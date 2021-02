El Tet está lleno de tradiciones, pero lo puedes celebrar a tu manera

In an undated image provided to The New York Times, Nguyen Phan Que Mai. As a child, Nguyen Phan Que Mai celebrated Tet in southern Vietnam, where the golden flowers of Mai trees bloom around Lunar New Year. (via The New York Times) -- NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY VIETNAMESE HOLIDAY FEAST BY ANDREA NGUYEN FOR JAN. 29, 2021. ALL OTHER USE PROHIBITED. --

Even during the lean years of the late 1970s through the mid-'80s, when Vietnam’s economy was strictly controlled by the government, Nguyen Phan Que Mai’s family managed to gracefully celebrate Tet.

Incluso durante los años de escasez (de finales de los setenta a mediados de los ochenta), cuando la economía de Vietnam era estrictamente controlada por el gobierno, la familia de Nguyen Phan Que Mai logró celebrar el Tet, el Año Nuevo vietnamita, con toda la gracia que esa fiesta amerita.

La autora de “The Mountains Sing” ahora vive en Indonesia pero nació en el norte de Vietnam y creció en una provincia costera del sur en el delta del río Mekong. Meses antes de la fiesta, su padre cuidaba con diligencia el quisquilloso árbol mai para que diera tantas flores doradas en el primer día de Tet como fuera posible, pues son de buen augurio. Todos colaboraban para que la casa estuviera guapa y preparaban los alimentos favoritos de la familia, como jengibre confitado, un piscolabis reconfortante del norte de Vietnam, y unos caramelos de coco, un manjar icónico del sur.

Ahora, Que Mai no celebra el Año Nuevo occidental, prefiere esperarse al Tet.

“Se siente una alegría sagrada por un nuevo comienzo gracias a los rituales de preparación para el Año Nuevo”, dijo.

Cuando los vietnamitas celebran el Tet, que cae en el año nuevo lunar del 12 de febrero, lo describen como “un Tet ”, una frase que significa “comerse el Año Nuevo”. (Tet Nguyen Dan, el nombre formal del día festivo, significa la “fiesta de la primera mañana del primer día”).

Hay otro dicho popular según el cual el primer mes del año debe ser una época de convite y descanso. Los cocineros preparan platillos clásicos que deben cocinarse con anticipación, para que puedan agasajarse y descansar cuando llegue el momento: encurtidos de todo tipo, salchichas suavecitas, sopas ricas, dulces coloridos y khos reconfortantes, que se hacen cociendo carne en una salsa de caramelo agridulce. Los más fanáticos pasan las semanas previas al Tet creando proyectos profesionales de pasteles sustanciosos de carne grasosa de cerdo y judías mungo cubiertas de arroz glutinoso. (La versión norteña se llama banh chung, y la del sur y centro se llama banh tet).

Christine Ha, la chef de los restaurantes Blind Goat y Xin Chao en Houston, pasó sus primeros años del bachillerato comiendo el banh chung que preparaban su abuela y su tía paternas para el clan de 100 personas, que llegaban a su casa para rendirle respeto al abuelo de Ha, el patriarca de la familia, como es tradición en el Tet. Ha, de 41 años, ahora se aparta de la costumbre de preparar todo ella misma y compra algunos platillos en las tiendas del barrio de Pequeño Saigón.

Pero de todos modos quiere capturar la esencia de esos tiempos con su familia. “Aprendí a hacer el banh chung, rendirle homenaje a mi Ba Noi”, dijo, refiriéndose a su abuela. “Era la única tradición que yo entendía y amaba”.

Christina Nguyen, de 36 años, la chef del restaurante Hai Hai en Minneapolis, hacía las cosas a su manera durante el Tet, incluso de niña. Cuando era pequeña, y melindrosa, evitaba los imprescindibles pasteles de arroz en las grandes fiestas familiares y solo comía sus platillos favoritos: como los rollos primavera cha gio y los tiernos pasteles de arroz hervido llamados banh beo. En esas reuniones, Nguyen apostaba sus li xi, pequeños sobres de color rojo con billetes nuevecitos, en un popular juego de dados llamado bau cua tom ca. Esa comida y diversión rebelde de su infancia ahora inspiran el menú de Tet en su restaurante, que el año pasado incluyó rollos primavera rellenos de carne de venado, un guiño al venado que aparece en los dados y tapete del juego.

