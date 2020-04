La pantalla es el único contacto con mis padres, a quienes extraño mucho pero no puedo visitarlos porque no quiero matarlos por accidente con el virus. Me ofrece horas de felicidad con mis compañeros de bachillerato y me muestra, en Facebook, fotografías de personas cocinando. ¿Hubo una época en que pensaba que Facebook era malo? ¿Una vía de propaganda peligrosa que inundaba la clase política del país? Tal vez. No lo recuerdo. Era una época diferente.