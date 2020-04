Es probable que en estos momentos no quieras, o no puedas, comprar cosas nuevas. Según Loesing, gran parte del equipo estándar del mercado deja algo que desear de todas formas. “Durante años, el escritorio promedio ha tenido una altura de 73,66 centímetros, y eso no le queda bien a casi nadie en una postura correcta”, explicó (la mayoría de la gente termina con una superficie de escritorio demasiado alta).