El año nuevo lunar suele considerarse un acontecimiento lleno de alegría, pero para los vietnamitas cuya historia contiene tanto pérdidas como triunfos, la fiesta es agridulce. Eso es especialmente estremecedor este año porque la precariedad de nuestros tiempos me lleva a adoptar un enfoque más minimalista para recibir el año del buey en mi casa del norte de California.

No voy a hacer los pasteles de arroz glutinoso (mi mamá ya me envió unos por correo) y me concentraré más bien en los pequeños placeres que me recuerdan a mi hogar y herencia. Habrá platillos al estilo norteño basados en viejas recetas de la familia, como dua hanh, echalotes encurtidos de color rosa y un ligero sabor picante, que son excelentes para contrarrestar los platillos más grasosos, como el suon khno, costillas de cerdo asadas y luego cocidas en una salsa de caramelo y pescado hasta adquirir un carácter profundo y terroso.

Durante el Tet nunca se tiene suficiente carne de cerdo, así que, en homenaje al sur de Vietnam, donde nací, también cocino una olla del platillo tropical llamado thit kho trung. El cerdo y los huevos duros adquieren el sabor de la salsa de caramelo y el agua de coco, y se acompañan con arroz y una refrescante porción de dua gia, una crujiente ensalada de germen de soya.

En mi celebración de Tet, que dura una semana, espero con ansia comer keo lac vung, un dulce de ajonjolí y cacahuate que es fragrante y crujiente. Es uno de los muchos bombones que me la paso comiendo mientras intento tener pensamientos dulces y positivos para el año venidero. Eso es algo que a todos nos vendría bien para reconfigurar nuestra mente en el año 2021. Y comer Tet es la manera más deliciosa de hacerlo.

Receta: Thit Heo Kho Trung (Carne de puerco con huevos duros en salsa de caramelo)

Tiempo total de preparación: 2 horas, pero gran parte del tiempo se deja solo

Rinde para 4 porciones

1/4 de taza de azúcar, más lo necesario

1/8 de cucharadita de vinagre de arroz sin condimentar o de vinagre blanco destilado

680 gramos de paleta, panza o pierna de cerdo deshuesada (ver Consejo)

2 cucharadas de aceite de canola u otro aceite de sabor neutro

2 1/2 cucharadas de salsa de pescado, y más según se necesite

1/2 cebolla amarilla mediana, cortada en rodajas finas

5 dientes de ajo, machacados

1 1/2 cucharaditas de granos de pimienta negra

2 tazas de agua de coco sin endulzar, colada si tiene pulpa

4 huevos duros grandes, pelados

2 chiles tailandeses frescos o 1 chile serrano, en rodajas finas (opcional)

Preparación:

1. Prepara la salsa de caramelo: En una cacerola pequeña a fuego medio, mezcla 1/4 de taza de azúcar, el vinagre y 1 cucharada de agua hasta que el azúcar casi se disuelva, de 60 a 90 segundos. Deja cocer sin revolver hasta que la mezcla adquiera un color amarillo champán, unos 3 minutos, y luego, sin quitar del fuego, levanta y mueve la cacerola para controlar la caramelización, durante otro minuto o dos. Cuando la mezcla adquiera un color de té oscuro (podría salir un poco de humo), apaga el fuego y deja la cacerola en el quemador. Deja que la caramelización continúe hasta que la mezcla tenga un color burdeos, de 1 a 2 minutos. Pon la cacerola en un quemador que no esté caliente y añade 3 cucharadas de agua, revolviendo para disolver el azúcar. Calienta a fuego medio para que se afloje, si es necesario.

2. Corta la carne de cerdo en trozos de aproximadamente 2,5 centímetros de grosor y de 5 a 7 centímetros de largo, asegurándote de que cada pieza tenga tanto carne magra como grasa. Calienta el aceite en una olla mediana a fuego medio-alto hasta que se vea brillosa. En 2 o 3 tandas, asa la carne de cerdo hasta que esté ligeramente dorada de todos lados, aproximadamente 1 minuto por tanda; ve poniendo la carne que ya esté dorada en un plato. Cuando acabes, regresa toda la carne de cerdo y los jugos acumulados a la olla, y añade la salsa de caramelo, la salsa de pescado, la cebolla, el ajo, los granos de pimienta y el agua de coco. Lleva a ebullición a fuego alto, luego quita la espuma y ajusta el fuego para mantenerlo apenas a punto de hervor. Tapa y cuece hasta que puedas insertar la punta de un cuchillo en medio centímetro de la carne de cerdo sin mucha resistencia, aproximadamente 1 1/4 horas.

