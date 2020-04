Yo lo hago a diario. Sí, a veces mi pareja no escucha una sola palabra de mi boca. Pero sé que las mujeres suelen ser mejores haciendo varias cosas a la vez, mientras que los hombres en general hacen una sola cosa. Así que en vez de suponer que me está ignorando, me enfoco en su gran capacidad de concentración, un rasgo que probablemente lo ayudó a tener su brillante carrera.