FILE - Members of the Collab Crib in Atlanta, Dec. 5, 2020. A viral campaign aims to draw attention to the ways social platforms compensate users. (Diwang Valdez/The New York Times)

Especial para Infobae de The New York Times.

En un video de TikTok del 18 de junio, Erick Louis, un creador de contenido de 21 años y bailarín de Orlando, Florida, se balancea y mueve la cabeza al ritmo del sencillo más reciente de Megan Thee Stallion. “Si hacen el baile, por favor etiquétenme”, escribió en el video. “Es mi primer baile en TikTok y no necesito que nadie me robe/no me dé crédito”.

Sin embargo, el chiste es que no hay baile. Segundos después, con los labios fruncidos, Louis enseña los dos dedos medios a la cámara y se va. “CAYERON”, se lee en las siguientes leyendas. “ESTA APLICACIÓN NO SERÍA NADA SIN LA GENTE NEGRA”.

Para el jueves, el video había acumulado 127.700 me gusta en TikTok y se había difundido en Twitter con rapidez. “La gente blanca no tiene idea de qué hacer con este sonido porque ninguna persona negra le ha creado un baile aún”, decía un tuit viral.

La canción de Megan Thee Stallion dicta instrucciones de baile explícitas en la letra: Pon las manos en las rodillas y muévelo. Pero, en la última semana, se han vuelto virales compilaciones de usuarios de TikTok que hacen mal los pasos: se toman de las manos, mueven las caderas de un lado a otro, sacuden los brazos en el aire.

Algunos tuits daban la impresión de que los creadores negros de TikTok habían acordado no hacer coreografías para esa canción, lo cual obligaría a los usuarios no negros a inventar sus propios bailes y así probar la importancia de los creadores negros en la plataforma. Muchos creadores negros han realizado videos para la canción y hay una tendencia popular de no bailar mientras se reproduce ese audio, pero el mensaje quedó claro.

“La aplicación no tendría éxito sin las personas negras”, afirmó Louis. Publicó su video para expresar con claridad el sentir que ha visto circular en la comunidad de creadores digitales negros. La “huelga” no es un verdadero paro ni un boicot. Los usuarios negros, incluido Louis, siguen haciendo publicaciones en la aplicación. Es más bien una campaña simbólica de concientización que consiste en un acuerdo de no bailar con la canción de Megan Thee Stallion.

“Así como la comunidad negra fuera de la aplicación siempre ha tenido que movilizarse, hacer ruido y protestar para hacerse escuchar, esa misma dinámica se está desplegando en TikTok”, explicó. “Nos están obligando a protestar de manera colectiva”.

El video musical del sencillo de Megan Thee Stallion expone una idea similar. Comienza con la rapera llamando a un político, aludiendo a la indignación provocada por “WAP”, el extravagante sencillo con Cardi B que se lanzó el verano pasado. “Las mujeres que intentas pisotear por accidente, son todas aquellas de las que dependes”, dice Megan Thee Stallion. “Ellas atienden tus enfermedades, cocinan tu comida, recogen tu basura, conducen tus ambulancias, te cuidan mientras duermes”.

Los trabajadores esenciales son representados por mujeres negras en el video musical —como recolectoras de basura, empleadas de tiendas de abarrotes, oficinistas, meseras, agentes de policía, cirujanas y enfermeras—, pues la idea subyacente es que la labor de las mujeres de color sustenta la economía.

Las inquietudes de los creadores negros van mucho más allá de solo obtener crédito o más patrocinios por los bailes que crean. “Nos están explotando, y ese es el problema central que las personas negras siempre han enfrentado en relación con su trabajo”, declaró Louis. “Estos millones de me gusta deberían materializarse. ¿Cómo conseguimos el dinero real, el poder y la compensación adecuada que merecemos?”.

Según Li Jin, fundadora de Atelier, una firma de capital riesgo que invierte en la economía de los creadores, estas tensiones provienen de desigualdades sistémicas en la industria de los creadores digitales. “El problema aquí es la propiedad”, dijo. “A la clase trabajadora se le priva de sus derechos y no es propietaria de los medios de creación y distribución”.

Cada vez más creadores, sobre todo aquellos pertenecientes a grupos marginados, están observando las valuaciones exorbitantes de las empresas tecnológicas y reconsiderando sus relaciones con ciertas plataformas.

“La gente se da cuenta de que estas empresas tecnológicas valen muchísimo, son altamente valoradas y que los directores ejecutivos y los empleados del sector están acumulando mucha riqueza”, explicó Jin. “Pero los participantes de la plataforma, los creadores, han quedado fuera de esta ecuación. Hay un trasfondo de desigualdad económica, que en general es el problema de nuestros tiempos”.

“Mi esperanza es que nos demos cuenta de que esta es una nueva clase de trabajo que antes no existía”, agregó. “Si no le ofrecemos a esta clase de trabajadores protecciones y derechos, se van a ver cada vez más desfavorecidos”.

Kaelyn Kastle, una creadora de contenidos negra y miembro de Collab Crib de 24 años, dijo que no estaba participando en la huelga, pero que apoyaba lo que representa. “La huelga se trata de enviar un mensaje. Los modelos de negocio de estas aplicaciones se basan en tenernos trabajando en exceso a cambio de muy poca paga”, afirmó. “Trabajamos muchas horas, pero, a final de cuentas, seguimos ganando casi nada, y los creadores negros ganamos todavía menos”.

Kastle dijo que muchos de sus compañeros que quieren participar en la huelga no pueden debido a la caída de interacciones que eso les podría generar. “Cuando trabajas en estas aplicaciones, financian la mayor parte de tu vida, así que estás entre la espada y la pared”, explicó. “Si no publicas algo un día o dos, luego abres tu Fondo para Creadores y te das cuenta de que no has ganado nada de dinero”.

Un portavoz de TikTok declaró en un comunicado: “Nos importa mucho la experiencia de los creadores negros en nuestra plataforma y seguimos trabajando todos los días para crear un ambiente solidario en nuestra comunidad y, a la vez, fomentar una cultura en la que dar crédito y honrar a los creadores por sus contribuciones creativas sea la norma”. El comunicado citó una publicación de blog reciente que resume la labor de la empresa con la comunidad de creadores negros.

Muchas personas que trabajan con creadores de contenido negros esperan que la huelga pueda abrir un diálogo sobre participación y remuneración.

“Debe haber una conversación más amplia sobre darles a los creadores acciones en estas empresas emergentes”, dijo Isaac Hayes III, fundador y director ejecutivo de Fanbase, una plataforma de redes sociales basada en un sistema de suscripciones. “Instagram y Facebook generan miles de millones de dólares. ¿Cuánto de eso llega a manos de los creadores, sobre todo de aquellos que atraen millones y millones de vistas?”.