“Existe mucha evidencia de que uno de los mejores medicamentos disponibles contra la ansiedad es la generosidad”, dijo Adam Grant, un psicólogo organizacional en Wharton y autor de “Give and Take: A Revolutionary Approach to Success”. “Lo mejor de decidirse a ayudar a otras personas es que no tiene que costar mucho o ni siquiera un poco, y termina siendo benéfico para quien lo da”.