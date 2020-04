Después, se despertó para recibir más malas noticias. “Me temo que le he provocado grandes problemas”, dijo Jiang en un correo electrónico el 26 de marzo. “Todas las mascarillas fueron incautadas por el gobierno”. El correo electrónico incluía la fotografía de un aviso de clausura en las puertas de la fábrica, con fecha de once días antes. Schonfeld no supo qué pensar.