3. Utiliza unas pinzas para sacar la carne de cerdo y ponerla en un tazón, cúbrela parcialmente con una tapa para que no se seque. Si los granos de pimienta se adhieren a la carne de cerdo, déjalos para darle sabor, o retíralos y deséchalos. Para filtrar y eliminar rápidamente la grasa del líquido de cocción, coloca un colador de malla sobre un tazón grande resistente al calor, fórralo con una doble capa de toallas de papel y vierte el líquido a través de él. Una vez que se haya filtrado la mayor parte del líquido y quede una capa de grasa encima de los sólidos, deja a un lado el colador. (Guarda la grasa para cocinar si lo deseas). Deberías tener aproximadamente 1 1/2 tazas de líquido de cocción.

4. Vuelve a poner el líquido en la olla, llévalo a ebullición a fuego alto y déjalo hervir hasta que se reduzca a 1 taza, unos 5 minutos. Baja el fuego para mantenerlo a punto de hervor y añade la carne de cerdo y los huevos. Cuece, revolviendo despacio de vez en cuando, para que se caliente bien y se cubra con la salsa oscura, de 3 a 5 minutos. Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos, sin tapar, para concentrar los sabores. Prueba y añade hasta 1 1/2 cucharaditas de salsa de pescado o 1 1/2 cucharaditas de azúcar, o ambas, según sea necesario para obtener un agradable sabor salado y dulce a la vez. Ponlo en un recipiente poco profundo para servir. Invita a los comensales a partir los huevos por la mitad. Si deseas un sabor picante, machaca un poco los chiles en platos individuales para mojar con un poco de salsa de la olla, y úsala para mojar el cerdo y el huevo o para rociar sobre los tazones.

Consejos: Si usas paleta de cerdo, elige una porción con grasa. La panza de cerdo puede ir con o sin piel. Si eliges pierna de cerdo, selecciona la parte superior del jamón, más carnosa, en lugar de la parte inferior del codillo.

Receta: Suon Kho (Costillas de cerdo en una sabrosa salsa de caramelo)

Tiempo total de preparación: 2 horas y por lo menos 2 horas para marinar

Rinde para 4 porciones

1 1/2 kilos de costillas de cerdo, cortadas transversalmente en tiras de cinco centímetros de ancho (ver Consejo)

1/2 cebolla amarilla grande, picada

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

6 cucharadas de salsa de pescado

7 cucharadas de azúcar

1/8 de cucharada de vinagre de arroz sin condimentar o de vinagre blanco destilado

Partes verdes de cebollines picadas, para servir

1. Corta cada tira de costilla entre los huesos o cartílagos para formar costillas individuales. En un tazón grande, mezcla la cebolla, la pimienta, tres cucharadas de salsa de pescado y una cucharada de azúcar. Revuelve bien. Añade las costillas y mezcla bien con los dedos o una cuchara grande, cubriendo todas las costillas de manera uniforme. Cubre con plástico para envolver y refrigera al menos durante 2 horas o toda la noche. (Deja la mezcla a temperatura ambiente durante 45 minutos antes de continuar).

2. Cuando esté todo listo para cocinarse, calienta una parrilla al aire libre o un asador con una rejilla colocada a 10 centímetros de la fuente de calor. La parrilla estará lista cuando solo puedas mantener la mano sobre la rejilla de 2 a 3 segundos.

3. Mientras tanto, prepara la salsa de caramelo: En una cacerola grande, coloca el vinagre, las otras 6 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de agua a fuego medio y revuelve hasta que el azúcar esté casi disuelta, de 60 a 90 segundos. Cocina sin revolver durante aproximadamente 3 minutos hasta que adquiera un color amarillo champán, y sigue cocinando 1 o 2 minutos más, levantando con frecuencia la cacerola y dándole vueltas para controlar la caramelización. Cuando la mezcla adquiera un color de té negro (podría salir un poco de humo), apaga la lumbre y deja la cacerola sobre el quemador. Permite que siga caramelizándose de 1 a 2 minutos hasta que la mezcla tenga un color burdeos. Pasa la cacerola a un quemador que no esté caliente y añade 3 cucharadas de agua, revolviendo para disolver el azúcar. (Si es necesario, vuelve a calentar a temperatura media para que se afloje).

4. Retira las costillas de la salsa para marinar, aparta la cebolla, y dora las costillas sobre la parrilla de 10 a 15 minutos en total, volteándolas según sea necesario, de tal modo que las orillas se chamusquen y se quede marcada la parrilla en todos lados. (O bien, asa las costillas en una bandeja para hornear con borde forrada de papel aluminio de 6 a 8 minutos por cada lado hasta que adquieran un color marrón y estén ligeramente quemadas).

