¿Estás limpiando lo suficiente? Las celebridades quieren ayudarte

Especial para Infobae de The New York Times.

Chrissy Teigen, la simpática mujer de las mil profesiones (modelo, autora de libros de cocina, mamá, esposa de una estrella de pop y alma de las redes sociales), y Kris Jenner, la matriarca de las Kardashian-Jenner que preside sobre una cartera de marcas que ascienden a un total de 2000 millones de dólares, según calculó Forbes el otoño pasado, tienen unos productos a la venta y una compañía nueva. Llevan una semana publicando adelantos al respecto en las redes sociales, con una minipelícula en la que Teigen interpreta el papel de la ingenua que le presenta ideas de productos ridículos a Jenner, la dominatrix de la mercadotecnia, pero sus ideas son tan malas que se gana varias cachetadas.

“Quiero mi propia línea de productos porque, o sea, todo mundo tiene su propia línea”, dice Teigen en el video de Instagram, satirizando el mundo de los patrocinios de celebridades que ella misma habita. “Hasta yo tengo una”. (La compañía de Teigen, Cravings, vende utensilios de cocina y otros productos).

La revelación del nombre de la línea nueva, Safely, se da después de un chiste de doble sentido.

A pesar de la parodia que hacen las mujeres del capitalismo de los influentes y los artículos aleatorios que venden, la suya es una marca bien constituida, una línea de productos de limpieza más o menos de origen vegetal que en realidad lleva mucho tiempo en desarrollo, aunque ahora es un negocio que coincide muy bien con el momento cultural.

Conforme muchos de nosotros vamos poco a poco saliendo de más de un año de confinamiento, nos mantenemos quisquillosos respecto a la higiene —obsesionados con el cochambre en nuestras barras de cocina, y quizá también en las personas que vemos— y seguimos comprando toallitas desinfectantes Clorox al por mayor, cuyas ventas el año pasado aumentaron casi un 30 por ciento, así como las de P&G (que fabrica los productos de limpieza Mr. Clean y Swiffer, entre otros), según reportó The Wall Street Journal.

Sin embargo, según una compañía de investigación de mercado, muchos consumidores no solo desean pasar más tiempo limpiando sus casas en el futuro, sino también de gastar más dinero en productos que no contengan químicos nocivos. Por ende, se proyecta que las ventas de los productos de limpieza para el hogar, una categoría que en 2019 se valuó en más de 160 millones de dólares, crezcan más del doble en los próximos seis años.

Aunque interprete el papel de la ingenua, Teigen no es ninguna tonta. Y la perspicacia de Jenner en los negocios ya no necesita ser mencionada. Aunque las dos mujeres son las promotoras e inversoras de Safely, no están solas en la empresa.

Emma Grede, una empresaria de la moda nacida en Londres que es fundadora, junto con Khloé Kardashian, de Good American, la marca inclusiva de prendas de mezclilla (y cuyo marido, Jens Grede, es socio de Skims, la empresa de ropa moldeadora de Kim Kardashian West), es la creadora de Safely. Fue lo suficientemente astuta como para investigar sobre la categoría del producto y saber con quién asociarse, y a su vez Teigen y Jenner, que también son sus amigas, fueron lo suficientemente astutas como para decir que sí, según explicaron las tres mujeres en una entrevista por Zoom el viernes.



Las tres confesaron ser obsesivas del orden, pero Jenner, como siempre, tomó la delantera y describió un comportamiento que enorgullecería a Marie Kondo: fines de semana dedicados a organizar sus armarios y alinear las puntas de sus zapatos con absoluta precisión; deshacerse con frecuencia de cosas que ya no le sirven y meter “trebejos”, como dice ella, en los cajones para que huelan rico.

Las personas que han visto “Las Kardashian” recordarán escenas que mostraban el gusto exigente de Jenner, y su deseo de precisión en la colocación de los muebles, así como en las áreas de almacenamiento.

“Está en mi ADN el fortísimo deseo de andar siempre limpiando todo”, dijo. Cuando era una madre joven con cuatro hijos, usaba Pine-Sol con entusiasmo. “Si tenía ese olor, significaba que mi casa estaba limpia”, dijo. “He dado un giro de 180 grados en la manera en que identifico lo que significa la limpieza para mí”.



Por supuesto, Safely no es el primer “disruptor” del espacio de la limpieza, como les gusta decir a los especialistas en mercadotecnia. Al inicio del nuevo milenio, en el mundo posfeminista donde reinaba una iteración anterior de la mano de Martha Stewart, los lugares de trabajo pesado, como los cuartos de lavado, se convirtieron en espacios de aspiración.



Lo que tiene de particular Safely no son sus celebridades impulsoras, ni siquiera su contenido. Probé sus seis productos, desde el desinfectante para manos, de 6 dólares, hasta el detergente para ropa de uso diario, de 14. Tienen aromas agradables y suaves: el limpiador universal, de 6 dólares, huele a té de hierba de limón; el jabón para manos, también de 6 dólares, tiene un ligero aroma a sándalo. Cumplen su función.

El empaque es lo que destaca.

Los envases son sencillos y de gran tamaño. Apenas hay tipografía y el logotipo, el único gráfico que se puede ver, es una gran gota blanca de agua. Todos los limpiadores vienen en una presentación con diferentes tonos de verdes brillantes y mentolados. El conjunto ha sido simplificado para alcanzar el minimalismo genérico con colores brillantes que funciona tan bien en Instagram. Los productos se leen como Producto, con un diseño tan conservador que el contenido podría ser cualquier cosa.

¿Por qué no, como señaló Jenner, tener un conjunto coherente de frascos bajo tu fregadero, en lugar de “un montón de batiburrillo o de cachivaches que no combinan?”.



