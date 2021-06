Los espectáculos y los tocados regresan a Las Vegas; ¿los turistas también lo harán?

Guests walk past an image of Penn & Teller before seeing the duo perform at the Rio Las Vegas in Las Vegas, May 31, 2021. Penn & Teller had their first Las Vegas show in 1993, and have performed at the Rio since 2001. (Joe Buglewicz/The New York Times)

LAS VEGAS — Penn Jillette, uno de los dos protagonistas del espectáculo de magia y comedia Penn & Teller, que ha contribuido a definir la vida nocturna de Las Vegas durante décadas, subió al escenario la otra noche y miró a un público sin cubrebocas que practicaba el distanciamiento social en el teatro del Rio All-Suite Hotel & Casino.

“Acabamos de cumplir 421 días sin un espectáculo en vivo”, dijo en referencia al forzado año sabático que se extendió hasta abril, con su socio silencioso, Teller, finalmente de vuelta a su lado. “Caray, es agradable ver a la gente en el teatro”.

A la mañana siguiente, a menos de 1,6 kilómetros de distancia, una tropa de acróbatas de Cirque du Soleil daba saltos en el aire, todos con cubrebocas, mientras calentaban en un barco con estructura de acero que se balanceaba sobre una piscina de 4,5 millones de litros, en previsión del reestreno de “O” en julio y de un segundo espectáculo, “Mystère”, este mes. Para finales de año, esperan volver a tener siete espectáculos de Cirque du Soleil que funcionen de lleno.

Hace quince meses, este bullicioso destino turístico en el desierto cerró casi de la noche a la mañana, mientras los teatros, restaurantes y casinos se vaciaban y Las Vegas se enfrentaba a una de las mayores amenazas económicas de su historia. Lo que está en juego no podría ser más grande ahora que el Strip, la avenida principal de Las Vegas, intenta salir de la sombra de la pandemia y la primera cosecha de espectáculos se enfrenta a una realidad difícil: es difícil abrir espectáculos sin turistas y es difícil atraer turistas sin espectáculos.

Sin embargo, un paseo por sus bulliciosas aceras sugiere una explosión de actividad, acorde —en su extravagancia y en el apetito de riesgo de esta ciudad— con lo que siempre ha sido la esencia de Las Vegas. El cambio desde la pasada primavera, medido por el retorno de las multitudes que se desplazan de la mañana a la noche, es de los que hacen saltar la cabeza. Aunque solo 106.900 turistas visitaron Las Vegas en abril de 2020, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes, casi 2,6 millones de personas lo hicieron este mes de abril, un gran repunte, pero casi un millón por debajo de lo que la ciudad atraía antes de la pandemia.

“Es una ciudad que antes era muy irresponsable”, comentó Jillette en una entrevista, al mencionar la exuberancia de la reapertura. “No son los residentes, sino la gente que viene a visitar Las Vegas. La gente que no fuma puros, fuma puros. La gente que no bebe martinis, bebe martinis. La gente que no tiene sexo irresponsable, tiene sexo irresponsable. Están orgullosos de hacerlo”.

Las Vegas empezó a llenar sus teatros antes que Nueva York, donde la mayoría de los espectáculos de Broadway no reabrirán sino hasta septiembre, y otras ciudades, aunque ahora muchas urbes se apresuran a ponerse al día.

“No sé si culturalmente eso sea algo bueno”, agregó Jillette. “Sin embargo, diré que creo que esta vez estamos en lo cierto”.

La economía de la ciudad, impulsada por el turismo, se tambaleó durante la pandemia mientras los estadounidenses evitaban los aviones, los restaurantes, los teatros y las multitudes. Esos días parecen ser parte del pasado.

“En cuanto el gobernador y el condado dijeron que podíamos abrir, los complejos turísticos querían que abriéramos”, dijo Ross Mollison, productor de “Absinthe”, un espectáculo de cabaret y humor para adultos, cuyo sitio web tranquiliza a los clientes con el mensaje: “Cuando llegas a Absinthe, el hada verde te promete diversión alucinante en un local impecable”.

