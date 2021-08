Que el futuro será caluroso, es una certeza. Cuánto, depende de nosotros

La señal que conduce a Greenville aparece con las letras derretidas cuando el incendio Dixie quemó la ciudad, en Greenville, California, Estados Unidos, este 8 de agosto de 2021 (Reuters)

Los países retrasaron tanto la reducción de sus emisiones de combustibles fósiles que ya no pueden evitar que el calentamiento global se intensifique en los próximos 30 años, aunque todavía hay una corta ventana para evitar un futuro más angustioso, según concluye un nuevo e importante informe científico de las Naciones Unidas.

Los seres humanos ya calentaron el planeta unos 1,1 grados Celsius, o 2 grados Fahrenheit, desde el siglo XIX, en gran parte al quemar carbón, petróleo y gas para obtener energía. Y las consecuencias se pueden sentir en todo el mundo: solo este verano, olas de calor abrasadoras mataron a cientos de personas en Estados Unidos y Canadá, las inundaciones devastaron Alemania y China, y los incendios forestales han sido incontrolables en Siberia, Turquía y Grecia.

Pero eso es solo el principio, según el informe publicado el lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un organismo de científicos convocado por la Organización de las Naciones Unidas. Incluso si los países comenzaran a reducir drásticamente sus emisiones hoy mismo, el calentamiento global total probablemente aumentaría alrededor de 1,5 grados Celsius en las próximas dos décadas, un futuro más caluroso que ya está prácticamente asegurado.

Los científicos encontraron que, con 1,5 grados de calentamiento, los peligros aumentan considerablemente. Casi 1000 millones de personas en todo el mundo podrían sufrir olas de calor más frecuentes que pondrían en peligro su vida. Cientos de millones más tendrían que luchar por el agua debido a las graves sequías. Algunas especies animales y vegetales que hoy en día viven, desaparecerán. Los arrecifes de coral, que sustentan la pesca en amplias zonas del planeta, sufrirán con mayor frecuencia muertes masivas.

“Podemos esperar un aumento significativo de las condiciones meteorológicas extremas en los próximos 20 o 30 años”, dijo Piers Forster, científico del clima de la Universidad de Leeds y uno de los cientos de expertos internacionales que ayudaron a escribir el informe. “Desgraciadamente, es probable que las cosas se pongan mucho peor de lo que son hoy”.

Un bombero rocía agua sobre un tanque de propano mientras una casa arde debido al incendio en el barrio de Indian Falls del condado de Plumas, California (AFP)

Sin embargo, no todo está perdido y la humanidad aún puede evitar que el planeta se caliente aún más. Para ello sería necesario un esfuerzo coordinado entre los países para dejar de añadir dióxido de carbono a la atmósfera en torno al año 2050, lo que implicaría un rápido abandono de los combustibles fósiles a partir de ahora, así como la posible eliminación de grandes cantidades de carbono del aire. Si esto ocurriera, el calentamiento global se detendría y se estabilizaría en torno a los 1,5 grados Celsius, concluye el informe.

Pero si las naciones fracasan en ese esfuerzo, la temperatura media mundial seguirá aumentando, pudiendo pasar de 2 a 3 grados o incluso 4 grados Celsius, en comparación con la era preindustrial. El informe describe cómo cada grado adicional de calentamiento conlleva peligros mucho mayores, como inundaciones y olas de calor cada vez más feroces, el empeoramiento de las sequías y la aceleración de la subida del nivel del mar que podría amenazar la existencia de algunas naciones insulares. Cuanto más se calienta el planeta, mayores son los riesgos de cruzar peligrosos “puntos de inflexión”, como el colapso irreversible de las inmensas capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental.

“No hay vuelta atrás en algunos cambios del sistema climático”, dijo Ko Barrett, vicepresidenta del panel y asesora principal para el clima en la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Pero, añadió, la reducción inmediata y sostenida de las emisiones “podría hacer realmente la diferencia en el futuro climático que tenemos por delante”.

