Pagando el precio de la riqueza en la Liga Premier

Especial para Infobae de The New York Times.

(On Soccer)

El despeje de cabeza no recibió ni la potencia ni la dirección necesarias. Flotó, en vez de salir a toda velocidad, fuera del área de penalti del Brentford, pero el peligro no había sido evitado. Dos jugadores del Manchester United se dirigieron al balón al sentir la oportunidad. El esférico rebotó hacia afuera del campo, ni demasiado alto ni demasiado rápido, y se sostuvo en el aire por tan solo un segundo. Y ahí fue donde Andreas Pereira llegó a él.

Existe una razón por la cual algunos fanáticos del Manchester United han llegado a conocer a Pereira (con afecto y cuestionamientos por partes iguales) como “el Pirlo de Pretemporada”. Realiza sus mejores acciones en los intercambios exploratorios, los partidos de preparación y las giras de exhibición. Cuando los juegos cobran relevancia, cuando empieza la temporada, Pereira tiende a desaparecer.



Después del partido, Pereira usó su fama repentina para lanzar un grito de ayuda. Mencionó que estaba listo para apoyar al equipo. Dijo que solo necesitaba que el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, le diera una oportunidad. Estaba listo para competir por un lugar, para jugar con regularidad, para demostrar que —a los 25 años, casi una década después de su mudanza a Mánchester— ya era un hombre, no un muchacho.

Es muy posible que su petición no sea escuchada. A pesar de la incertidumbre que rodea al futuro de Paul Pogba, Solskjaer tiene muchas opciones en su medio campo: Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic y Donny van de Beek. Al haber destinado más de 140 millones de dólares para firmar a Jadon Sancho y Raphaël Varane, el club necesita hacer un balance de sus libros de contabilidad. Sin importar cuánto se parece a Andrea Pirlo en la pretemporada, Pereira será vendido si alguien hace una oferta razonable.

Pereira no es el único jugador que pasa por esa difícil situación. Diogo Dalot, un defensa portugués, también participó en ese juego en Old Trafford a fines del mes pasado. También estuvo Jesse Lingard. Como Pereira, Lingard pasó la temporada pasada a préstamo. Como la de Pereira, su salida del Manchester United este verano muy probablemente sería aceptada como una necesidad económica (y, en cierta medida, deportiva). Como Pereira, Lingard tuvo la oportunidad de jugar en la pretemporada porque muchos de los jugadores que representan la primera opción para Solskjaer recibieron vacaciones extendidas después de participar en la Eurocopa y la Copa América.

Hay muchos (muchos más) jugadores como ellos en los niveles más altos de la Liga Premier. Un par de días después de que el United jugó contra el Brentford, el Arsenal recibió al Chelsea en otro partido de preparación. El equipo del Arsenal incluyó a Mohamed Elneny y Sead Kolasinac; Chelsea, el campeón europeo, incorporó de la banca a Davide Zappacosta, Danny Drinkwater y Ross Barkley. Todos ellos también están disponibles al mejor postor (de hecho, a cualquier postor).

Es la misma situación en el Liverpool (donde Xherdan Shaqiri, Nat Phillips y Divock Origi han sido parte del campamento de pretemporada de Jürgen Klopp) y en el Manchester City, donde incluso Patrick Roberts, un alero que ha pasado los últimos cinco años a préstamo, ha logrado una participación en las últimas semanas. Sin embargo, si el City no consigue ofertas por Riyad Mahrez o Bernardo Silva, mucho menos las obtendrá por Roberts. Al Tottenham también le gustaría deshacerse de jugadores, pero no ha podido encontrar un comprador para Serge Aurier, Moussa Sissoko o Harry Winks.

Ninguno de estos jugadores, con las posibles excepciones de Silva y Mahrez, es probable que participen con regularidad en sus clubes cuando la temporada empiece el próximo fin de semana. Ahora todos son, en cierta medida, más útiles a su equipo como potenciales fuentes de ingresos (no tanto como defensores, mediocampistas o delanteros, sino como activos para ser vendidos, para liberar posiciones y para obtener dinero).

Sin embargo, a tan solo unas semanas de que se cierre la ventana de transferencias, todos se mantienen con firmeza en el plantel. No es porque carezcan de talento. No es, necesariamente, debido a una falta de clubes que los necesiten; hay muchos equipos para quienes todos estos jugadores serían buenos reclutas. En cambio, el problema es el dinero: todos ganan demasiado y los equipos que podrían desearlos no tienen suficientes fondos.

Es un problema que no solo sucede en Inglaterra. Ningún equipo europeo necesita dinero de manera tan desesperada como el Barcelona, con su estratosférica nómina y su aparente incapacidad para firmar un nuevo contrato con Lionel Messi, mientras buscan permanecer dentro de los límites de las reglas financieras de La Liga.

