¿Cómo luce un videojugador?

Los videojuegos entraron en la cultura popular hace décadas, pero en la actualidad los videojugadores son más como celebridades, con millones de fanáticos en línea. Eso significa, entre otras cosas, que los días en que los videojugadores vestían pantalones cortos vaqueros y camisetas extragrandes son cosa del pasado. Tanto los atletas de deportes electrónicos como los anfitriones de transmisiones de videojuegos (“streamers”) ahora visten con una mezcla de estilo urbano y sensibilidades opulentas.

El resultado es una mezcla de adoración a las marcas de lujo, moda callejera coreana, fantasía de videojuego y cultura japonesa “kawaii”.

Las grandes marcas han tomado nota. Tyler Blevins, el megapopular anfitrión de transmisiones de videojuegos conocido como Ninja, firmó un acuerdo con Adidas y lanzó una edición limitada de zapatillas deportivas “nite joggers”, las cuales se agotaron casi de inmediato. Gucci se asoció con el equipo de deportes electrónicos de Londres Fnatic para un reloj de buceo de 1600 dólares. Louis Vuitton hizo dupla con League of Legends, el deporte electrónico más popular del mundo, para una colección limitada de camisetas y piezas de armario cápsula. El diseñador Jeff Staple, a quien a menudo se le atribuye el haber impulsado la revolución de las zapatillas coleccionables, trabajó con la Liga Overwatch en una línea de camisetas.

“Siento que en el mismo momento en que la moda callejera estaba creciendo, también lo estaba haciendo la cultura de los videojuegos”, dijo Staple. “En 2018, cuando la Liga Overwatch hizo el primer contacto, fue cuando los caminos comenzaron a cruzarse”.

Los accesorios para videojuegos también forman parte de la moda. Se puede ver a los jugadores que utilizan grandes audífonos y teclados que sobresalen de sus mochilas. HyperX ha creado una línea popular de auriculares para videojuegos. Entre sus embajadores se encuentran el cantante Post Malone, JuJu Smith-Schuster de los Acereros de Pittsburgh y Daigo Umehara, el campeón del videojuego Street Fighter.

Los jugadores exhiben para sus fanáticos una amplia gama de estilos, que van desde una sudadera con capucha con la marca del equipo y una chaqueta militar hasta un cosplay de Pokémon. Conversamos con tres jugadores sobre lo que piensan acerca de su apariencia: una influente, un videojugador profesional y un jugador aficionado.

IMANE ANYS

P: Veo a muchos anfitriones de transmisiones de videojuegos y atletas de deportes electrónicos teñirse el cabello de colores no naturales. ¿Por qué?

R: Ya sea tu cabello o tus accesorios, realmente se convierte en parte de tu marca y, en esencia, un símbolo de quién eres. Así, por ejemplo, Ninja: es el cabello azul. Para mí, se ha vuelto el cabello castaño ondulado y rizado y usar auriculares casi todo el tiempo.

P: En cuanto a los accesorios, ¿qué te gusta ponerte cuando haces transmisiones en vivo?

R: Se trata más de qué tipo de accesorios no quieres usar. Por ejemplo, he descubierto que no suelo utilizar mucho aretes o pulseras porque los aretes estorban con los auriculares y pueden hasta doler un poco. Las pulseras estorban con el apoyabrazos de tu silla de juego.



P: ¿Existe alguna presión para que las mujeres que hacen transmisiones quieran verse lindas y entra eso en conflicto con la comodidad?

R: Creo que debido a que ninguna marca se está enfocando específicamente en eso —ropa cómoda para sentarse o caminar por ahí— el estilo deportivo parece ser lo que todo el mundo conoce de manera predeterminada porque no existe otra opción. Adidas, Nike y en especial Lululemon.

P: Dado que Twitch tiene una audiencia en su mayoría masculina, ¿hay mayor exigencia en usar atuendos más sexis? ¿Choca eso con tu estilo más modesto? ¿Cómo manejas eso?

R: Para ser honesta, creo que existe un deseo por ambos. Hay personas que te pedirán que uses ropa más reveladora, pero luego, si decides hacerlo, habrá otras personas que te insultarán por eso. Descubrí que lo mejor es hacer simplemente lo que quieras y que te haga sentir cómoda.

P: ¿Cómo ha afectado la pandemia tu estilo?

R: Al principio, la cuarentena no afectó demasiado mi estilo, ya que siempre he trabajado desde casa. Sin embargo, hace poco comencé a buscar los atuendos que normalmente reservaba para salidas especiales para vestirlas en casa y así cambiar un poco las cosas y darles uso hasta que sea seguro volver a salir.

