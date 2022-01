Los videojuegos que nos ayudaron a superar 2021

Especial para Infobae de The New York Times.

Para los videojuegos, el año fue bueno, malo y todo lo de en medio. Siguió siendo difícil comprar nuevas consolas como la Xbox Series X, la Nintendo Switch OLED y la PlayStation 5 (un día de estos, jugaremos “Deathloop”). Siguió aumentando la importancia de los juegos en línea y Roblox mantuvo su dominio. Y, como resultado de demandas o del descontento de los empleados, los gigantes de la industria de los videojuegos como Activision y Riot Games se vieron forzados a confrontar sus terribles historiales de acoso sexual y discriminación de género.

Aunque el mundo real siguió oscilando entre abierto y cerrado, los videojuegos fueron una constante para algunos de nosotros en The New York Times. A continuación, una muestra de los títulos que fueron más importantes para nosotros en 2021.

‘New Pokemon Snap’

“New Pokemon Snap” tal vez no sea lo que crees que es. No se trata de atrapar monstruos vibrantes o enviarlos a una batalla. En cambio, estás en una misión para tomar las fotos con la mejor calidad posible de Pokemones raros mientras viajas a lo largo de una trayectoria establecida a través de bosques y lechos marinos. Es un juego tranquilo y meticuloso que recompensa el perfeccionismo e involucra convencer a criaturas salvajes para que posen en fotografías perfectas ofreciéndoles frutas, tocando música e iluminando sus siluetas cuando cae la noche.

Este era el título que más esperé en 2021. Jugué la versión original, lanzada en 1999, durante una infinidad de horas en la Nintendo 64, en las que tomé cientos de fotografías de Charmanders que se amontonaban alrededor de manzanas y descubrí cómo persuadir a Jigglypuff para que cantara o a Pikachu para que surfeara. — KELLEN BROWNING, reportero especializado en tecnología

‘Mario Golf: Super Rush’

Al verano de 2001 le llamo con cariño el verano de 64, por la Nintendo 64. Durante esos tres meses, mis amigos de la universidad y yo evitamos casi todos los húmedos días de Kentucky dentro de un apartamento con una luz tenue fuera del campus donde pasamos la mayor parte de nuestras horas del día jugando “Mario Golf”. Teníamos nuestro propio lenguaje para cada jugada: “¡Acomódate!”, nuestra favorita, era una bola que rodaba un poco más rápido en el “green”. Y cuando cerraba los ojos de noche, veía esas cuadrículas onduladas que me guiaban a la bandera.

Este verano, cuando “Mario Golf: Super Rush” fue lanzado en la Switch (exactamente 20 años después), me transporté de regreso, un recuerdo agradable de tiempos menos caóticos. Por fortuna, a mi esposa también le encanta el juego y no se enoja demasiado cuando le imploro varias veces a la bola que “se acomode”. Lo más sorprendente fue mi memoria motriz, la cual, a pesar de las décadas, estuvo más aguda que nunca. Estoy segura de que todavía no me podrías ganar. — MAYA SALAM, editora sénior de planta, departamento de Cultura

‘Escape From Tarkov’

“Escape From Tarkov” me ha arruinado todos los otros videojuegos. Es tan difícil, tan riguroso y viene con una curva de aprendizaje tan empinada que, en cuanto le entiendes, otros juegos de disparos simplemente ya no dan la talla. Es lo único que juego ahora.

Al igual que “Call of Duty” o “Counterstrike”, el juego es un título de disparos en primera persona enfocado en combate jugador contra jugador mientras completa una serie de tareas difíciles a través de media docena de mapas. Situado en la región ficticia de Tarkov en la Rusia de un futuro no tan distante, el juego plantea una sola pregunta: ¿cómo tú, un contratista paramilitar, vas a sobrevivir en un Estado fallido que ha sido devastado por la guerra? La respuesta es disparándole a casi todas las personas que veas mientras buscas todos los materiales que puedas encontrar en medio de las ruinas.

No es para todo el mundo. Debido a que ‘Tarkov’ no te ayuda en nada —no hay mapas en el juego, hay cientos de distintos tipos de artículos y complicadas opciones de personalización de armas—, te toca a ti explorar la gran cantidad de sitios web externos dedicados a ayudar a la gente a entender el juego. Cada vez que te matan, pierdes todos los artículos que llevabas a la incursión. Y morirás… mucho.

Técnicamente, “Escape From Tarkov” sigue en desarrollo y afirma estar en etapa beta, pero cualquiera con una computadora de escritorio puede comprarlo y jugarlo. Hazlo bajo tu propio riesgo. — MIKE ISAAC, corresponsal del sector tecnológico

‘Metroid Dread’

El reciente auge de los juegos retro le debe en grande a “Metroid”, pues muchos de estos nuevos títulos, creados para parecer videojuegos de los años ochenta y noventa, recibieron una influencia directa de la icónica serie de acción y aventura. Por lo tanto, ¿por qué Nintendo se tardó tanto en reconsiderar este espacio y mostrarle a todo el mundo cómo se hacen las cosas en realidad?

