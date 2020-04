“Ya hay escasez de alimentos”, me dijo Kennedy Odede, director ejecutivo de Shofco, un grupo keniano de iniciativa nacional contra la pobreza. “Muchas personas han perdido sus empleos, y nuestras comunidades viven al día. No hay ninguna red de seguridad, ningún sistema. Ayer, un amigo de la infancia me dijo: ‘Preferiría morir de COVID que de hambre’”.