes de que los Yankees la contrataran, trabajaba en Driveline Baseball, un centro de rendimiento de béisbol basado en datos avanzados ubicado en el estado de Washington. En Driveline, analizó el rastreo de ojos de los bateadores y los movimientos de caderas de los lanzadores.

Balkovec enfrentó resistencia cuando se postuló a puestos de fuerza y acondicionamiento en el béisbol hace años. Cuando cambió su primer nombre en su currículo y solicitudes de empleo de “Rachel” a “Rae”, comenzó a recibir llamadas de los equipos. Sin embargo, Balkovec ha relatado que los directivos del otro lado de la línea se sorprendían cuando descubrían que era una mujer. Algunos no volvían a contactarla y otros le decían que no iban a contratar a una mujer para esa posición.

“Veo mi trayectoria como una ventaja”, dijo en diciembre de 2019. “Probablemente tuve que hacer mucho más que quizá un colega hombre, pero eso me gusta porque ahora estoy mucho más preparada para los desafíos que podría encontrar. Además, quiero incentivar a las mujeres jóvenes o las mujeres en general y decirles que sí, tal vez no es justo que tengamos que trabajar un poco más duro. Es cierto. Pero me alegra haber tenido que hacerlo porque ahora estoy bien y mucho más preparada de lo que lo habría estado si me hubieran dado el trabajo antes”.

La contratación de Balkovec como mánager representa el acenso continuo de las mujeres en esta industria dominada por hombres, sobre todo en el campo de juego. Ese progreso se ha producido en medio de notables obstáculos.

En 2020, Alyssa Nakken se convirtió en la primera mujer en trabajar como entrenadora de tiempo completo en las grandes ligas, con los Gigantes de San Francisco. Kim Ng, quien se desempeñó como subgerente general de los Yankees, se convirtió en la primera mujer en ascender a gerente general, con los Marlins de Miami. Bianca Smith fue contratada como entrenadora de ligas menores en la organización de los Medias Rojas de Boston, lo que la convirtió en la primera mujer negra en ocupar un cargo de entrenadora en el béisbol profesional afiliado.

Hasta el 1.° de enero de 2021, había 22 mujeres que desempeñaban funciones de instrucción en el campo o de desarrollo de jugadores, un incremento en comparación con las 3 que había en 2017, según el Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte de la Universidad de Florida Central. Pese a ese progreso, el informe más reciente del instituto le otorgó al Béisbol de las Grandes Ligas y a sus 30 equipos una calificación de C en cuanto a la contratación por género.

Como mánager, Balkovec será responsable de dirigir a los entrenadores, jugadores y personal del equipo; ayudar en el desarrollo de los jugadores; y tomar decisiones tácticas en los juegos, incluida la gestión de una plantilla de lanzadores. Este reciente logro podría ser uno de varios más en su carrera. El año pasado, Balkovec dijo en el pódcast “Locker Room Talk” que soñaba con convertirse en directora general.

“Espero que suceda en menos de 10 años, pero obviamente es una posición codiciada por muchos. No sé cuándo, dónde, cómo ni nada”, dijo. “Tengo mucho que aprender como entrenadora de bateo, pero esa es, en definitiva, la meta a la que me dirijo”.