“Metroid Dread” es la primera aventura en 2D de la serie en casi dos décadas y es muy divertido jugarlo, en especial cuando mandas a batallar a Samus Aran contra robots cazadores que la siguen de habitación en habitación. Mejor aún, en una era en la que demasiados juegos están ahogados en diálogo, “Metroid Dread” distribuye suficiente historia como para mantenerte enganchado y permite darle rienda suelta a tu imaginación desde ahí. (¡El final me hizo aullar!). — KYLE BUCHANAN, columnista de Cultura, The Projectionist

‘Persona 4 Golden’

Los mejores momentos de “Persona 4 Golden” ocurren fuera del combate. Suceden cuando cocinas la cena con tu primito, vas al cine con tus amigos o incluso simplemente estudias para un examen importante. Buena parte del largo tiempo que requiere el juego lo dedicas a soportar las minucias cotidianas de la vida en el bachillerato, pero siempre se siente especial porque hasta las interacciones menos cruciales fortalecen tu vínculo con los demás.

El poder de la amistad es un tema común a lo largo de la serie, pero esta entrada tiene un impacto muy especial porque lo terminé más o menos en el aniversario de la pandemia. Atesoré los recuerdos que creé con mis amigos virtuales porque sabía de qué me estaba perdiendo en la vida real. “Persona 4 Golden” ahora es un importante tema de conversación en algunas de esas relaciones. — AXEL BOADA, productor de video

‘Halo Infinite’

Soy la audiencia meta de “Halo Infinite”, lanzado 20 años después de que el debut de la franquicia normalizara llevar una televisión y una Xbox al sótano de un amigo para sostener batallas que devoraban la noche.

Los mapas multijugador de “Halo Infinite” tienen un diseño exquisito, con senderos entrelazados y campos visuales que recompensan el trabajo en equipo. El arsenal de armas con el que empiezas es potente y el éxito requiere coordinación para adquirir (o evadir) el lanzamisiles, el martillo de gravedad o el refuerzo del escudo.

Sin embargo, un juego emocionante no es suficiente para algunas personas. “Halo Infinite” genera ingresos vendiendo mejoras cosméticas y un contingente elocuente se ha quejado sobre el ritmo de la progresión para desbloquear un nuevo casco.

Estoy viejo y no me importa cómo se vea mi avatar. No lo verás de todas formas: me acercaré con sigilo con camuflaje activo, luego llenaré a un enemigo distraído de agujas rosas antes de tomar la bandera. — JASON M. BAILEY, editor sénior de planta, departamento de Nacional

‘Dark Souls III’

En 2021, quedé fascinada con algunos juegos de FromSoftware y su famosa dificultad como “Demon’s Souls” y “Bloodborne”. Me sorprendió cómo enfrentarme a su desolación simulada fue un mecanismo reconfortante para superar la dura realidad de pasar por una pandemia.

Creo que “Dark Souls III”, lanzado en 2016, es el juego más pulido del estudio. Reutiliza los mejores elementos de sus previos juegos de rol y acción para crear una compilación de lo que los hace más cautivadores: excelencia en su dirección de arte, así como en su nivel de innovación y diseño narrativo. A diferencia de muchos juegos del género, su narrativa no ocurre por medio de una larga exposición, sino a través de información que viene incluida en cada artículo y con cada breve interacción. — LIA NEMETH, ingeniera de planta, equipo de Juegos

‘Slay the Spire’

Tuve pocos compañeros constantes en un año terrible: mi esposa, mi hijo, mi perro, mi casa. “Slay the Spire” fue otro.

Hubo turnos que pendían de un hilo y me tardé horas en terminar. Hubo turnos en los que tomé decisiones absurdas con la esperanza de que fueran a funcionar. Hubo turnos en los que optimicé mis oportunidades de ganar y turnos en los que tomé decisiones tan solo para fastidiar a mi rival menos favorito, el parásito acorazado. Jugué en el nivel de dificultad más alto y casi siempre perdí (por eso las victorias fueron de una satisfacción inmensa) y destrocé el nivel más bajo de dificultad.

Jugué cientos (¿miles?) de turnos en 2021. Todos fueron lo máximo — KEVIN DRAPER, reportero deportivo

‘Resident Evil Village’

En 2021, la franquicia de “Resident Evil” cumplió 25 años y, con más de dos docenas de entradas en la serie, la mejor de todas sigue siendo “Resident Evil 4” (“RE4”). El juego fue especial por su rejugabilidad; después de ganar, podías empezar desde el inicio y guardar tus artículos, así que te volvías más poderoso cada vez que lo jugabas de nuevo. Gracias a esto, he jugado y vuelto a jugar “RE4” más veces de las que me gustaría admitir.

