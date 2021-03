Selección del chef: Un menú de ensueño inspirado en Italia

Italian almond cookies, in New York, Feb. 24, 2021. When the urge to get on a plane strikes, make this destination of a dinner instead. Food styled by Simon Andrews. (David Malosh/The New York Times)

Este es un menú que me encanta, pues incluye algunos de mis alimentos favoritos: queso mozzarella fresco, achicoria roja (radicchio), pasta, crucíferas y galletas. ¡Perfecto! A veces, dar vuelo a tus propios antojos y preparar las cosas que te gustan es un muy buen punto de partida. Por eso, este mes decidí optar por la comida italiana, como una especie de respuesta nostálgica de este chef al deseo irresistible de abordar un avión.

Para empezar, un antipasto muy fácil de preparar. Solo rebana un poco de mozzarella fresca, pon trozos de achicoria roja en el asador y prepara una salsa verde. Claro está que, como bien dicen, el secreto está en los detalles.

Debes elegir un queso mozzarella muy bueno. La verdadera mozzarella se hace con leche de búfala y hay algunos productores estadounidenses que la fabrican. No obstante, si quieres un queso mozzarella estadounidense excelente y más fácil de conseguir, busca el que está hecho con leche de vaca, conocido como fior di latte en Italia. Sin importar qué queso utilices, debes tener presentes dos requisitos para lograr la mejor experiencia: la mozzarella debe estar lo más fresca posible y no debe servirse recién salida del refrigerador. A una temperatura ambiente fresca, su sabor será mil veces mejor (por cierto, esta regla aplica para la mayoría de los quesos).

En mi hemisferio, todavía no es temporada para servir mozzarella con tomates, así que en este antipasto va combinado con achicoria roja asada en la parrilla. El contraste es muy agradable: el sabor dulce y lechoso del queso mozzarella va bien con la achicoria roja ligeramente más amarga, todavía un poco caliente, ahumada y con las franjas negras de la parrilla. Corta la achicoria roja en trozos y ponla en un sartén de hierro fundido, sobre la parrilla o bajo el asador hasta que quede bien dorada y ligeramente blanda.

Lo único que falta es preparar una salsa verde sencilla, con aceite de oliva virgen extra, hierbas verdes frescas picadas a mano, alcaparras y limón. Colócala encima con una cuchara para completar el platillo.

Para el plato principal, una pasta al horno con dos tipos de vegetales crucíferos: coliflor y brócoli rabé. A mí me parece emocionante. Quizá provoques más expresiones de admiración si dices que es “rigatoni al forno”. Eso sí, hazme el favor de no anunciar que es “pasta horneada”.

Es cierto que estos vegetales son humildes, pero el platillo que forman es de tal lujo que lleva dos salsas. La primera es una salsa bechamel blanca y espesa que utilizas para revolver y cubrir bien la pasta y los vegetales. Para este platillo, debes espolvorear encima una capa generosa de queso rallado antes de meter la mezcla al horno. Cuando la sacas, está burbujeante, dorada y con la superficie crujiente; para darle el toque final, agregas una salsa ligera de tomate como adorno para cada porción.

Armar este platillo se parece un poco a hacer lasaña (es un tanto meticuloso y lleva muchos componentes), pero cuando lo terminas recibes la recompensa justa por tu esmero. No, no requiere una sesión de 30 minutos en la cocina. Eso sí, puedes (y deberías) armarla antes para que cuando quieras servirla solo necesites meterla al horno. Piensa en ella como una manera muy inteligente de preparar la cena en las horas diurnas; así todo el trabajo estará terminado para la hora en que normalmente estarías en la cocina.

Además, aunque siempre repito que no soy muy aficionado a los postres, lo que sí me vuelve loco es una rica galleta, y soy totalmente capaz de devorar por lo menos dos o tres en cuanto salen del horno. Las chispas de chocolate no me tientan, pero no me puedo resistir a ninguna galleta con nueces, en especial almendras. Las galletas sicilianas de almendra más exquisitas que conozco se hacen con solo unos cuantos ingredientes: almendras blanqueadas, azúcar y claras de huevo.

Son similares a los mostachones, crujientes por fuera y con un relleno aromático y pastoso. Puedes hornearlas solas o decorarlas con fruta cristalizada o almendras enteras. También puedes hacer galletas con centro de deliciosa mermelada. Estas galletas, otro buen proyecto que puedes dejar listo por adelantado, se conservan frescas en una lata cerrada durante varios días, para que las sirvas en cuanto quieras. Pero te recomiendo esconder la lata para que no haya problemas.

