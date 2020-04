Este deber de discernir es tan aplicable a una pandemia como a cualquier otra circunstancia menos grave. Como escribió la semana pasada el teólogo dominicano Thomas Joseph White, para la revista First Things —en un mensaje dirigido en particular a los cristianos que quieren rebelarse contra las cuarentenas que han mantenido cerradas tantas iglesias— tenemos un deber religioso de interpretar el momento presente, no solo buscar soportarlo o escapar de él: “¿Qué significa que Dios haya permitido (o provocado) estas condiciones temporales en las que nuestro estilo de vida elitista de viajeros internacionales se ha quedado en tierra, nuestro consumo se ha reducido al mínimo, nuestros días están ocupados con las responsabilidades básicas para nuestras familias y comunidades inmediatas, nuestros recursos y esperanzas económicas han disminuido, y nos hemos hecho más dependientes unos de otros? ¿Qué significa que nuestros Estados naciones de pronto parezcan menos poderosos y nuestros ejércitos sean infectados por un contagio invisible que no pueden erradicar, y que los países más avanzados en materia tecnológica se enfrenten a la humildad de sus límites? … Podríamos pensar que nada de esto nos dice algo sobre nosotros mismos, ni sobre la compasión y justicia de Dios. Pero si solo queremos que todo esto pase con la esperanza presurosa de regresar a la normalidad, tal vez no hayamos entendido el objetivo fundamental del ejercicio”.