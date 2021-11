El legado del consumo de fondos de una empresa de colchones

Especial para Infobae de The New York Times.

He tenido muchas reflexiones profundas esta semana. Sobre colchones y boletos de cine.

Una venta de liquidación de Casper, una empresa de colchones de alto consumo de efectivo, y el posible renacimiento de MoviePass, un servicio para ver películas con suscripción, también de alto consumo de efectivo, me han hecho reflexionar sobre la última década de hábitos de consumo cambiantes liderados por la tecnología y las bazucas de dinero de los inversionistas.

Hoy en día, los tecnólogos están obsesionados con un posible futuro de cadenas de bloques y metaversos o con gastar millones de dólares en una copia de la Constitución de Estados Unidos porque… ¿democracia? Sin embargo, antes de avanzar al próximo capítulo de la tecnología, consideremos tanto lo bueno como lo desagradable del capítulo actual.

Cuando estoy de buenas, creo que las torpezas de Silicon Valley y los daños causados por algunos usos de la tecnología están más que compensados por los beneficios de la innovación y los optimistas que conciben sueños increíblemente estrafalarios. Me alegra que los emprendedores estén trabajando para hacer que los autos sean más seguros y menos dañinos para el planeta, y no puedo imaginar una vida en la que no tenga una supercomputadora en el bolsillo.

No obstante, en este momento, me siento pesimista.

Parte del legado reciente de la tecnología es una generación de empresas jóvenes que (se podría decir) han contribuido con ideas ingeniosas, pero que de todos modos se convierten en zombis financieros. Muchas han inculcado expectativas poco saludables de consumo y han perdido dinero a manos llenas.

Me pregunto si alguno de los participantes de la era tecnológica de la década de 2010 siente desasosiego por estos inconvenientes o si ha aprendido alguna lección de ellos. Espero que sí, pero me temo que no.

Casper popularizó la compra en línea de colchones que se empaquetan en cajas y se entregan a domicilio. Esta semana, la empresa llegó a un acuerdo para vender su negocio a una fracción de su antiguo valor.

Las circunstancias podrían haber sido distintas para Casper de no haber sido por la pandemia de coronavirus y el bloqueo de los envíos de mercancía en todo el mundo. Pero la venta también fue una señal de que los inversionistas no tuvieron fe en el futuro de Casper.

La empresa —al igual que Uber, WeWork, DoorDash y muchas otras empresas emergentes que fueron emblemáticas de la década de 2010— ha estado perdiendo montones de dinero después de años en activo. Esta semana, Casper también reveló que corría el riesgo de quedarse sin efectivo dentro de un año, aunque la empresa afirmó que la venta, junto con préstamos, recortes de gastos y otras medidas, debería ayudarle a mantenerse a flote.

También en los últimos días, una de las locuras más extrañas de años recientes parecía preparada para regresar. MoviePass era emocionante para las personas que pagaban lo que en un inicio era una tarifa de 10 dólares al mes para tener la oportunidad de ver una película todos los días en salas. Se sentía como una oferta imposible… y lo era.

MoviePass perdió una cantidad inconmensurable de dinero, y su empresa matriz se declaró en quiebra hace casi dos años. Ahora, uno de los fundadores de MoviePass planea revivir la empresa tras adquirirla para salvarla de la bancarrota. Ya veremos qué pasa.

Además de las pérdidas financieras, lo que conecta a Casper y MoviePass —así como a Warby Parker, Opendoor y muchas otras empresas emergentes de la última década— es una disposición para replantear las viejas maneras de vender productos o servicios. Incluso si nunca compramos lo que vendían estas empresas, generaron cambios en industrias desusadas y le hicieron ver nuevas posibilidades a la gente.

Vale la pena celebrar lo que hicieron bien y, a la vez, aprender de lo que hicieron mal. Muchas de estas jóvenes empresas crecieron al ofrecer servicios baratos e insostenibles o al bombardear el internet con anuncios. Eso no podía durar mucho.

También crearon la expectativa de que recibir un colchón o comida a domicilio es un ballet gratuito y sencillo. La realidad es que estos servicios saturaron los vertederos de colchones no deseados, trataron de manera despreciable a sus trabajadores y contribuyeron al aumento del tráfico en las ciudades. Además, muchas de estas empresas tampoco han prosperado en términos financieros. ¿Valió la pena toda esa disrupción?

Tal parece que muchos de los errores tecnológicos de la última década se están repitiendo con creces. Las empresas de vehículos eléctricos que apenas han producido unos cuantos autos valen más que muchos de los fabricantes de automóviles del mundo. Noto mucho bombo excesivo en torno a los NFT y la cadena de bloques, y están surgiendo nuevos servicios que muy probablemente resultarán insostenibles.

Quiero ser optimista sobre las maneras en que la tecnología ha mejorado nuestras vidas. Pero, en este momento, no lo soy.