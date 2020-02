La academia no ha sido la única que ha menospreciado a Pitt. La belleza puede ser una trampa y una bendición, también para los hombres. Algunas de sus decisiones del pasado tampoco lo ayudaron, como “Legends of the Fall”, un fracaso risible en el que se convirtió en un poni sexual de oro. Tampoco fueron de ayuda los periodistas calenturientos: “Su cuerpo parece salido de un póster de Bruce Weber”, exclamó uno en 1991. Cuatro años después, con un tono al parecer más irónico que jadeante, People escribió que “daban ganas de montar a pelo por las pendientes de su cabello”. Pitt atizó la calentura posando para medios que ávidamente satisficieron sus ensueños eróticos, como su portada de Rolling Stone en 1994 para promocionar “Interview With the Vampire”, en la que mira fijamente a la cámara como un Kurt Cobain hecho adonis.