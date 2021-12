En tiempos de crisis, una ciudad lucha contra la soledad

Especial para Infobae de The New York Times.

FROME, Inglaterra — Desde hace más de mil años, esta ciudad-mercado ha sido más conocida por sus telas y productos de lana, después por sus grandes estatuas de hierro, como la figura de la Dama de la Justicia que aún se encuentra en la cúpula del tribunal de Old Bailey, a unos 160 kilómetros al este de Londres.

Pero en fechas recientes, Frome ha recibido atención por algo mucho más inusual y urgente: su lucha contra la soledad.

La estrategia de Frome para lidiar con esta afección humana que existe en todo el mundo comenzó hace ocho años como un experimento de una médica local, Helen Kingston. El proyecto ha despertado el interés de todo tipo de publicaciones, como The New York Times, y ha sido estudiado y reproducido por países de todo el mundo. La premura no ha hecho más que agudizarse debido a la virulencia de la pandemia.

El trabajo de Kingston y su equipo fue reconocido inicialmente por la entonces primera ministra Theresa May, quien en 2018 creó la primera dirección ministerial de la soledad al mando de Tracey Crouch, una miembro del Parlamento. Pero el modelo Frome, como se le conoce, tuvo un gran logró hace unas semanas cuando el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido estableció una subvención permanente para el programa tras años de un financiamiento desigual.

La iniciativa ha ido más allá de Frome. En noviembre, el gobierno de Victoria, Australia, aceptó crear ese mismo puesto y Japón añadió uno en febrero en medio de las crecientes tasas de suicidio. Ciudades de todo el Reino Unido y de lugares tan lejanos como Suecia y Colombia están estudiando la experiencia de Frome y esperan copiar su éxito en la reducción de los ingresos hospitalarios de urgencia, un logro que vale oro ahora que están aumentando los costos sanitarios.

Entonces, ¿por qué Frome? ¿Y qué tenía de especial su estrategia?

El esfuerzo iniciado aquí se basa en un modelo de atención sanitaria administrado por la clínica local, la Frome Medical Practice, que busca mejorar el bienestar emocional de los pacientes recurriendo a las conexiones de la comunidad y a grupos de voluntarios a fin de ayudar a las personas a lidiar con problemas como la soledad y el aislamiento social, que no suelen considerarse problemas médicos.

“Si esto fuera una franquicia sería muy atractiva para los compradores”, expresó Will Palmer, un consultor de la industria de la moda de 59 años que ayuda a marcas británicas a entrar en mercados extranjeros.

Palmer también es uno de los “conectores de salud” de Frome. Ellos son quienes ponen en contacto a la gente con grupos comunitarios y diversos servicios que van desde el asesoramiento sobre calefacción hasta la ayuda con aparatos auditivos y clases de cocina.

Uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa de Frome es que, además de ocho conectores remunerados como Palmer, esta ciudad de poco menos de 30.000 habitantes ha formado a 1140 “conectores comunitarios” voluntarios. Se ha enseñado a los propietarios de cafés, taxistas y otros residentes de a pie a asesorar a sus amigos y vecinos sobre los grupos y servicios comunitarios que a menudo se desaprovechan por la sencilla razón de que la gente no sabe que existen.

La especialidad de Palmer es hacer que la gente se conecte por medios digitales. Hace poco estaba sentado en el Cheese and Grain Café enseñándole a usar teléfonos inteligentes a John Willis, un constructor jubilado de 77 años que siente que su generación se está quedando aislada por el auge de las compras y los servicios gubernamentales en línea.

“Nos están dejando atrás”, comentó Willis. “Ahora todos se comunican en línea y todo cuesta un ojo de la cara si no compras en internet”.

Las lecciones digitales para Willis se organizaron a través de la clínica. También se le dieron consejos sobre cómo reducir las grandes facturas de servicios públicos que le preocupaban después de que la muerte de su exmujer, Eileen, hace 18 meses, lo dejara deprimido y ansioso.

“Estaba a punto de un colapso mental y tenía dolores de cabeza y un estrés terribles”, contó. “No tenía ganas de salir ni de ver a nadie, pero es difícil decir que te sientes solo porque se supone que eres un hombre fuerte”.

Palmer y su equipo de 70 “conectores digitales” voluntarios, que ayudan a orientar a las personas para adquirir capacitación digital y conectarse al wifi de manera gratuita u obtener dispositivos electrónicos donados, forman parte de una vibrante red de servicios comunitarios que pueden movilizarse para tratar algunos de los factores emocionales que suelen agravar los problemas de salud.

Aunque muchas ciudades cuentan con vibrantes redes comunitarias, lo insólito de la iniciativa de Frome es el papel de la clínica para desplegarlos como parte de una estrategia deliberada que refuerza la capacidad de resiliencia y el bienestar de los pacientes.

Kingston, de 56 años, ha trabajado en el consultorio médico de Frome durante 26 años, pasando gran parte de ese tiempo frustrada porque sus pacientes a menudo necesitaban algo más que un medicamento. Pero ella carecía de recursos para ayudarlos con las tensiones y crisis no médicas que agravaban sus problemas de salud.

