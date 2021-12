El baloncesto italiano quiere su propia Santa Patrona y el pedido ya llegó al vaticano: “Bendice y protege a mi equipo”

La iglesia de Madonna del Ponte, o Madonna del Puente, en Porretta Terme, Italia, este mes. Crédito Camilla Ferrari para The New York Times Jason Horowitz

En la capilla de un pequeño santuario ubicado en la ladera de una colina en Porretta Terme, una hermosa ciudad del centro de Italia que es conocida por los poderes curativos de sus aguas termales, una única ventana con forma de pelota de baloncesto, con sus cristales curvados como costuras, iluminaba las paredes repletas de camisetas deportivas.

Sobre una mesa, un cuaderno contenía páginas de devocionales, incluida la gratitud por un menisco curado y oraciones para “ganar el campeonato en los próximos años”. En la pared del fondo hay un bajorrelieve de un jugador de baloncesto moribundo con una pelota en su mano izquierda, mientras la Virgen María ve cómo se agota su tiempo en este plano.

”Te ofrezco la alegría de cada anotación”, rezó Don Filippo Maestrello, un sacerdote local que tiene la altura de un pívot, a la Virgen del Puente en la Capilla de los Jugadores de Baloncesto.

El fundador de la asociación local de baloncesto y el funcionario de turismo y deportes de la ciudad inclinaron la cabeza por su lado mientras el sacerdote continuaba, implorando a la Virgen que “guiara nuestro tiro en la dirección correcta” y que “bendijera y protegiera a mi equipo”.

Los residentes de Porretta han venerado durante siglos a la Virgen del Puente, que lleva el nombre de un dibujo de la Virgen María del siglo XVI que se encuentra en una roca cerca de un puente sobre el río Reno. Con los años, la roca se convirtió en un lugar de devoción, lo que al final inspiró la construcción del santuario donde rezaba Maestrello.

Los lugareños atribuyeron a la Virgen del Puente la realización de milagros, como salvar a un peregrino del siglo XVII en el puente al detener las balas disparadas por un asesino florentino.

Pero hasta hace muy poco dicen que ha llevado sus talentos e intervenciones divinas a la cancha de baloncesto. Después de una campaña de décadas por parte de fanáticos locales del baloncesto, en mayo, la Conferencia Episcopal Italiana dio su aprobación para que la imagen fuera reconocida de manera oficial como la santa patrona del baloncesto italiano.

La solicitud ahora se encuentra en manos de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, que se negó a comentar de cómo avanza el caso de la santa patrona.

Guglielmo Bernardi, el ex jefe de la asociación local de baloncesto que ha sido una fuerza impulsora detrás de la iniciativa, dijo que entendía que el paso del Vaticano era como un lanzamiento de bandeja.

”Una formalidad”, dijo hace algunos días, mientras caminaba hacia la plaza principal de la ciudad, llena de carnicerías, restaurantes de tortellini, una torre medieval y tiendas que venden telas, pantuflas y zapatos para caminar. La larga plaza, dijo, también había servido como una cancha al aire libre improvisada para un popular torneo regional de baloncesto.

”Éramos famosos por las lesiones”, dijo Bernardi, señalando los desniveles de la calle.

Con imprecisión, Bernardi rastrea la pasión por el baloncesto en Porretta hasta los prisioneros de guerra italianos que aprendieron el juego de sus captores estadounidenses. A principios de la década de 1950, Porretta había surgido como el centro nacional del baloncesto femenino en una parte de Italia obsesionada con los aros. En 1956, una ceremonia religiosa consagró la Capilla de los Jugadores de Baloncesto y una larga procesión de jugadores llevó antorchas y veladoras al santuario.

Desde entonces, la ciudad se ha convertido en la capital del baloncesto juvenil con torneos en honor a la consagración de la capilla. Los jugadores locales y regionales comenzaron a hacer peregrinaciones a la Virgen en busca de ayuda para el día del juego, dejando ofrendas de camisetas, así como sus antepasados dejaron medallas.

