La sopa de papa con queso es ideal para el invierno

Una de las muchas ventajas de tener una pareja a la que le encanta hornear pan es que nuestro consumo de sopa aumenta cuando bajan las temperaturas, porque, en serio, ¿hay un platillo de invierno más casero que una rebanada de pan de masa madre untada con mantequilla y sumergida en un tazón de sopa hecha en casa?

Preparo sopa con casi cualquier cosa que pase por mi tabla de cortar, pero las papas son un elemento básico en la olla. Por lo general, las combino con puerros para obtener una sopa caldosa y dulce con perlas carnosas de papa Yukon Gold.

No obstante, esta variante de papa y queso cheddar es algo totalmente diferente. No se inspira en la sopa de verduras en trozos, sino en el puré de papas con queso; es un puré suave y sedoso pero no demasiado espeso, sustancioso mas no pesado, y aderezado con un poco de chile en polvo y mucho ajo para animar las cosas.

Servido sin adornos es un platillo encantador y delicado en sí mismo, pero los jalapeños encurtidos al momento le dan un toque sobresaliente, y prepararlos no podría ser más fácil. Solo rebánalos, rocíales jugo de limón verde fresco, añade una pizca de sal y azúcar y deja reposar mientras la sopa se cuece a fuego lento. Eso es todo lo que hay que hacer y la recompensa es sustancial, ya que las rodajas de jalapeño avivan cada cucharada de sopa.

Tendrás que decidir si retiras las semillas del jalapeño. Esto dependerá de cuán picante te guste la comida y cuán picantes estén tus chiles. A veces se puede determinar el picor de un chile oliéndolo (sentirás un cosquilleo en la nariz si es muy picante), pero una manera más confiable de hacerlo es abrir uno y darle un lengüetazo a su interior. Por lo general, termino quitando algunas de las semillas, pero no todas, sacudiendo el chile abierto sobre el fregadero. Así lo hacen los perezosos y a mí me funciona.

Adorno los tazones con los chiles encurtidos, un poco de cilantro y cebolletas para dar un toque de frescura, además de abundante queso cheddar rallado, que se convierte en un montoncito viscoso cuando se funde al contacto con la sopa caliente.

Acompaña la sopa con una saludable ensalada de hojas verdes y rebanadas de pan crujiente, el complemento perfecto. Ya sea que obtengas esas rebanadas de una hogaza de pan casero o de cualquier otro tipo, estarás feliz por la oportunidad de absorber hasta la última gota de esta sopa sabrosa y cremosa.

Receta: Sopa de papa y queso cheddar con jalapeños encurtidos al momento

Rinde de 4 a 6 porciones

Tiempo total de preparación: 1 hora

2 jalapeños

2 limones verdes partidos por la mitad

Sal kosher y pimienta negra

Una pizca grande de azúcar o un chorrito de miel

3 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cebolla española o blanca grande cortada en cubos

2 tallos de apio cortados en cubos

4 dientes de ajo picados

1/2 cucharadita de chile en polvo y un poco más para decorar

1,1 kilo de papas Yukon Gold peladas y cortadas en cubos de 2,5 centímetros

1 litro de caldo de verduras

2 tazas de queso cheddar rallado (230 gramos) y un poco más para decorar

1 taza de media crema o 1/2 taza de leche entera y 1/2 taza de crema espesa

3 cebolletas, partes blancas y verdes, cortadas en rodajas finas

Cilantro picado para servir

1. Corta los jalapeños en rodajas finas y desecha las semillas si lo deseas. Coloca las rodajas en un tazón y exprime suficiente jugo de limón verde para cubrirlas. Añade una pizca de sal y otra de azúcar. Deja reposar a temperatura ambiente mientras preparas la sopa. (Puedes preparar los jalapeños hasta con 5 días de antelación y guardarlos en el refrigerador; se ablandan y se encurten más al reposar).

2. En una olla grande, derrite la mantequilla a fuego medio. Añade la cebolla, el apio y una pizca grande de sal y sofríe hasta que estén ligeramente dorados y suaves, unos 10 minutos. Agrega el ajo y el chile en polvo y sofríe hasta que despidan aroma, 1 minuto.

3. Incorpora las papas, el caldo y 2 cucharaditas de sal y hierve a fuego lento. Cuece hasta que las papas estén muy tiernas, de 30 a 40 minutos.

4. Haz un puré con la sopa usando una batidora de inmersión o pasando la sopa por tandas a una licuadora normal y añadiendo el agua necesaria para diluirla. (La sopa puede quedar tan espesa o caldosa como desees).

5. Si pasaste la sopa a la licuadora, vuelve a verterla en la olla y baja la flama a fuego medio-bajo. Añade el queso y la media crema y deja que la sopa se siga cociendo a fuego muy lento, sin dejar de remover, hasta que el queso se derrita, de 1 a 2 minutos. Prueba y sazona con sal y pimienta según sea necesario.

6. Agrega jalapeños encurtidos a cada tazón, más un chorrito de su líquido y una pizca de chile en polvo, junto con las cebolletas, el cilantro y más queso cheddar.