Penn y Teller empezaron poco a poco a reanudar un espectáculo cuya primera presentación en Las Vegas comenzó en 1993, en deferencia a los deseos de sus intérpretes, así como a la normativa sanitaria estatal y local. Su primer espectáculo fue el 22 de abril, después de que ambos se vacunaran. La semana pasada, 250 personas se dispersaron por su auditorio con cupo para 1475 personas cuando las luces se apagaron una noche justo después de las 9. Sin embargo, con el levantamiento de las restricciones de la COVID-19 de Nevada a partir del 1.° de junio por orden del gobernador Steve Sisolak, el espectáculo está tomando medidas con el fin de aumentar el aforo; planea vender todas las butacas para el final del verano, comentó Glenn S. Alai, su productor.

Encabezan la reapertura. David Copperfield está en marcha, al igual que “Absinthe”, los Bee Gees australianos, Rich Little y un espectáculo de homenaje a Prince. Se han agotado las entradas para una residencia de seis espectáculos de Bruno Mars en el Park MGM en julio y Usher, Miley Cyrus, Donny Osmond, Barry Manilow, Dave Chappelle, Garth Brooks y Bill Maher vendrán a la ciudad. Los megaclubes de la ciudad han contratado a DJ estelares.

La industria del espectáculo siempre ha sido una gran industria en Las Vegas, pero se ha vuelto aún más vital en las décadas transcurridas desde que la región perdió su monopolio casi absoluto de las apuestas legales en los casinos. Antes de la pandemia, había más de cien teatros en Las Vegas, con un total de 122.000 asientos, además de dieciocho estadios con capacidad para 400.000 personas más.

Alrededor de la mitad de los 42 millones de personas que vienen a Las Vegas en un año normal asisten a algún espectáculo, comentó Steve D. Hill, presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

“Es una gran atracción; es una parte enorme de la ciudad”, señaló. “Es parte de lo que crea la energía de este lugar”.



A pesar de todo el optimismo que se respira en el aire, todavía hay recordatorios de que este sigue siendo un momento de incertidumbre.

Los artistas, los miembros del equipo y los visitantes de los ensayos de “O” tuvieron que someterse a pruebas de coronavirus para poder entrar en el teatro. Los artistas llevaban cubrebocas puestos incluso cuando hacían sus acrobacias en el aire o iban a los camerinos subterráneos para probarse los trajes y pelucas que llevaban más de un año sin tocar. (El requisito de usar cubrebocas no se exigía a los nadadores y buceadores).

Penn y Teller han tenido que hacer ajustes. Ya no se apresuran a ir a la puerta para dar la mano a los fanes al salir, una tradición de 45 años. Y ahora, cuando buscan voluntarios del público para subir al escenario, los relegan a una silla al final del escenario, lejos de Jillette o Teller.

“No me encontrarán paseando por un supermercado sin cubrebocas durante un rato”, comentó Teller en una entrevista. “Me voy a ceñir a los protocolos más cuidadosos que hay. Nos morimos por tener gente en el escenario. Obviamente, no lo haremos sino hasta que estemos seguros de que es lo más seguro”.

Los carteles colocados en los casinos anuncian que las personas vacunadas no necesitan llevar cubrebocas, pero que quienes no se han vacunado deben usarlos y no es que haya agentes que se paseen por los pisos de los casinos revisando las tarjetas de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

Esto significa que los miembros del reparto y del equipo de “O” salen del entorno de alta precaución de COVID de su teatro y entran en el mundo decididamente más laxo del resto de Las Vegas.

El público de los viajes y el ocio no bastará por sí solo para garantizar que el entretenimiento en Las Vegas vuelva a ser lo que era. La pregunta clave ahora es si el negocio de las convenciones volverá después de la era de las reuniones por Zoom. Alan Feldman, miembro del Instituto Internacional del Juego de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, dijo que eso era lo que estaba observando más de cerca, aunque dijo que el creciente interés por el turismo era una buena señal.

“Está claro que hay demanda acumulada en Las Vegas”, concluyó.