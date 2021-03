Por qué tomé un voto de celibato

BC-MODERN-LOVE-CELIBACY-ART-NYTSF — Why I Took a Vow of Celibacy (Brian Rea/The New York Times) — FOR USE ONLY WITH MODERN LOVE STORY SLUGGED BC-MODERN-LOVE-CELIBACY-ART-NYTSF FOR MARCH 12, 2021. ALL OTHER USE PROHIBITED.

EN MI VIDA, EL SEXO Y EL AMOR SE HAN TERGIVERSADO DEBIDO A TRAUMAS DE LA INFANCIA. ERA HORA DE TOMAR UNA PAUSA.

Hace veinte meses, hice un voto de celibato que no tuvo nada que ver con la religión. Acababa de salir de una relación de dos años que había terminado de manera desastrosa, y me sentía agotada a nivel anímico. No solo por lo que me había costado sacar mi corazón de esa vorágine particular de promesas rotas y decepciones persistentes, sino por todo el asunto, las decenas de relaciones tan similares a esa que parecían existir en una cámara de eco.

Dos matrimonios fallidos. Un océano de dramas amorosos. El vértigo, la esperanza y la euforia que invariablemente se derrumbaban hasta tornarse en conflictos y dudas. Y luego los intentos desesperados para reanimar la relación, las conversaciones y los procesos, los mensajes de texto ansiosos, las peleas y el sexo de reconciliación, el intento y el fracaso de hacer funcionar algo que no funcionaba.

Estaba cansada, sobre todo de las voces en mi cabeza que se colaban cuando la última relación se desintegraba y me decían que todo lo que debía hacer era intentarlo de nuevo con el siguiente, el indicado, que se encontraba en algún lugar.

Sin embargo, esta vez algo cambió. Cuando las voces empezaron a susurrar su habitual letanía de “sigue buscando”, no me atreví a creerles. Se acabó la fiesta. Cuando el humo se disipó, vi que estaba perdida y que ningún amor, por profundo que fuera, iba a ayudarme a encontrar la salida.

Llevaba tanto tiempo en ese limbo, desesperada por encontrar a alguien que me salvara, que había perdido la noción de dónde venía: el sistema de acogida de Fresno, California. Solo tenía 5 años cuando mis dos hermanas y yo fuimos enviadas a vivir con la pareja que estaba en el origen de todo esto.

Como una niña delgada, de pelo rizado y tranquila, ya había aprendido a leer a los adultos como si fueran mapas de un terreno difícil y a convertirme en cualquier tipo de niña que parecieran querer. Ese era mi trabajo, observar y complacer, para que no me volvieran a regalar. Porque había aprendido que, por muy mala que fuera cualquier situación, siempre podía ser peor.

Mis hermanas, que tenían 3 y 7 años, debían estar enfrentándolo de modo similar. Pero, extrañamente, nunca hablábamos entre nosotras de lo que nos ocurría en aquella casa, ni de nada de lo que ya había pasado. Ni de nuestra madre, que el año anterior se había largado de la ciudad con un novio sin despedirse ni decirle a nadie adónde iba. Ni de nuestro padre, violento y sin rumbo, que entraba y salía de la cárcel y de nuestras vidas. Ni de nuestra trabajadora social, que se presentó sin avisar en nuestro último lugar de acogida, donde solo habíamos estado cuatro meses, y nos ayudó a empacar nuestras pocas cosas en bolsas de basura.

¿Habíamos hecho algo malo? ¿No éramos suficientemente buenas? Nadie nos dijo, y sabíamos que era mejor no preguntar. Nos fuimos sin llorar y sin quejarnos, como si la infancia fuera una especie de guerra y nos hubieran convertido en soldados.

Había una infinidad de reglas en nuestra nueva situación, que cumplíamos sin discutir. No sentarse en los muebles, no comer ni beber después de las cinco de la tarde, no levantar la voz. Debí haber asistido al jardín de niños y al primer grado allí, pero mis recuerdos escolares son borrosos. Sí recuerdo los días en casa, rígidos y fríos como la carcasa de plástico de las sillas y los sofás. La mujer nos decía que jugáramos afuera y luego cerraba la puerta cuando salíamos.

Por la noche, compartía la cama con mi hermana pequeña. Dormíamos acurrucadas la una contra la otra como cachorros, frotando nuestros pies contra el colchón para aliviarnos, nuestra más antigua costumbre compartida.

Algunas noches no pasaba nada. Otras noches despertaba y veía una silueta oscura en la puerta, la del marido. Y entonces desaparecía dentro de mí, y apenas respiraba, congelada. Me desvanecía con tanta pericia que ya no estaba en mi cuerpo cuando él me separaba de mi hermana. No hacía ningún ruido.

Creo que fui sonámbula durante esos años, cuando tenía 5, 6 y 7 años. Que me iba a otro sitio, incluso de día, lejos de todas las cosas que no podía controlar.

