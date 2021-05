¿Acaso la pandemia cambió las citas para siempre?

Boundaries. Meaningful connections. “COVID baggage.” Here’s what dating will look in a post-pandemic world. (Cécile Gariépy/The New York Times) -- NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY POST PANDEMIC DATING BY SARA ARIDI FOR MAY 7, 2021. ALL OTHER USE PROHIBITED. --

Especial para Infobae de The New York Times.

(At Home)

Hace siglos, el romance solía consistir en una cena y una película, unas copas en un bar abarrotado o un beso de buenas noches, experiencias íntimas que la pandemia sustituyó de manera abrupta debido al distanciamiento social, el uso de cubrebocas y la amenaza de contraer una enfermedad mortal.

En pocas palabras, las citas en 2020 daban “mucho miedo”, como dijo en días recientes Monica Zahl, estudiante de posgrado en Brooklyn, Nueva York. “No hay nada menos sexy que arriesgar tu bienestar físico”.

A los seis meses del inicio de la pandemia, Zahl, de 23 años, reanudó las citas y comenzó con las que eran al aire libre en parques y bares. Se dejaban los cubrebocas puestos hasta que ambas personas estaban de acuerdo en quitárselos, y tenía que haber un consentimiento evidente antes de pasar al interior.

No obstante, hoy en día, Zahl tiene su esquema de vacunas completo y es menos cautelosa en cuanto a los lugares en los que conoce mujeres y el cuidado con el que las aprueba. “Es cierto que soy más frívola”, afirmó.

No es la única.

Ahora que todos los adultos de Estados Unidos pueden vacunarse y que muchas de las rutinas de la vida que antes eran triviales están regresando, las citas han vuelto con fuerza, pero puede que nunca sean como antes.

Para algunas personas, el coronavirus provocó temores físicos y existenciales demasiado angustiosos para deshacerse de ellos de la noche a la mañana, incluso después de la inoculación. Otras personas solteras señalaron que los largos periodos de aislamiento los han hecho más conscientes y han cambiado sus prioridades, para bien o para mal.

¿Cuál es la frase de moda para ligar? “¡Estoy vacunado!”

En especial para los solteros que están vacunados, la exigencia (o el deseo) de tener pareja es fuerte.

En enero, Three Day Rule, una empresa de búsqueda de pareja que presta sus servicios en doce ciudades, empezó a notar un auge en su negocio.

“Nunca hemos estado más ocupados”, dijo Talia Goldstein, su fundadora y presidenta.

Los clientes de la empresa mencionan de inmediato si están vacunados, aseveró Goldstein, una tendencia que casi se ha apoderado de las redes sociales y las aplicaciones de citas. En abril, el sitio web de citas OkCupid registró un aumento del 680 por ciento en la mención de la palabra “vacunado” en los perfiles de los usuarios en comparación con los dos meses anteriores, dijo un portavoz. Más de la mitad de los usuarios de la aplicación de citas Hinge declararon que planeaban tener más citas en persona después de vacunarse, según la empresa.

Duncan Giles, presidente de la sección sindical de los trabajadores que laboran en el IRS (el servicio de impuestos internos de Estados Unidos, por su sigla en inglés) en Indianápolis, lleva más de un año separado. Su primer matrimonio terminó después de 23 años; se volvió a casar poco después y todavía está a medio proceso de su segundo divorcio. En septiembre, se armó de valor para inscribirse en sitios de citas en línea como SilverSingles e eHarmony.

“Hace casi 30 años que no tengo una ‘cita’ con nadie”, comentó Giles, de 59 años. “Esto es como un mundo completamente nuevo para mí”.

Solo ha conversado con mujeres de manera virtual (tuvo su primera cita por video en abril), pero dijo que se siente más cómodo con las citas en persona ahora que tiene sus dosis completas de la vacuna.

Tú estás vacunado. Ella no. ¿Será un problema?

Las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que es seguro que las personas con esquemas completos de vacunación se reúnan en interiores sin cubrebocas, pero los datos científicos respecto a los riesgos entre las parejas vacunadas y no vacunadas están evolucionando, apuntó Chris Beyrer, profesor de epidemiología de la Universidad Johns Hopkins.

“Los riesgos son extremadamente bajos” para las personas vacunadas, dijo Beyrer, y es mucho menos probable que transmitan el virus si se contagian. En cuanto a los no inmunizados, una persona joven y sana que viva sola y salga con alguien que no está vacunado tendría un riesgo relativamente bajo, pero quienes padecen una enfermedad subyacente, son mayores de 65 años o viven con alguien mayor de 65 años deben seguir las precauciones de seguridad como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social.

Los temores y las pérdidas por la pandemia pueden complicar las cosas.

Las vacunas frenarán la posibilidad de contagio, pero no necesariamente la ansiedad relacionada con el aspecto social del año pasado.

Ilana Diamant, cineasta de Brooklyn, pasó por una ruptura en enero y recientemente recibió su segunda dosis de la vacuna.

“Incluso aunque ahora estoy vacunada, no tengo ese deseo insaciable de salir”, dijo. “Sigo viendo grupos grandes de gente y se me eriza la piel”.

Diamant, de 25 años, también tiene sus reservas a la hora de salir con alguien que no se haya tomado en serio la pandemia, algo en lo que podría pensar dentro de unos años. Para ella, la pregunta es similar a: “¿la vida humana valía algo para ti?”, pero se pregunta cómo entablar conversaciones sobre la responsabilidad social “sin ser la peor persona con la que podrías hablar en una fiesta”.

¿Qué no es sexy? Los antecedentes del COVID-19.

Mientras que algunos solteros esperan entablar relaciones profundas y duraderas, otros simplemente buscan diversión sin compromisos.

Terron Moore, ejecutivo de medios de comunicación en Queens, Nueva York, terminó una relación en marzo. Todavía no busca una relación seria. En lugar de eso, anhela disfrutar de una noche en la pista de baile con otros hombres gays, y tal vez incluso besarse con un extraño.

“Probablemente eso es lo que Fauci me diría que no hiciera”, afirmó, al referirse a Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

Forjar una conexión profunda, dijo Moore, quizá signifique compartir “los antecedentes del COVID-19”.

“En lo personal, he tenido un cambio monumental en mi manera de ver el mundo y la persona que quiero ser en él”, dijo Moore, de 32 años. En medio de todo ese examen de conciencia, no cree que sea el momento adecuado para conocer a alguien nuevo y escuchar “sus historias de guerra del COVID-19”.

Después de un año difícil, más personas se centran en sí mismas.

Jenny Taitz, psicóloga clínica de Los Ángeles y autora de “How to Be Single and Happy” (Cómo ser soltero y feliz), dijo que la recién descubierta asertividad y la autocompasión son un cambio positivo.

“Después de pasar un año con la vida en suspenso, creo que la gente tiene cada vez más claro lo que es importante para ella y lo que está dispuesta a soportar”, afirmó.

En un informe reciente sobre el futuro de las citas, la aplicación Tinder asegura que sus usuarios se han vuelto más sinceros y transparentes en cuanto a los límites personales. También predice que los usuarios seguirán siendo más honestos y auténticos cuando termine la pandemia.

Goldstein, de Three Day Rule, dijo que muchos de sus clientes se han vuelto menos superficiales. En el pasado, sus criterios solían mencionar la altura o la riqueza. Ahora hay más gente que le da prioridad a las cualidades internas, como el humor o una “mentalidad de crecimiento” y, con la flexibilidad del trabajo a distancia, las citas no están tan restringidas como antes.

“Estamos formando parejas que ahora se suben a los aviones para verse en persona”, concluyó Goldstein.