RECETAS:

Mozzarella con achicoria roja asada y salsa verde

Rinde para de 4 a 6 porciones

Tiempo total de preparación: 20 minutos

Ingredientes:

2 cabezas de achicoria roja sin las hojas exteriores

3/4 de taza de aceite de oliva virgen extra y más para rociar

Sal kosher y pimienta negra

1/2 taza de hojas y tallos tiernos de perejil plano picados

1/2 taza de hojas y tallos tiernos de cilantro picados

2 cucharadas de partes blancas de cebollín o cebolleta picadas finamente

1 cucharada de alcaparras picadas no muy finamente

1 cucharadita de ralladura de limón más 2 cucharadas de zumo de limón (de 1 limón)

1/2 cucharadita de sumac (opcional)

450 gramos de mozzarella fresca a temperatura ambiente

Preparación:

1. Calienta el horno a 250 grados Celsius. Corta las cabezas de achicoria roja por la mitad, a lo largo, y luego parte cada mitad en 2 o 3 trozos grandes. En todos los trozos rocía un poco de aceite y sazona con sal y pimienta. Colócalos en una bandeja para hornear y ponlos en la rejilla superior del horno. Asa hasta que estén algo ablandados y tengan los bordes chamuscados, unos 15 minutos. (También puedes asar la achicoria roja bajo el asador, en la parrilla o por tandas en la estufa en un sartén de hierro fundido a fuego alto).

2. Mientras la achicoria roja se asa, pon el perejil, el cilantro, el cebollín, las alcaparras y la ralladura de limón en un recipiente pequeño. Añade 3/4 de taza de aceite, el zumo de limón y el sumac si lo vas a utilizar. Sazona con sal y pimienta.

3. Corta la mozzarella a lo ancho en rodajas de medio centímetro. Para cada ración, sirve 2 o 3 rodajas en un lado del plato. Pon 2 trozos de achicoria roja asada junto al queso mozzarella. Vierte 2 o 3 cucharadas de la salsa verde en el centro.

Rigatoni al horno con coliflor y brócoli rabé

Rinde para 6 porciones

Tiempo total de preparación: 1 hora y media

Ingredientes:

- Para la salsa bechamel

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3 cucharadas de harina de uso general

3 tazas de leche entera o una mezcla de 1 ½ tazas de leche entera y 1 ½ tazas de crema espesa si quieres una salsa más untuosa

Sal kosher y pimienta negra

1/8 de cucharadita de nuez moscada rallada o al gusto

1 hoja de laurel pequeña

- Para la salsa de tomate

3 tazas de tomates enlatados enteros o triturados (de una lata de 800 gramos)

1 ½ tazas de cebolla picada de cualquier tipo

3 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel o unas hojas de albahaca

Sal kosher

- Para la pasta

Sal kosher

450 gramos de rigatoni

1 coliflor mediana picada (unas 3 tazas)

1 manojo de brócoli rabé picado (unas 3 tazas)

3 dientes de ajo picados

2 cucharaditas de romero finamente picado

1/2 cucharadita de hojuelas de chile rojo

Pimienta negra

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y más para engrasar la cacerola

1 taza de provolone rallado (unos 85 gramos) y más para servir

1 taza de pecorino romano rallado (unos 85 gramos) y más para servir

Preparación:

1. Haz la bechamel: Pon el aceite de oliva y la harina en una cacerola pequeña a fuego medio-alto y bate. Deja que la mezcla chisporrotee, sin que llegue a dorarse, durante 1 minuto. Añade la leche 1 taza a la vez, pero deja que empiece a hervir y comience a espesarse antes de que añadas la siguiente taza. Repite hasta que hayas añadido toda la leche.

2. Cuando la salsa se haya espesado hasta alcanzar la consistencia de un licuado, pon el fuego en bajo. Agrega 1 cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Añade la nuez moscada y la hoja de laurel y deja en el fuego 10 minutos más mientras sigues batiendo de vez en cuando. Verifica la sazón y haz los ajustes necesarios. Apaga el fuego y mantén la salsa caliente. (Si la salsa se espesa al asentarse, diluye con un poco más de leche).

