“En el fondo, muy en el fondo, no estoy viendo que las cosas cambien más allá de declaraciones superficiales”, dijo DuVernay. “Creo que Time’s Up es eficaz y todavía está presionando con fuerza. Pero sin una amenaza real o un efecto adverso, los sistemas no cambian de la noche a la mañana. Así como veo las cosas, yo diría que, en una escala del 1 al 10, estamos en un 4. Lo cual es significativo, pues antes estábamos en un -20”.