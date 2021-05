UNDATED — BC-MODERN-LOVE-BEAR-CHASE-ART-NYTSF — No caption. (Brian Rea/The New York Times) ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-MODERN-LOVE-BEAR-CHASE-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

Especial para Infobae de The New York Times.

CUANDO ERA PEQUEÑO Y RECIÉN LLEGADO AL PUEBLO, MI VECINO DE AL LADO SE VOLVIÓ MI AMIGO Y PROTECTOR.

El oso nos persiguió. Luego perseguimos al oso.

Yo tenía 7 años. Brent, 9. La edad del oso, desconocida.

Los dos, detrás de mi casa, huimos del oso, luego lo perseguimos.

No queda claro por qué decidimos perseguir a un oso negro: su peso era varias veces mayor que la combinación del mío y el de Brent, la longitud de sus garras era más corta que la de los palos que teníamos, pero, por algún motivo, más amenazante.

Y eso hicimos. Lo perseguimos. No por mucho tiempo. Pero lo suficiente como para comunicarle que comernos iba a ser una monserga.

Siendo sincero, este tipo de cosas no eran ajenas a mi personalidad.

A los 4 años, le supliqué a mi padre que me quitara el chaleco salvavidas en la piscina aunque no sabía nadar, luego corrí a toda velocidad y me zambullí en la parte honda.

A los 5 años, le supliqué a mi padre que me dejara empujar nuestro carrito en Zellers, luego corrí a toda velocidad y lo estrellé en una estantería de vidrio llena de cámaras.

A los 6 años, les supliqué a mis padres que me dejaran andar solo en bicicleta, luego anduve lo más rápido que pude y choqué tan fuerte que me quedaron cubiertos de sangre la cabeza, el rostro y las extremidades. Un anciano detuvo su auto y llevó mi cuerpo sangriento a casa. Cuando recuperé el conocimiento, estaba sentado en el sofá de nuestra sala, de frente a la ventana, llorando a todo volumen, con mi madre atendiendo mi lado izquierdo y la madre de Brent, Mary, mi lado derecho.

Una y otra vez, dejaba la prudencia de lado. Sin embargo, casi no lo hacía con Brent (a pesar de las persecuciones de osos negros).

Aunque era tan solo dos años mayor que yo, de muchas maneras, Brent fue mi protector. La única persona en la que confiaba y con la que me sentía a salvo. Un verdadero amigo.

Cuando me enfermé y no pude salir a jugar, él fue quien actuó como payaso en mi jardín, me hacía caras y se caía para hacerme reír y subirme el ánimo.

Cuando vi una botella de cerveza en su refrigerador y le pedí un trago, él fue quien me recordó que mi familia no bebía, luego llamó a mi madre, quien apareció en su puerta casi de la nada y me gritó que me fuera a casa.

Cuando caí como tabla sobre mi espalda desde lo alto de un árbol, él fue quien se arrodilló a mi lado mientras recuperaba el aliento, lo cual me dio tiempo para maravillarme de la madera contrachapada que estaba esparcida de forma descuidada por las ramas encima de mí y que, por alguna razón, no había tenido la integridad estructural para mantenerme allá arriba.

Aunque él también era solo un niño, estaba ahí para mí, sin importar la circunstancia.

Y mi madre le da el crédito a Ron.

Brent y su madre, Mary, habían vivido con los padres de Mary en el valle de Annapolis, Nueva Escocia, antes de ser nuestros vecinos. Esto fue a inicios de los años ochenta, cuando Brent era un bebé y Mary una madre soltera de veintitantos. En un esfuerzo para emparejarla con alguien, los amigos de Mary la habían convencido de asistir a bailes para solteros en el valle. Ahí conoció a Ron. Se llevaron bien, se enamoraron y se mudaron a Lower Sackville —a la casa de al lado de nosotros—, donde Ron trabajaba en la construcción y Mary era enfermera.

Ron era un buen ejemplo para Brent. Era estricto, le daba responsabilidades a Brent y pasaba tiempo de calidad con él. Se iban de pesca, hacían actividades todoterreno y andaban en motos de nieve, y Brent siempre se ofrecía a echar una mano cuando Ron quitaba los paneles del techo de su Trans Am T-Top.

Y así como Ron era generoso con Brent, así también lo era su familia con nosotros.

Cuando Ron y Mary hacían un asado, invitaban a mis padres. Cuando Ron y Brent veían “La venganza del Ninja”, yo también me les unía. Cuando la familia de Brent cenaba, me invitaban a quedarme —tras contarle efusivamente a mi madre de “la mejor comida de la historia” que acababa de probar—, más tarde, Mary le explicó a mi madre que el “platillo” que había servido era una caja de macarrones con queso de Kraft con rebanadas de salchichas hervidas, con lo cual quedó confirmado para siempre que yo era un niño con un gran sentido del gusto.

Una y otra vez, Brent y su familia fueron cálidos, amables y genuinos. Y esto era importante. En especial para nosotros, una familia de inmigrantes que se estaba instalando en su primera casa y esperaba que todo saliera bien.

