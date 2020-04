En Brasil, hasta hace muy poco, solo a los casos más graves se les hacía la prueba del nuevo coronavirus. Así que pasé la siguiente semana en la incertidumbre: ¿había contraído COVID-19 o no? ¿Contagiaría a mi hija de 21 meses? ¿Cómo cuidaría de ella en un estado tan deplorable? ¿Necesitaría ser hospitalizada pronto? Ya me sentía drenada por los intensos cuidados maternos de los días anteriores que no había asistido a la guardería; repentinamente, tenía que seguir haciendo exactamente lo mismo, pero con fiebre. Me pregunté cuáles eran las tasas de recuperación de las mamás exhaustas.