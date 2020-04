Pero recuerden que este es un mundo en el que los jugadores no confían en los clubes, los clubes no confían en los jugadores y los clubes no confían en otros clubes. Este es un mundo donde todos creen que el “sálvese quien pueda” es lo que manda, por lo que todos sienten que deben actuar de esa manera. Los jugadores no estarán dispuestos a sacrificarse si sienten que los clubes les están pasando la factura total. Los clubes estarán tentados a pagar por encima de sus posibilidades para poder seguir el ritmo a sus rivales. Para el fútbol, hay una segunda crisis acechando justo después de esta.