3. Haz la salsa de tomate: En una cacerola pequeña, pon los tomates, la cebolla, el ajo, el aceite de oliva, la hoja de laurel o la albahaca y 1 cucharadita de sal. Cuando la mezcla llegue al punto de ebullición, baja el fuego y deja que se siga cociendo 10 minutos más. Pasa la mezcla a una licuadora (saca la hoja de laurel antes de licuar, pero deja las hojas si usaste albahaca). Licúa hasta que la salsa tenga una consistencia aterciopelada y entonces regrésala a la cacerola. Prueba y ajusta la sazón. Mantén la salsa caliente o deja que se enfríe y vuelve a calentarla antes de servir.

4. Prepara la pasta: Pon a hervir agua bien salada en una olla grande. Añade los rigatoni y cuécelos solo hasta que estén casi hechos, unos 2 minutos menos de lo que dicen las indicaciones del paquete para que la pasta quede bastante firme. Saca la pasta del agua con una espumadera o un colador grande y extiéndela en una bandeja para que se enfríe.

5. Añade la coliflor a la olla y cuece solo 1 minuto, hasta que esté apenas blanda. Sácala del agua con una espumadera o un colador grande y extiéndela en una bandeja para que se enfríe.

6. Pon a cocer el brócoli rabé en la olla donde cociste la pasta solo 1 minuto, hasta que se empiece a ablandar, y escúrrelo en un colador. Enjuágalo con agua fría y apriétalo hasta formar una bola.

7. Pon la coliflor y el brócoli rabé en la olla donde cociste la pasta. Agrega el ajo, el romero y las hojuelas de chile rojo; revuelve bien. Salpimienta y rocía con 2 cucharadas de aceite.

8. Añade la bechamel y los rigatoni. Mezcla bien con la coliflor y el brócoli rabé. Agrega el provolone y el pecorino romano y vuelve a mezclar bien.

9. Calienta el horno a 200 grados Celsius. Apila la pasta mezclada en un refractario engrasado de 23 por 33 centímetros. Hornea unos 40 minutos, hasta que esté bien dorada y crujiente por encima. Deja reposar 10 minutos antes de servir. (También puedes refrigerar la pasta mezclada en el refractario hasta 6 horas para hornearla más tarde. Antes de meterla al horno caliente, déjala un rato fuera del refrigerador para que esté a temperatura ambiente).

10. Al servir, pon una cucharada grande de pasta en tazones o platos individuales y asegúrate de que cada porción tenga algo de la parte superior crujiente. Vierte un poco de salsa de tomate alrededor de cada porción y espolvorea con más queso rallado.

Galletas italianas de almendras

Rinde para 24 galletas

Tiempo total de preparación: 45 minutos, más 1 hora de reposo

Ingredientes:

2 tazas / 290 gramos de almendras blanqueadas

2/3 de taza / 130 gramos de azúcar

2 claras de huevo

1/2 cucharadita de extracto de almendra

Azúcar glas para espolvorear

Cerezas Amarena o almendras enteras sin blanquear para decorar (opcional)

Preparación:

1. Pon la mitad de las almendras y la mitad del azúcar en el recipiente de un procesador de alimentos. Muele hasta obtener una harina gruesa. Repite con el resto de las almendras y el azúcar.

2. Pon las claras de huevo y el extracto de almendra en un tazón mediano. Con un batidor de alambre, bate las claras hasta que se formen picos suaves. Añade la harina de almendras y azúcar a las claras y utiliza una espátula de silicón para incorporar con cuidado las claras hasta obtener una consistencia similar a la de una masa.

3. Utiliza una cuchara normal o una pequeña cuchara de helado para hacer 24 bolas pequeñas que pesen aproximadamente 1/2 onza / 20 gramos. Con las palmas de la mano forma esferas lisas y luego aplánalas ligeramente. En un tazón lleno de azúcar glas, dales vueltas para cubrirlas bien y colócalas a una distancia de 2,5 centímetros entre una y otra en una bandeja para hornear forrada con papel sulfurizado.

4. Usa el extremo de una cuchara de madera para hacer un hoyo pequeño en las galletas. Si lo deseas, rellena esos huecos con almendras enteras sin blanquear o cerezas Amarena. También puedes no hacer hoyos en las galletas y dejarlas sin relleno, con la parte superior lisa. Deja la bandeja de galletas sin hornear a temperatura ambiente sin tapar durante 1 hora.

5. Calienta el horno a 176 grados Celsius. Hornea de 30 a 35 minutos, hasta que estén un poco doradas. Ponlas en una rejilla para que se enfríen. Se conservan en un recipiente hermético hasta 1 semana.