Las casas que rodeaban la nuestra en el suburbio de Halifax eran pequeños búngalos de un piso con parejas jóvenes y padres solteros que no podían pagar una casa en Cavalier, la parte “linda” de Lower Sackville. A la derecha de la casa de Ron y Mary vivía Joyce, una madre adoptiva con un marido que trabajaba en seguridad. A nuestra izquierda, vivía Maureen, una madre soltera que trabajaba en una oficina. Al otro lado de la calle, estaban Shelley, una empleada administrativa en el hospital, y Brian, un empleado gubernamental que esperaba con ansias los días de nieve porque le pagaban tiempo extra por barrer la nieve en caminos y veredas.

Sin embargo, la única característica que compartían todos nuestros vecinos, sin excepción, era el color de piel. Blanca. Varios tonos, claro está —algunos pálidos, otros más pálidos—, pero la impresión abrumadora era la uniformidad.

Y nosotros tres, mis padres y yo, éramos la excepción. Los que resaltaban. De los que todos sabían, aunque no nos hubiéramos conocido antes.

Por ejemplo, hubo una razón por la que ese extraño —el anciano que me encontró cuando choqué en mi bicicleta— pudo determinar con tanta rapidez cuál era mi casa. No había ninguna duda.

Y aunque todos nuestros vecinos eran amables y educados, también se puede decir que no nos dieron la bienvenida con los brazos abiertos. El sentimiento predominante nunca fue: “¡Nos da mucho gusto que sean morenos!”. Me di cuenta de esto y me fui acostumbrando conforme crecí, cuando la agradable tolerancia que la gente les demostraba a los niños dio paso a los insultos, y cosas peores, dirigidos a los preadolescentes.

Ese nunca fue un problema con Brent y su familia. Nuestra amistad con ellos fue real. Las interacciones no fueron forzadas. Nunca se sintió como si nos dijeran una cosa a la cara y otra a nuestras espaldas.

Y eso podría explicar por qué Brent y yo pasábamos tanto tiempo juntos. Era la única persona con la que me sentía aceptado de verdad.

Caminábamos juntos a la escuela todas las mañanas y jugábamos en los mismos equipos de fútbol. En el invierno, tomábamos nuestros trineos y nos íbamos a Dead Man’s Corner. En el verano, nos subíamos a nuestras bicicletas, desaparecíamos durante horas y a menudo regresábamos a casa cubiertos de lodo. Y todos los años en Halloween, íbamos a pedir dulces y siempre nos asegurábamos de visitar primero a la pareja que vivía en Grennan Drive y era fanática de “Viaje a las estrellas”, para que no se les acabaran las barras Oh Henry de tamaño normal.

Para mí como niño, fue el mejor tipo de amistad, sin que hubiera conversaciones sobre raza o diferencias en la ecuación. Ninguna de las conversaciones que me han buscado y encontrado a medida que me hecho viejo. Ninguna de las conversaciones que podía repeler siempre y cuando tuviera a Brent a mi lado. Los dos. Juntos.

Y luego se fue: se mudó a Newfoundland en 1990.

Ron y Mary se habían casado, Ron había adoptado a Brent y el arduo trabajo de Ron le había permitido tener un mejor empleo en otra parte.

Un buen resultado, claro está. Estaba contento por mi amigo. Pero triste por mí.

Y luego, antes de que se fuera, nos encontramos con el oso.

Era otoño. Estábamos jugando con palos en la zona de conservación ubicada detrás de nuestras casas, a una distancia corta del camino. Había hojas en el suelo y un árbol que acababan de cortar.

Entonces, como por arte de magia, apareció un oso negro detrás de nosotros. A unos 6 metros de distancia. Tan solo se nos quedó viendo fijamente.

Nos quedamos helados. Le correspondimos la mirada.

Hasta que se sacudió y se movió en tumbos hacia adelante.

Y comenzamos a correr. Lo más rápido que pudimos. Con el oso pisándonos los talones.

Llegamos al camino, luego subimos una pequeña colina, hasta que alcanzamos la cima y nos percatamos de que el oso había dejado de correr, ya no nos perseguía. Sin duda estaba cansado porque se llenó con todos los niños que se acababa de comer. Gracias a esto, nosotros quedamos en la cima y el oso hasta abajo sin ninguna ventaja clara (a excepción de su tamaño, fuerza, garras, instinto y cualidad general de oso de la cabeza a las patas).

Entonces, lo vimos fijamente de nuevo y él hizo lo propio. Luego, en unísono, levantamos nuestros palos, lanzamos gritos primitivos y nos abalanzamos colina abajo. Íbamos directo hacia el oso. Se dio la vuelta y corrió para desaparecer en el bosque. Fuimos los victoriosos. Los campeones con dolor de garganta. El dúo invencible.

Porque el oso nos había perseguido, pero nosotros también habíamos perseguido al oso.

Como siempre lo habíamos hecho.

Manteniéndolo a raya.

Con Brent a mi lado.

Los dos.

Juntos.