5. A la cacerola con la salsa de caramelo, añade las costillas con su jugo de cocción. Añade la cebolla que apartaste, las otras 3 cucharadas de salsa de pescado y agua suficiente para cubrir casi por completo las costillas, aproximadamente 4 tazas. Lleva a ebullición a fuego alto. No retires la espuma que sube a la superficie para no quitarle nada de la sazón.

6. Reduce la temperatura para que se cueza a fuego lento, cubre y cocina durante 45 minutos. Quita la tapa, revuelve las costillas y ajusta la flama para que el líquido hierva con energía. Cocina durante aproximadamente 20 minutos hasta que las costillas se sientan suaves cuando las picas con la punta de un cuchillo afilado. Reduce la flama si necesitas cocinar por más tiempo. La salsa se habrá consumido un poco, pero seguirá habiendo una buena cantidad.

7. Retira del fuego y deja reposar unos minutos a fin de que se acumule la grasa en la superficie, posteriormente, retírala con un cucharón o una cuchara. (O bien, para que la tarea se te facilite mucho, deja enfriar, cubre y refrigera toda la noche. Elimina la grasa cuajada fría). Vuelve a poner a fuego lento y prueba la salsa. Añade más salsa de pescado para que el sabor sea más intenso o agua para suavizar el sabor. Transfiere a un tazón poco profundo y espolvorea encima la parte verde de los cebollines. Sirve de inmediato.

Consejos: En algunos mercados venden las costillas con los huesos ya cortados en pedazos más cortos. Si en el mercado donde tú compras no es así, pídele al carnicero que corte el costillar con la sierra en tiras de cinco centímetros de ancho.

Receta: Dua Hanh (Echalotes encurtidos)

Tiempo total de preparación: 15 minutos, más el tiempo de maceración y 5 días en escabeche

Rinde aproximadamente 2 tazas

300 gramos de echalotes pequeños (alrededor de 2 tazas; ver Consejo)

Agua hirviendo

2 cucharadas de sal de mar fina

1/2 taza de azúcar

1 taza de vinagre blanco destilado

1. Coloca los echalotes en un tazón refractario pequeño y cúbrelos con agua hirviendo. Deja reposar de 2 a 3 minutos para aflojar la cáscara. Vierte el agua caliente y vuelve a llenar el tazón para que los echalotes se enfríen rápido. Escúrrelos en un colador.

2. Con un cuchillo de pelar, corta un poco del extremo del tallo de un echalote. Desde ese extremo del tallo, quita la capa exterior y las capas que tengan una apariencia seca del interior. Separa los bulbos gemelos para retirar la cáscara por completo. Por último, corta el extremo de la raíz teniendo cuidado de dejar lo suficiente para que el echalote no se desbarate. Haz lo mismo con todos los demás echalotes.

3. En el tazón donde estaban los echalotes, mezcla la sal con una taza de agua tibia hasta que se disuelva. Vuelve a poner los echalotes pelados en el tazón. Tápalos un poco y deja que reposen a temperatura ambiente por lo menos durante una noche o hasta 24 horas para eliminar parte de su aspereza.

4. Escurre los echalotes y enjuágalos bien bajo el chorro de agua fría. En un sartén pequeño, mezcla el azúcar y el vinagre y lleva la mezcla a ebullición revolviendo de vez en cuando hasta que se disuelva el azúcar. Añade los echalotes. Cuando el líquido vuelva a hervir, retira de inmediato el sartén de la lumbre. Con una cuchara ranurada, transfiere los echalotes a un frasco de medio litro. Vacía la salmuera caliente hasta el borde. Si los echalotes flotan, pon un platito para empujarlos. Deja enfriar por completo, sin tapar, y posteriormente tapa y refrigera.

5. Deja que los echalotes reposen durante 5 días antes de servir (si lo deseas, corta los grandes a la mitad). Se pueden conservar en refrigeración durante varias semanas, aunque es probable que se acaben mucho antes.

Consejos: Los echalotes deben estar firmes y no deben tener más de 2,5 centímetros de diámetro. Conviene elegir echalotes más grandes con varios bulbos, ya que todos serán más pequeños cuando ya estén preparados. Si no los puedes conseguir, sustitúyelos por cebollas perla rojas.

