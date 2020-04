El menú comienza con un platillo de avena. Para el desayuno, por lo general se cubre con azúcar morena y crema. Pese a que la papilla endulzada es deliciosa, un concepto salado es un buen cambio. Pensemos en la avena como un buen sustituto del arroz; no siempre quieres arroz con leche, ¿o sí? Yo casi siempre prefiero la avena con sal y pimienta. Cualquier tipo de avena es buena, pero a mí me gusta la avena cortada al acero más que la arrollada. La avena cortada al acero de grano integral tiene un sabor a nuez y conserva una textura sustanciosa. Le añado un huevo frito, algo de pimientos asados, una espolvoreada generosa de zaatar y una llovizna de un buen aceite de oliva. Si no encuentras zaatar (una mezcla celestial de especias de tomillo silvestre, zumaque y ajonjolí que se usa en todo Medio Oriente), prueba con comino tostado o una pizca de orégano. En verdad, este platillo sencillo y suculento es un agasajo a cualquier hora del día.