El informe, aprobado por 195 gobiernos y basado en más de 14.000 estudios, es el resumen más completo hasta la fecha de la ciencia física del cambio climático. Será un punto central cuando los diplomáticos se reúnan en noviembre en una cumbre de la ONU en Glasgow para discutir cómo intensificar sus esfuerzos para reducir las emisiones.

Un número cada vez mayor de líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos Joe Biden, han respaldado el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, aunque las políticas actuales de los principales países contaminantes siguen estando muy lejos de alcanzar esa meta. Los diez mayores emisores de gases de efecto invernadero son China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá.

El nuevo informe no deja lugar a dudas de que el ser humano es responsable del calentamiento global, y concluye que prácticamente todo el aumento de las temperaturas medias globales desde el siglo XIX ha sido impulsado por las naciones que queman combustibles fósiles, talan los bosques y cargan la atmósfera con gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, que atrapan el calor.

Según el informe, los cambios climáticos que se han producido hasta la fecha casi no tienen parangón en la historia de la humanidad. Es muy probable que la última década sea la más calurosa del planeta en 125.000 años. Los glaciares del mundo se están derritiendo y retrocediendo a un ritmo “sin precedentes en al menos los últimos 2000 años”. Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono no han sido tan altos en al menos dos millones de años.

El nivel de los océanos ha subido un promedio de 20 centímetros en el último siglo, y el ritmo de aumento se ha duplicado desde 2006. Las olas de calor se han vuelto significativamente más calientes desde 1950 y son más prolongadas en gran parte del mundo. El clima de los incendios forestales ha empeorado en grandes franjas del planeta. Los estallidos de calor extremo en el océano —que pueden matar peces, aves marinas y arrecifes de coral— han duplicado su frecuencia desde la década de 1980.

En los últimos años, los científicos también han podido establecer vínculos claros entre el calentamiento global y determinados fenómenos meteorológicos graves. Muchos de los nuevos y mortíferos extremos de temperatura que se han producido en el mundo —como la ola de calor que batió el récord en el noroeste del Pacífico en junio— “habrían sido extremadamente improbables sin la influencia humana en el sistema climático”, dice el informe. Las emisiones de gases de efecto invernadero están empeorando notablemente algunas sequías, aguaceros e inundaciones.

Según el informe, los ciclones tropicales probablemente se han vuelto más intensos en los últimos 40 años, un cambio que no puede explicarse únicamente por la variabilidad natural.

Y, según el informe, a medida que las temperaturas globales sigan aumentando, también lo harán los riesgos. Pensemos en una peligrosa ola de calor que, en el pasado, habría ocurrido una sola vez en una región determinada cada 50 años. Hoy en día, se puede esperar una ola de calor similar cada diez años, en promedio. Con 1,5 grados Celsius de calentamiento global, esas olas de calor se producirán cada cinco años y serán significativamente más calientes. Con 4 grados de calentamiento, se producirán casi anualmente.

O tomemos como ejemplo el aumento del nivel del mar. Con 1,5 grados de calentamiento, se prevé que el nivel de los océanos aumente de 30 a 60 centímetros este siglo, inundando regularmente muchas ciudades del litoral con inundaciones que en el pasado habrían ocurrido solo una vez por siglo. Pero si las temperaturas siguen aumentando, según el informe, existe el riesgo de que las vastas capas de hielo de la Antártida y Groenlandia se desestabilicen de forma imprevisible, añadiendo potencialmente otro metro de subida del nivel del mar este siglo, en el peor de los casos.

También pueden producirse otros cambios imprevisibles. Por ejemplo, un crucial sistema de circulación oceánica en el Atlántico, que ayuda a estabilizar el clima en Europa, está empezando a ralentizarse. Aunque el grupo de expertos concluyó con una “confianza media” que era poco probable que el sistema colapsara bruscamente este siglo, advirtió que si el planeta sigue calentándose, las probabilidades de que se produzcan estos “resultados de baja probabilidad y alto impacto” aumentarán.

