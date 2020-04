Los migrantes detenidos tienen acceso limitado a servicios médicos incluso en tiempos mejores. El Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, donde Dilley Pro Bono Project ofrece servicios legales a madres e hijos detenidos, tiene un historial de no proporcionar atención médica adecuada a los detenidos. En 2015, alrededor de 250 niños recibieron dosis para adultos de la vacuna para la hepatitis A. Más recientemente, vi a un niño de 2 años que tenía fiebre quedarse dormido en una silla mientras yo entrevistaba a su madre. Otros me han dicho que la espera para ver a un médico es tan larga que a menudo implica perder la posibilidad de ir a comer. Cuando logran ver a un médico, les da ibuprofeno y VapoRub. Los centros de detención del ICE simplemente no tienen la capacidad para manejar un brote de coronavirus.