THOMAS PAPARATTO

P: ¿Qué llevas puesto en esta fotografía?

R: Ahí me puse parte de mi colección, que es la sudadera con capucha, y luego solo me puse unos vaqueros y unos zapatos blancos para combinar. Soy un tipo bastante sencillo cuando se trata de ropa.

P: ¿Cuál fue tu objetivo con esta colección?

R: Solo quería algo que luciera bien y que cualquiera pudiera usar en la calle, sin importar la edad. Quería algo que la gente pudiera vestir para ir al colegio y que no fuera algo que hiciera tan evidente que es un videojugador.

P: ¿A qué te refieres con “algo que haría evidente que es un videojugador”?

R: Como el nombre de un equipo, quizás. O unas cuantas camisetas con marcas de los patrocinadores, cosas así. Yo quería algo más como ropa cotidiana que las personas pudieran utilizar en el trabajo, el colegio o la oficina.

P: ¿Hay algo de malo en la ropa que “haría evidente que es un videojugador”?

R: Por supuesto que no. Es solo que, en mi opinión, no todo el mundo sabe mucho sobre videojuegos, por lo que creo que tener algo que sea más versátil y que cualquiera pudiera utilizar iba a ser genial. Pero obviamente soy un videojugador, así que también tienen un pequeño toque de eso.

P: ¿Qué cosas están integradas en la ropa con fines relacionados a los videojugadores?

R: Los calentadores para las manos son muy importantes. Así que tener un buen bolsillo central en la sudadera o tener buenos bolsillos en general puede mantener tus manos abrigadas entre las partidas.

P: ¿Y por qué son importantes los calentadores para las manos?

R: Los lugares donde se realizan los torneos siempre están a bajas temperaturas. Por lo tanto, tener calentadores de mano a disposición entre partidas, mantendrá tus manos calientes, cómodas y flexibles.

P: ¿Has cambiado tu manera de vestir en la pandemia?

R: En realidad, no. Solo me gusta cambiar de estilo dependiendo de lo que esté de moda y de la temporada en la que estemos.

NATHAN TRUONG

P: Explica tu atuendo con la chaqueta de camuflaje militar.

R: Decidí utilizar esta chaqueta simplemente porque es algo diferente, pero no es demasiado llamativa. Tiendo a no usar un montón de variedades estampadas de colores, pero creo que el camuflaje es algo que ya no se usa mucho.

P: ¿Y qué son estos collares?

R: Uno es un cráneo y el otro es un colgante de un león. Le añaden cierto estilo a lo que sea que lleves puesto y le dan un toque de personalidad a tu atuendo. Creo que uno de ellos en específico se parece al logo de un equipo de deportes electrónicos, los Outlaws de Houston.

P: ¿Y el resto de tu conjunto?

R: Comenzando con los zapatos, estoy usando unos Adidas Yeezy Boost Pirate Black. Creo que se destacan. Son bastante simples porque son completamente negros, así como los vaqueros de hombre de corte original Levi’s 501.

P: Estas usando unos auriculares HyperX, una marca que ha realizado acuerdos de patrocinio con importantes atletas y videojugadores. ¿Es por eso que los elegiste?

R: Creo que HyperX fabrica muchos dispositivos de audio que tienen mejor calidad y un poco más de confort, así como un estilo más limpio.

P: ¿Qué nos dices del teclado que estás utilizando?

R: El teclado es un Ducky One 2 Mini. Es un teclado al 60 por ciento, lo que significa que suele ser más pequeño que la mayoría de los teclados. Además, viene con menos teclas, por lo que las teclas direccionales son también de hecho las teclas I, J, K y L. Me conecté a esta tendencia desde que vi al jugador Tfue utilizar este teclado. Me pareció realmente genial.

P: A medida que aumentas tu presencia, vas ganando más influencia. Y con la influencia viene una mayor adhesión a tu imagen y marca personal. ¿Cómo influye la moda en todo eso?

R: Cuando tienes influencia, más gente te mira, más gente te idolatra. Si no tienes sentido de la moda; entonces, podrías ser visto casi como un nerd. Pero en cierto modo, cambia la manera en la que la gente te mira; les hace pensar en si eres genial o no.

P: ¿Cómo ha cambiado tu estilo durante el confinamiento?

R: Desde la cuarentena, he optado por un estilo mucho más cómodo, pero siguiendo una estética “skater”. Creo que lo mejor de vestirse de esta manera es que no tiene que ser muy costoso. Buscar ropa, con la mayoría de las tiendas cerradas y casi todo el tiempo en casa, te da mucho tiempo para comprar en línea.