En 2013, consiguió financiamiento del Servicio Nacional de Salud para su clínica y para el distrito gubernamental local más amplio de Mendip, con su población de 115.000 habitantes, con el objetivo de contratar a Jenny Hartnoll, una dinámica trabajadora de desarrollo comunitario que quería recopilar una guía de los servicios comunitarios existentes y ver si había alguna carencia evidente que pudiera ser cubierta por nuevos grupos.

“Como estábamos en los confines del condado de Somerset nos dejan seguir con las cosas, y nuestra práctica era lo suficientemente grande para hacer cosas a escala, pero no tanto que necesitaras un comité de 50 personas que tuviera que darte permiso para probar algo nuevo”, explicó Kingston.

“No solo son las personas solitarias las que se benefician de más conexiones sociales. Todos tenemos esa necesidad humana básica, y al reconocer ese hecho puedes apoyar a la gente en lugar de esperar a que haya una crisis”, añadió. “Si la verdadera razón de tu depresión e insomnio es que perdiste tu empleo o un ser querido; entonces, ninguna pastilla lo va a curar, pero solo preguntarle a la gente qué está pensando te ayuda a formular un mejor plan para ayudarlos”.

El consultorio emplea ahora a los conectores sanitarios, que ganan entre 20.000 y 26.000 libras esterlinas al año (entre 26.450 y 34.400 dólares; algunos trabajan medio tiempo), y a un equipo de enfermeras para llegar a las personas vulnerables que necesitan apoyo. El trabajo de desarrollo comunitario dirigido por Hartnoll hace que las enfermeras y los médicos sepan qué servicios están disponibles para ayudar a cada persona, y los cientos de conectores comunitarios formados por su equipo difunden esa información aún más.

Hartnoll, de 54 años, animó a Patrick Abrahams, un trabajador de software jubilado de 70 años, a crear un Cobertizo para Hombres, que ahora ofrece dos sesiones semanales en las que hombres y mujeres pueden reunirse para compartir proyectos de carpintería o de lo que sea, donde reparan cosas para servicios como el Frigorífico Comunitario y el hospital local.

Ron Carver, un maestro carpintero jubilado de 87 años al que se conoce como “el Presidente” del cobertizo, dice que disfruta transmitiendo sus habilidades, “pero lo que realmente interesa es la camaradería”.

“Muchos de nosotros estamos solos, así que es genial reunirnos”, dijo Carver, cuyo proyecto más reciente fue un ataúd pequeño para las cenizas de su esposa, Iris, quien falleció en 2018.

Julian Abel, médico y consultor jubilado de cuidados paliativos, dijo que los resultados en Frome de una comunidad más compasiva y fomentar las relaciones humanas como parte de la atención médica equivalían a “un milagro médico”.

Fue Abel quien consiguió acceder a los datos médicos locales en 2018 y publicó un informe arbitrado y publicado por el British Journal of General Practice, que muestra que de 2013 a 2017, cuando el programa estaba en marcha, las admisiones hospitalarias de emergencia en Frome cayeron un 14 por ciento, mientras que aumentaron un 29 por ciento en todo el condado de Somerset, a pesar de que la demografía es similar.

“No hay otras intervenciones que hayan reducido de esta manera las admisiones a urgencias de la población como esto”, sostuvo.

Hartnoll rechaza la idea de que la soledad haya sido o pueda ser erradicada y afirma que su labor se ha visto favorecida por contar con un ayuntamiento innovador y centrado en el desarrollo de la comunidad.

No obstante, la reputación de Frome ha pasado de ser un lugar en el que hace 20 años podía ser peligroso salir a la ciudad un sábado por la noche a ser una comunidad inusualmente amable y atenta, lo que ha contribuido a atraer una afluencia de recién llegados de clase media de Londres y otros lugares.

Uno de los resultados —desagradables para algunos— ha sido el aumento de los precios de las viviendas, lo que ha provocado el desaire de algunos residentes antiguos.

Andy Wrintmore, un baterista de 2,06 metros en una banda de punk rock que fue elegido como alcalde de Frome este año, dijo que no puede permitirse comprar una casa, “así que puedo entender por qué algunos ‘fromies veteranos’ no están contentos”.

“Pero sigo pensando que los cambios en la comunidad han sido fantásticos”, dijo el alcalde de 29 años.

Hartnoll insiste en que no hay nada especial en Frome que sugiera que el modelo no pueda tener éxito en otros lugares.

Antes de la llegada de COVID-19, el equipo de Frome recibió la visita de grupos interesados de Hong Kong, Colombia, Italia, Australia y otros lugares y en los últimos ocho meses ha asesorado en línea a otros de Dinamarca, Portugal y Ontario y Columbia Británica, Canadá.

Friends in Umea, un grupo comunitario de la ciudad sueca, ha llevado a cabo una serie de reuniones en Zoom con el equipo de Hartnoll y está trabajando con médicos y grupos sin fines de lucro para copiar parte de su estrategia.

“Estamos proponiendo un modelo similar al de Frome y estamos por pasar de la teoría a la práctica”, afirmó Bjerre Ljungberg, uno de los miembros de la junta directiva del grupo. “Se siente como si estuviéramos participando en una red mundial contra la soledad”.