——Receta: Dua Gia (Ensalada de germinado de soya en escabeche)

Tiempo total de preparación: 15 minutos, más el tiempo en la salmuera

Rinde para 4 porciones

2/3 de taza de azúcar

1 1/2 cucharaditas de sal de mar fina

1 taza de vinagre blanco destilado

1/2 kilo de germinado de soya

1 zanahoria, pelada y cortada en tiritas

5 cebollines pequeños o 4 medianos, solo las partes verdes, cortados en tiras de 4 centímetros (ver Consejo)

1. Para elaborar la salmuera, mezcla el azúcar, la sal, el vinagre y 1 taza de agua en un sartén grande y calienta a fuego medio, revolviendo de vez en cuando hasta que el azúcar y la sal se disuelvan. Retira de la lumbre y deja enfriar por completo.

2. Añade el germinado de soya, la zanahoria y los cebollines a la salmuera por lo menos 40 minutos o hasta 2 horas antes de servir. Mezcla los vegetales con los dedos. Deja a temperatura ambiente durante 30 minutos, volteando los vegetales 2 o 3 veces para que la salmuera penetre de manera uniforme. Al principio, la salmuera no cubrirá los vegetales, pero luego estos se encogerán. Estarán listos cuando casi estén cubiertos con la salmuera, tengan un sabor gratamente agridulce y estén entre crujientes y suaves. Si es necesario, déjalos reposar 10 minutos más.

3. Escurre los vegetales y apílalos sobre un plato. Sírvelos a temperatura ambiente durante las 2 horas siguientes para disfrutarlos en su mejor momento.

Consejos: Elige cebollines pequeños o medianos, de preferencia del grosor de un palillo chino. Si son más grandes, pueden ser demasiado duros. Si encuentras cebollines chinos, usa un manojo de un diámetro aproximado de 20 milímetros en vez de los cebollines.

Receta: Keo Lac Vung (Dulce de cacahuate y ajonjolí)

Tiempo total de preparación: 30 minutos

Rinde aproximadamente 2 docenas

1 cucharada de mantequilla sin sal o aceite de coco virgen

1 taza (150 gramos) de cacahuates asados sin sal

1/2 taza (60 gramos) de semillas de ajonjolí blanco asadas (ver Consejo)

1/4 de cucharadita de sal de mar fina

1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio

3/4 de taza (150 gramos) de azúcar

2 cucharadas de jarabe de maíz

1. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio bajo o en el horno de microondas dentro de un tazón. Retira del fuego y añade los cacahuates, las semillas de ajonjolí, la sal y el bicarbonato y revuelve para que se mezcle. Coloca cerca de la estufa un rodillo y dos hojas de papel sulfurizado (cada uno de 30 por 38 centímetros aproximadamente), y coloca uno de ellos sobre una tabla para cortar.

2. Coloca el azúcar, el jarabe de maíz y 2 cucharadas de agua en un sartén pequeño y revuélvelos con una espátula de silicona. Si se queda algo en la espátula, ráspala en el sartén. Fija un termómetro de cocina al sartén. Lleva la mezcla a ebullición a fuego medio y deja que burbujee, de 2 a 4 minutos, sin mover, hasta que se dore y el termómetro registre 150 grados Celsius.

3. Apaga la lumbre y de inmediato vierte y raspa la mezcla. Revuelve con energía de 5 a 10 segundos para que se mezcle bien. (Si se endurece, vuelve a calentar el sartén para que se afloje). Vierte la masa de dulce sobre el papel sulfurizado que está sobre la tabla para cortar.

4. Con la espátula, haz de inmediato un bloque de 2 centímetros de grosor con la mezcla. Coloca encima el otro pedazo de papel y aplana el bloque con el rodillo hasta que tenga un grosor de medio centímetro. Para alisar las crestas de arriba, usa el sartén tibio como si fuera una plancha y pásalo sobre el dulce. Podrás manipular el dulce siempre que esté tibio; si lo deseas, alisa los lados dándoles unos golpecitos con la parte ancha de un cuchillo o con una espátula de metal.

5. Retira el papel sulfurizado de arriba. Mientras el dulce todavía esté caliente, córtalo en rectángulos de 2,5 por 5 centímetros o en cualquier otra forma que desees. Déjalo enfriar al menos 30 minutos antes de separar los pedazos. El dulce sabe mejor cuando está completamente frío. Puedes conservarlo en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta dos semanas.

Consejo: Si las semillas de ajonjolí están crudas, tuéstalas en un sartén mediano a fuego medio. Agita con frecuencia el sartén de 3 a 4 minutos hasta que las semillas estén un poco infladas y ligeramente tostadas. Apártalas en un quemador frío durante 2 minutos, pero agita al minuto, para que las semillas queden bien tostadas.

