Esto se conoce como un error de “diferencias en la significación nominal”. Eso puede hacer que una intervención parezca que logró un cambio significativo en comparación con una medición de referencia cuando probablemente no lo hizo si lo comparamos con el grupo de control.Crear y estudiar grandes tratamientos para la obesidad es difícil y costoso. Es natural que los investigadores quieran que funcionen. Sin embargo, si un estudio bien diseñado no resulta en mejoras significativas en un grupo de intervención en comparación con un grupo de control, entonces, no se puede afirmar que quienes recibieron la intervención perdieron peso. Los grupos de control existen por una razón. No puedes descartarlos después del hecho.