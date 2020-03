Si me iba directo a mi casa en Roma, no habría forma de que la escuela permitiera que mis hijos regresaran a clases. El 4 de marzo, el gobierno me rescató de manera temporal al suspender las clases en todo el país, pero me dio un poco de tos lo que, junto con el incidente del presidente de Lombardía, hizo que los asesores de salud sugirieran que me pusiera en cuarentena preventiva durante dos semanas.