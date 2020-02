Doughty es la fundadora de la Orden de la Buena Muerte y autora de “Will My Cat Eat My Eyeballs?”, publicado en septiembre, “Smoke Gets in Your Eyes and Other Lessons from the Crematory” y otros libros alegremente titulados de manera similar, diseñados para desmitificar la muerte. Con su corte de cabello a lo Bettie Page, Doughty es el avatar de la subtribu cuasi gótica de los profesionales de la muerte.