Automóviles y otros vehículos sumergidos en la carretera federal B265 en Erftstadt, al oeste de Alemania, después de que las fuertes lluvias azotaran algunas partes del país, causando inundaciones generalizadas y grandes daños (AFP)

“No es que podamos trazar una línea clara en la que, si nos mantenemos en 1,5 grados, estemos a salvo, y en 2 o 3 grados se acabe el juego”, dijo Robert Kopp, científico del clima de la Universidad de Rutgers que ayudó a escribir el informe. “Pero cada poquito más de calentamiento aumenta los riesgos”.

Los expertos han calculado que las políticas actuales de los gobiernos mundiales harán que el mundo se caliente unos 3 grados centígrados a finales de siglo. Esto aumentó la presión sobre los países para que formulen compromisos más ambiciosos, más allá de lo que convinieron en el acuerdo internacional sobre el clima pactado en París en 2015.

Si los países cumplen las promesas más recientes —como el compromiso de Biden de abril de eliminar las emisiones netas de carbono de Estados Unidos para 2050, o la promesa de China de ser neutral en cuanto a las emisiones de carbono para 2060—, entonces algo más cercano a los 2 grados Celsius de calentamiento podría estar al alcance. Otras medidas, como la reducción drástica de las emisiones de metano de la agricultura y la extracción de petróleo y gas, podrían contribuir a limitar el calentamiento por debajo de ese nivel.

“El informe me deja con una profunda sensación de urgencia”, dijo Jane Lubchenco, subdirectora de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. “Esta es la década crítica para mantener el objetivo del 1,5 a nuestro alcance”.

Aunque la comprensión científica general del cambio climático no ha cambiado drásticamente en los últimos años, los científicos han realizado varios avances clave. Los modelos de computación se han vuelto más potentes. Y los investigadores han recogido una gran cantidad de datos nuevos, al desplegar satélites y boyas oceánicas y obtener una imagen más clara del clima pasado de la Tierra mediante el análisis de núcleos de hielo y turberas.

Esto ha permitido a los científicos afinar sus proyecciones y concluir con mayor precisión que es probable que la Tierra se caliente entre 2,5 y 4 grados Celsius por cada duplicación de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.

El nuevo informe también explora con mayor detalle cómo el calentamiento global afectará a regiones específicas del mundo. Por ejemplo, si bien hasta la fecha solo en un rincón de América del Sur se ha detectado un aumento de las sequías que pueden perjudicar a la agricultura, se prevé que esos periodos de sequía perjudiciales sean mucho más frecuentes en todo el continente si la temperatura media mundial aumenta 2 grados Celsius.

La atención a los efectos regionales es uno de los aspectos nuevos más importantes de este informe, según Valérie Masson-Delmotte, climatóloga de la Universidad de París-Saclay y copresidenta del grupo que elaboró el informe. “Demostramos que el cambio climático ya está actuando en todas las regiones, de distintas maneras”, dijo.

Los anteriores informes sobre el clima se enfocaron principalmente en los cambios globales a gran escala, lo que dificultó que los países y las empresas tomasen medidas específicas para proteger a las personas y los bienes. Para ayudar a esa planificación, el grupo publicó el lunes un atlas interactivo que muestra cómo podrían transformarse los distintos países a medida que aumenten las temperaturas globales.

“Es muy importante proporcionarle a la sociedad, a los responsables de la toma de decisiones y a los líderes información precisa para cada región”, dijo Masson-Delmotte.

El nuevo informe forma parte de la sexta gran evaluación de la ciencia del clima del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado en 1988. Un segundo informe, que se publicará en 2022, detallará cómo el cambio climático podría afectar a aspectos de la sociedad humana, como las ciudades del litoral, las fincas o los sistemas de atención a la salud. Un tercer informe, también previsto para el año que viene, explorará más a fondo las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y detener el calentamiento global.

(C) The New York Times.-

* Brad Plumer es un reportero del clima especializado en los esfuerzos políticos y tecnológicos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En The Times, también ha cubierto las conversaciones internacionales sobre el clima y el cambiante panorama energético de Estados Unidos.

Henry Fountain está especializado en la ciencia del cambio climático y sus impactos. Lleva más de 20 años escribiendo sobre ciencia para The Times y ha viajado al Ártico y la Antártida.