“Resident Evil Village”, lanzado en mayo, satisface la misma necesidad. Cuando entras al pueblo por primera vez y conoces a su enorme reparto de villanos dementes y en apariencia invencibles, se siente el miedo que produce el horror de supervivencia. En nueva partida mejorada, es una experiencia completamente distinta, pues te permite enfrentar a hordas de hombres lobo con revólveres y metralletas superpoderosos (un sable láser, por si te interesa). Volví a empezar el juego inmediatamente después de haberlo terminado y no paré hasta desbloquear todo el mejor equipo. Jugar a través de “Village”, una y otra vez, ha sido la experiencia más divertida que he tenido con un juego de “Resident Evil” en años. — RENÁN BORELLI, subdirector de audiencias, departamento de Audio en NYT

‘Marvel’s Avengers’

A veces, lo único que quieres es escapar a una fantasía en la que tienes poderes de superhéroe y aprietas botones para lograr la victoria mientras te ves bien haciéndolo. Y a pesar de todas las críticas que ha recibido, “Marvel’s Avengers” produce esa experiencia. En otro año más que he sentido que he medido el paso del tiempo a través de los lanzamientos del Universo Cinemático de Marvel, ha sido satisfactorio recrear esa coreografía de película con un control en la mano.

Además, Crystal Dynamics, el estudio detrás de Marvel’s Avengers, ha ensamblado un plantel cada vez más grande de personajes desde el debut del juego en 2020. Tanto los Hawkeyes (Clint Barton y Kate Bishop), Pantera Negra y el Hombre Araña (para los jugadores en las consolas PlayStation, al menos) se han sumado al reparto original y, con cada nueva adición, hay un nuevo conjunto particular de movimientos que descubrir. El ciclo del juego puede ser redudante después de derrotar a miles de enemigos, pero de vez en cuando una serie de sucesos captará esa calidad cinemática durante un momento. Esa chispa de goce me mantiene aplastando los botones. — BRIAN HOERST, editor sénior de planta, departamento de Tecnología de las Noticias

‘It Takes Two’

Cuando “It Takes Two” ganó como juego del año, fue una sorpresa para muchos: un juego multijugador cooperativo que venció a varios títulos de franquicias con buenas reseñas.

“It Takes Two” se centra en un marido y su esposa a quienes su hija transforma en muñecos por arte de magia pues está molesta con ellos porque se pelean. Los padres no quieren ser muñecos, así que deben trabajar juntos para volver a tener forma humana.

Parte del atractivo del juego es conocido para cualquiera que haya pasado los últimos dos años buscando mecanismos creativos para mantener las conexiones con los seres queridos que estaban a grandes distancias. Los juegos como “Among Us” y la serie de “Jackbox Party Pack” han demostrado esa demanda.

Para mí, ese deseo a menudo se topa con otra realidad: soy terrible con los juegos de disparos en primera persona, en especial en modo multijugador.

“It Takes Two” iguala a los jugadores novatos y experimentados al introducir habilidades alocadas que por lo general duran poco tiempo. La mecánica mantiene el interés y, debido a que es específica para cada jugador, hablar todo el tiempo y ayudarse entre sí para pasar por el juego es un desafío para los compañeros de equipo. — OSKAR GARCIA, subeditor, departamento de Deportes

‘The Legend of Zelda: Skyward Sword’

En la primavera de 2020, cuando el confinamiento estaba en vigencia total, le presenté los videojuegos a mi hijo, quien ahora tiene 7 años. En la Nintendo Switch, devoramos “Luigi’s Mansion 3” y “Super Mario Odyssey”. Sudamos de jugar horas y horas de “Just Dance”. (Creo que no me hará mal nunca más volver a escuchar “High Hopes” de Panic! At the Disco). Sin embargo, el juego que más nos obsesionó fue “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, los dos nos perdimos en su inmenso mundo abierto y profunda mitología.

Los juegos de Zelda siguieron ayudándonos a superar el 2021. Nos dolieron los pulgares de jugar las peleas de “Hyrule Warriors: Age of Calamity” y estuvimos encorvados en el sofá juntos en modo portátil con el adorable “Link’s Awakening”. No obstante, le dedicamos la segunda mitad de 2021 a “Skyward Sword”. Pasamos poco más de 50 horas volando alrededor de Skyloft y realizando ataques giratorios en contra de los estúpidos Bokoblins. Las piedras Timeshift del juego, las cuales te permiten hacer que el pasado se vuelve el presente, fueron algunos de los conceptos más creativos del juego que hayamos visto en casi dos años de jugar juntos. — GILBERT CRUZ, editor en Cultura