¿Acaso los niños alguna vez se pertenecen a sí mismos? Yo no. Yo era una pieza de ajedrez, que estaba allí para ser movida, sacrificada. Los adultos, y en particular mis cuidadores, parecían indiferentes o peligrosos, o ambas cosas. No había ningún lugar adonde acudir, ni nada que hacer, salvo renunciar a mi cuerpo y esconderme lejos, en lo más profundo del laberinto de mi mente.

Tras dos años, nos separaron de esa familia. Tenía 7 años. Era muy joven, demasiado joven, pero como me dijo una vez un terapeuta: “El cuerpo nunca olvida”. El trauma deja su huella en ti.

Nos llevaron a otra parte porque de alguna manera me armé de valor para hablar, y le conté a la esposa, con voz temblorosa, sobre los abusos que habían estado ocurriendo. Aunque nunca se dio la vuelta ni reconoció mi presencia, más tarde llamó a nuestra trabajadora social para decir que ya no podía hacerse cargo de nosotras. Nos llevaron a otro hogar de acogida, y luego a otro, cada uno de ellos decididamente menos abominable, pero no sin experiencias traumáticas.

A los 18 años, cuando salí del sistema, lo único que quería era reinventarme lo antes posible. Si hubiera tenido la oportunidad, creo que me habría deshecho de mi propia piel, o incluso habría borrado mis huellas dactilares. Fuera quien fuera esa chica desechable, no quería seguir siendo ella.

Rompí los lazos con nuestra última familia de acogida, que nos había criado durante los últimos diez años, y también con nuestra familia biológica, la abuela, los primos, las tías y los tíos que habíamos visto con menos frecuencia a lo largo de los años. Dejé que todo se consumiera sin mirar atrás, y me propuse no contarle a nadie en esta nueva vida cómo había crecido. Ni a los amigos ni mucho menos a los novios con los que estuve, uno tras otro, como si estuviera empeñada en vengarme.

Aquellos años fueron desesperantes. Me matriculé en un colegio comunitario, que era todo lo que podía costear o incluso a lo que podía aspirar, y renté un departamento con mis hermanas. Vivíamos al día, muy por debajo del umbral de la pobreza, pero éramos nuestras propias dueñas.

Cada fin de semana íbamos a bailar y bebíamos decenas de Vodka Collins. A veces me iba a casa con desconocidos, diciéndome a mí misma que me gustaba el sexo, cuando en realidad, a menudo sentía que me salía de mi cuerpo y me iba a otra parte durante el acto, como si fuera un maniquí autómata.

A veces rompía en llanto o me inundaba de rabia, queriendo luchar de una manera que no había podido de niña. Y en esos momentos, que eran como un terrible secuestro, me sentía abochornada, avergonzada, incapaz de explicarle a la persona con quien estuviera lo que realmente estaba pasando, ni siquiera a alguien que me importara, un novio, o más tarde mi marido.

El sexo me asustaba, así que lo practicaba más. Los hombres me desconcertaban, así que me obsesionaba averiguar qué querían y trataba de convertirme en eso, y caía en picada cuando no funcionaba. Si estaba con un tipo cariñoso y atento, sentía claustrofobia y agobio, al borde de salir corriendo.

Esa es la danza en la que he estado atrapada durante la mayor parte de mi vida adulta, a través del matrimonio y el divorcio, la maternidad, una carrera exitosa. Es la silueta oscura que está siempre en el fondo, siguiéndome como si fuera mi propia sombra, llevándome a buscar lo que no se puede encontrar.

“Solo quiero tener alguna otra discusión con el universo”, le dije a mi terapeuta cuando tomé la decisión de renunciar a las relaciones. “Siento que estoy luchando en la misma guerra, una y otra vez. Y las armas solo me apuntan a mí”.

A veces siento que estoy rota y que siempre lo estaré, pero tengo que recordarme un hecho esencial: no fui yo quien rompió algo en mí. Tal vez tampoco pueda arreglarme del todo, pero el primer paso debe ser intentar amarme exactamente como soy, aunque a menudo parezca la tarea más difícil de todas.

Quiero cargar con lo que me corresponde, reivindicar mis experiencias de vida, mis heridas de guerra, en lugar de desear haber tenido otra historia. De vez en cuando me siento sola en este segundo año de celibato autoimpuesto, pero no lo estoy.

Todos cargamos con algo. En mi barrio, a menudo me encuentro mirando hacia arriba y hacia abajo en la calle de una manera casi sagrada, sabiendo que muchos de los hombres y mujeres que suben a los autobuses o se sientan con cubrebocas en las cafeterías también han sido dañados por el abuso sexual o han experimentado traumas igualmente dolorosos. Me maravilla lo hermosos que somos todos, lo humanos que somos. Y luego vuelvo a casa.