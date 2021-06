Especial para Infobae de The New York Times.

El presidente de Argentina intentaba establecer un vínculo con el presidente del gobierno español destacando la herencia europea de su país. En lugar de ello, ofendió a gran parte de América Latina.

BUENOS AIRES — Durante una reciente visita a Argentina del presidente del gobierno español, el presidente Alberto Fernández intentó conectar con su invitado rindiendo homenaje a la herencia inmigrante europea de Argentina.

En lugar de ello, con una declaración que fue ampliamente considerada como xenófoba y ofensiva, Fernández consiguió ofender en su país y en toda América Latina, incluso en las naciones más poderosas de la región.

“Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa”, dijo Fernández el miércoles, durante una comparecencia televisada junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que estaba de visita en Buenos Aires.

El video de la declaración, que Fernández dijo que era una cita del nobel mexicano Octavio Paz, se hizo viral en las redes sociales, generando una amplia cobertura informativa, así como un aluvión de críticas y el asombro de políticos y ciudadanos de a pie en el vecino Brasil y en México.

“Se olvidó de los millones de personas secuestradas en África a lo largo de tres siglos, años, precisamente por los europeos de los que Fernández se enorgullece de descender”, escribió en Twitter Jeff Nascimento, activista de derechos humanos y abogado en São Paulo, Brasil.

Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso e hijo del presidente Jair Bolsonaro de Brasil, calificó la declaración de racista y se burló del estado de la economía argentina, que lleva años en recesión.

“El barco que se está hundiendo es Argentina”, escribió.

El presidente Bolsonaro también respondió con burlas al tuitear la palabra “¡SELVA!” y la bandera brasileña junto a una foto suya y de un grupo de indígenas.

Los argentinos han tenido durante mucho tiempo la reputación de considerarse distintos de los demás en la región, en parte debido al gran porcentaje de la población del país que remonta su ascendencia a los colonos europeos, principalmente de España e Italia. Su vecino, Brasil, es un país mayoritariamente negro e indígena.

Ahora, una generación de jóvenes investigadores en Argentina, entre los que se encuentran académicos negros, cuestionan la narrativa nacional de su país, y dicen que es racista y que borra la presencia de argentinos de raíces indígenas y negras.

El actor mexicano Gael García Bernal dijo que el comentario de Fernández perpetúa “la lacerante narrativa del colonialismo extractivista”, y lamentó que refleje una visión que “por desgracia es muy común”.

Fernández, un dirigente de izquierda elegido en 2019 y que ya antes ha suscitado críticas por torpezas, atribuyó la cita a Paz.

La cita de Paz dice: “Los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos”.

Fernández parece haber confundido la cita de Paz con la letra de una canción popularizada en los años 80 por el cantante de rock Litto Nebbia, a quien Fernández admira y ha calificado de “amigo”. La cita del presidente fue tomada casi textualmente de la canción.

El comentario eclipsó la agenda de la reunión entre los jefes de Estado, que se centró en las negociaciones comerciales y la diplomacia de las vacunas.

Tras las críticas, Fernández escribió en Twitter:

“A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”.

Pero añadió: “Se afirmó más de una vez que ‘los argentinos descendemos de los barcos’”. Y continuó: “En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de cinco millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad”.

Daniel Politi reportó desde Buenos Aires. Ernesto Londoño reportó desde Río de Janeiro, Brasil.

Ernesto Londoño es el jefe de la corresponsalía de Brasil, con sede en Río de Janeiro. Antes fue escritor parte del Comité Editorial y, antes de unirse a The New York Times, era reportero en The Washington Post. @londonoe

Daniel Politi reportó desde Buenos Aires. Ernesto Londoño reportó desde Río de Janeiro, Brasil.