También ha intentado deshacerse de algunos de sus jugadores con más altos ingresos, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho y todos los demás todavía están ahí, en el Camp Nou, inmovilizados por el simple peso de sus contratos. Existen muchos clubes que estarían encantados de contar con cualquiera de ellos. Y hay algunos que podrían costear la transferencia y su salario. Sin embargo, esos dos grupos no se intersectan.

Este es precisamente el problema (aunque sea una versión a mayor escala y más urgente) que enfrentan los clubes en la Liga Premier. Los jugadores de sobra serían buenos activos para los equipos de toda Europa, pero ningún club puede costearlos.

La explicación más inmediata para eso, por supuesto, es la pandemia de coronavirus. Un año de realizar partidos en estadios vacíos, junto con los reembolsos debidos a las emisoras que han mantenido el juego a flote, ha desencadenado una serie de restricciones financieras y presupuestos reducidos.

No obstante, también hay un tema más importante en juego. Durante los últimos años, los equipos de la Liga Premier (junto a un grupo de superclubes continentales) se han vanagloriado de reclutar tantos como sea posible de los mejores jugadores del orbe. Lo han hecho al ofrecerles salarios mucho más altos de los que en realidad podrían obtener en cualquier otro lado.

Las consecuencias en el campo de esa tendencia han sido evidentes. La Liga Premier destaca como la contienda nacional más competitiva en el mundo; el resto de las grandes ligas de Europa han llegado a ser vistas como los feudos privados de un puñado de clubes de élite. Sin embargo, es solo hasta ahora, acelerado por la pandemia, que podemos ver el impacto fuera de la cancha.

El mercado de transferencia de jugadores que conforma los cimientos de cada club en Europa (incluso en la Liga Premier, que está aislada de lo peor de la recesión por sus vastos ingresos televisivos) está roto de manera sustancial. Los salarios que ofrecen los equipos ingleses y otros clubes como el Barcelona están muy fuera de lugar con lo que todos los demás pueden costear para jugar.

Durante años, eso ha generado una recompensa impresionante: la Liga Premier se ha jactado de su potencia financiera. Sin embargo, ahora, el costo se está volviendo evidente. Los equipos de la élite de Inglaterra son capaces de comprar, pero (al estar bastante alejados del resto de sus pares) cada vez son menos capaces de vender.

Por ejemplo, lo más probable es que Pereira no podría ganar el salario que percibe en Old Trafford si se fuera al tipo de equipo, en Italia o España, que pudiera estar interesado en sus servicios: digamos la Lazio o el Valencia. Incluso si él estuviera preparado para aceptar un salario menor y dispuesto a unirse a un club de perfil más bajo, el United tendría que liquidar el resto de su contrato, como lo hizo con Alexis Sánchez.

Además, incluso entonces, firmar a Pereira (todavía relativamente joven a los 25 años) podría resultar menos atractivo para uno de esos clubes que hacerse de los servicios de un modelo más joven y más barato, con mayor valor de reventa, proveniente de Francia, Bélgica o Portugal, donde los precios se han desplomado de manera precipitada como resultado de la pandemia; el mismo razonamiento que significa que vender jugadores a otros clubes de la Liga Premier está demostrando que no es tan fácil como tal vez todos pensaron. Las reservas no deseadas de los grandiosos equipos ingleses y los jugadores sobrepagados de los que se deshacen los clubes son demasiado viejos, demasiado caros; además, son demasiado riesgo para tan poca recompensa.

Para algunos de esos jugadores, habrá una salida. Los movimientos se materializarán cuando la liquidez regrese al mercado. Pereira podría recibir una oportunidad de probar que su acto en homenaje a Pirlo puede durar más allá del inicio de la temporada. Acuerdos más creativos y de menos riesgo (préstamos con opción a compra en el futuro, en particular, para compensar el costo) podrían rescatar a otros.

No obstante, aun más permanecerán donde están, varados en el limbo, sin ser valorados lo suficiente por su actual empleador pero valorados a un precio muy alto por todos los demás. Al hacerlo, absorberán no solo dinero, sino también espacio y tiempo en escuadras cada vez más cargadas de jugadores no deseados.

Ese es un patrón que los equipos de Inglaterra deberían tener en cuenta a medida que analizan cómo ejercer de mejor manera su superioridad financiera en lo que se ha convertido, y es probable que así permanezca, en un mercado de consumidores. Cuánto de ese dinero pueden gastar, por supuesto, podría definir cuánto éxito disfrutan en la actualidad. Sin embargo, qué tan bien lo gasten es lo que definirá cómo será el futuro del deporte.