Malik, de 29 años, es una de las mujeres más famosas de las miles (y unos cuantos hombres) que culpan a DevaCurl de problemas que van desde rizos deformes y escurridos hasta cueros cabelludos inflamados y caída del cabello. Stephanie Mero, una estilista de Orlando, Florida, que antes vendía (y usaba) productos de DevaCurl, inició un grupo en Facebook llamado Hair Damage & Hair Loss from DevaCurl – You’re not CRAZY or ALONE (Cabello dañado y pérdida de cabello por culpa de DevaCurl – No estás LOCA, ni SOLA). El grupo tiene casi 60.000 miembros, muchas fotografías de cabello debilitado y áreas de calvicie, además de un hilo para quienes consideran cortarse todo el cabello (como lo hizo Mero).