Cuando se estableció en la pantalla grande, (se dio a conocer con “Selena”) y finalmente se concentró en probar suerte con el estrellato en la música pop, Jenny ya no era una joven polluela. En las listas de Billboard y MTV, Lopez de repente tuvo que competir con artistas emergentes a quienes les doblaba la edad. Recuerden que 1999 no solo fue el año en que salió “On the 6”, sino también “Baby One More Time” y “Genie in a Bottle” de Britney Spears, de 17 años, y Christina Aguilera, de 18 años. Lopez cumplió 30 en julio de ese año.