Nicolò Savigni, concejal local de deporte y turismo, dijo que el equipo Virtus de Bolonia vino a rezar antes de un gran partido y ganó. En 2020, Meo Sacchetti, el entrenador de la selección nacional de baloncesto de Italia, vino a la capilla y presentó sus respetos a la Virgen. El equipo clasificó para los Juegos Olímpicos de ese año, la primera vez en 17 años.

”Ella seguramente vigilaba desde arriba a la selección nacional”, dijo Sacchetti.

Para Porretta, también es un punto de apoyo para el desarrollo económico.

La actual administración de la ciudad llegó hace poco a un acuerdo con una corporación de Bolonia para actualizar su red de baños termales, lo que podría atraer a más personas mayores que buscan aliviar sus doloridos huesos. Pero el reconocimiento oficial de la Virgen podría atraer a más peregrinos jóvenes, dijo Enrico Della Torre, de 33 años, un funcionario local a cargo del desarrollo económico, mientras caminaba por la calle principal una mañana reciente.

Alentar a los visitantes más jóvenes “es lo más importante para el renacimiento de estos pueblos”, dijo.

A pesar de ser una ciudad de 4000 habitantes, Porretta es el escenario de muchas cosas. Durante más de 30 años, los fanáticos de la música soul han peregrinado al Porretta Soul Festival, cuando las paredes de piedra se iluminan con murales de Sam Cooke, Otis Redding, Booker T. & the M.G.’s y otras estrellas.

Mientras caminaba por la ciudad, Bernardi, que también organiza un festival rock progresivo en Porretta, se topó con Graziano Uliani, de 72 años, el sociable fundador del festival soul y también fanático del baloncesto. Uliani habló sobre los jugadores de baloncesto famosos que conoció mientras seguía a músicos en Memphis, Tennessee y Los Ángeles. También habló de su festival hasta que Bernardi, señalando la hora, dijo que se dirigía al santuario para encontrarse con el sacerdote, Maestrello.

En su auto, con una camiseta retro en el asiento trasero, pasó junto a los deteriorados baños termales donde, según dijo, muchos lugareños trabajaron en su juventud. Cruzó el puente sobre el río Reno hasta el santuario abovedado y esperó afuera al sacerdote y a Savigni, el concejal.

Hacía frío y había silencio excepto por el sonido del agua del río corriendo. Un lugareño pasó y le dijo a Bernardi que la Virgen le había salvado la vida por segunda vez después de un segundo ataque al corazón.

Después de las oraciones de Maestrello en el santuario, Savigni me confesó: “Estamos planeando construir una gran arena en honor a la patrona”.

Más tarde ese mismo día, los tres hombres condujeron a un gimnasio local donde el organizador de una escuela de baloncesto había rezado a la Virgen pidiendo intercesión para que el deporte pudiera sobrevivir a los confinamientos por coronavirus. Los niños estaban tomando lecciones con Francesco Della Torre, un exjugador de la liga italiana y hermano de Enrico Della Torre, el funcionario de desarrollo económico. (“Para vencerlo habría necesitado pasar días rezando en la capilla”, dijo Enrico Della Torre).Una pelota rebotó hacia Maestrello quien la tomó e intentó encestarla desde la esquina. Fue una bola al aire.

”Cuando entro en la cancha, todos están aterrorizados”, dijo el alto prelado. “Y luego ocurre el primer pase”.

Maestrello se sintió más a gusto en la gran iglesia parroquial en el centro de la ciudad, donde mostró los trofeos de baloncesto guardados en un depósito y que se usarían en un posible museo a la santa patrona. Bernardi abrió una maleta gris con camisetas de baloncesto, algunas firmadas por equipos enteros de la NBA. Con reverencia, extrajo una camiseta de los Lakers, al parecer firmada por Kobe Bryant, la superestrella, que hablaba italiano y pasó parte de su niñez en una localidad cercana.

Cuando Bryant murió en un accidente de helicóptero en 2020, Bernardi mencionó: “Todos oramos juntos en el santuario. Para nosotros era un ídolo”. Susurró el apodo de Bryant en voz baja. “La Mamba Negra”.

